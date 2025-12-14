יום ראשון, 14.12.2025 שעה 14:39
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2218-2614הפועל ת"א4
2231-2814מכבי נתניה5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

ועדת השופטים קבעה: הפועל ת"א קופחה פעמיים

הוועדה המקצועית לא גיבתה את ההחלטות מול ק"ש, כשנטען שה-VAR לא היה צריך להתערב ולשנות את החלטת השופט בכרטיס האדום, והמגע בפנדל היה מחוץ לרחבה

|
אסף צור מאגרף (רועי כפיר)
אסף צור מאגרף (רועי כפיר)

הוועדה המקצועית של איגוד השופטים פרסמה היום (ראשון) את ממצאיה לאחר המשחק במחזור ה-14 בין הפועל תל אביב לעירוני קריית שמונה שהסתיים ב-2:2 דרמטי. על פי מסקנות הוועדה הקבוצה של אליניב ברדה קופחה פעמיים על ידי גל לוי וצוות ה-VAR.

ראשית טענו בוועדה: “בדקה ה-75 התערבות שגויה לכרטיס אדום לשחקן הפועל ת”א רועי אלקוקין. אמנם יש נקודת מגע גבוהה של הפקקים, אך הפגיעה מתבצעת כשהרגל יורדת למטה, ללא נעיצה מובהקת של הפקקים ובעוצמה נמוכה. מדובר באירוע גבולי ולא באירוע ודאי וברור ולכן נדרש היה משופט המסך לתמוך בהחלטת השופט במגרש”.

גל לוי מוציא אדום לרועי אלקוקין (רועי כפיר)גל לוי מוציא אדום לרועי אלקוקין (רועי כפיר)

עוד הוסיפו לגבי הפנדל: “בתוספת הזמן של המשחק נפסקה בעיטת עונשין שגויה לזכות עירוני ק״ש. העבירה בוצעה מחוץ לרחבה. המגע הנוסף שהתרחש בתוך הרחבה אינו מצדיק תמיכה בהחלטה לבעיטת עונשין”.

