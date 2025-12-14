ועדת השופטים קבעה: הפועל ת"א קופחה פעמיים

הוועדה המקצועית של איגוד השופטים פרסמה היום (ראשון) את ממצאיה לאחר המשחק במחזור ה-14 בין הפועל תל אביב לעירוני קריית שמונה שהסתיים ב-2:2 דרמטי. על פי מסקנות הוועדה הקבוצה של אליניב ברדה קופחה פעמיים על ידי גל לוי וצוות ה-VAR.

ראשית טענו בוועדה: “בדקה ה-75 התערבות שגויה לכרטיס אדום לשחקן הפועל ת”א רועי אלקוקין. אמנם יש נקודת מגע גבוהה של הפקקים, אך הפגיעה מתבצעת כשהרגל יורדת למטה, ללא נעיצה מובהקת של הפקקים ובעוצמה נמוכה. מדובר באירוע גבולי ולא באירוע ודאי וברור ולכן נדרש היה משופט המסך לתמוך בהחלטת השופט במגרש”.

גל לוי מוציא אדום לרועי אלקוקין (רועי כפיר)

עוד הוסיפו לגבי הפנדל: “בתוספת הזמן של המשחק נפסקה בעיטת עונשין שגויה לזכות עירוני ק״ש. העבירה בוצעה מחוץ לרחבה. המגע הנוסף שהתרחש בתוך הרחבה אינו מצדיק תמיכה בהחלטה לבעיטת עונשין”.