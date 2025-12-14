יום ראשון, 14.12.2025 שעה 15:44
19783-92710הפועל אילת
17685-8209מכבי רחובות
17792-88810עירוני נהריה
16850-94210מכבי אשדוד
16732-7439מ.כ. עוטף דרום
16777-77910הפועל חיפה
15714-77110א.ס. רמה"ש
15863-84710מכבי קריית גת
15982-95211אליצור יבנה
15963-93211הפועל מגדל העמק
14760-7609אליצור אשקלון
14885-83010אליצור שומרון
14943-86811מכבי פ"ת
11801-6849מכבי מעלה אדומים
10800-7249מכבי חיפה
10920-78310מ.ס צפת

ערעור עירוני אשקלון התקבל חלקית, הקנס הופחת

בעקבות התנהגות האוהדים במשחק החוץ מול מכבי אשדוד באוקטובר, הקנס הומר מ-50,000 ש"ח ל-15,000 ש"ח בפועל ועוד 35 על תנאי. כל הפרטים בפנים

|
כדורסל אילוסטרציה (IMAGO)
כדורסל אילוסטרציה (IMAGO)

בית הדין העליון של איגוד הכדורסל פרסם פסק דין בערעור שהגישה א.ס עירוני אשקלון על העונש שהוטל עליה בעקבות התנהגות אוהדיה במשחק החוץ מול מכבי אשדוד ב-9.10.2025. באותו משחק הושלכו פתיתונים לפרקט, ובהמשך אירעו אירועי יריקה, כולל יריקה שפגעה בגופו של אחד השופטים, מה שהוביל להפסקת המשחק למשך 13 דקות עד להזזת אוהדי אשקלון לשורות אחוריות באולם.

בית הדין המשמעתי הרשיע את אשקלון בעבירות של אי מתן הגנה לשופט, פגיעה בידי אוהדים והתפרעות אוהדים, וגזר עליה קנס בסך 50,000 ש"ח. בערעור טענה אשקלון כי הקנס חמור מדי ועלול לגרום לה נזק כלכלי משמעותי, וכי היריקה לא כוונה לשופט ולכן אין לראות בה פגיעה ישירה בו.

עוד נטען כי מדובר בתיקון תקנוני חדש יחסית, שאושר רק שבועות ספורים לפני המשחק, וקובע "עונש מינימום" של 42,000 ש"ח בגין פגיעה בשופט לקבוצות מהליגה הלאומית. מנכ"ל המועדון, גל לייבוביץ', הצביע על מקרה דומה של מגדל העמק, שם הוגש כתב אישום מקל והוטל קנס של 6,500 ש"ח בלבד, וטען שיש לנהוג בשוויון גם בעניינה של אשקלון.

מנגד, התובע המשמעתי עו"ד איתמר ליפנר טען כי ממצאי העובדה ברורים ואין מקום להתערב בהם, וכי התקנון החדש אינו מותיר לבית הדין שיקול דעת בנוגע לעונש המינימלי. עם זאת, הוא אישר כי במקרה מגדל העמק ננקטה גישה מקלה, ולא שלל אפשרות לפעול באופן דומה גם במקרה זה.

בסופו של דבר קיבל בית הדין את הערעור באופן חלקי, מטעמי שוויון. ההרשעה הומרה לעבירה שאינה מחייבת עונש מינימום, והקנס הופחת ל-15,000 ש"ח בפועל, כאשר יתרת הסכום, 35,000 ש"ח, הועמדה על תנאי לעונת המשחקים 2025/26. בית הדין הדגיש כי מדיניות הענישה החדשה של האיגוד מחייבת יישום עקבי בעתיד, והמליץ להפיץ את פסק הדין באופן רחב.

