יותר מהר ממסי: ציון הדרך המכובד של פדרי

פדרי כיום’ ומאז שהגיע לברצלונה בעונת 2020/21, בלתי ניתן להחלפה במערכת של בארסה. האמירה הכללית שלפיה אף אחד אינו הכרחי כוללת יוצא מן הכלל אחד, הקשר הספרדי. החשיבות שלו לקבוצה ניכרת במהירות שבה הגיע ל-150 הופעות בליגה הספרדית במדי ברצלונה. הוא אף הקדים את מי שלדעת רבים הוא ללא ספק השחקן הטוב בכל הזמנים: ליאו מסי.

הספרדי, שזוכה להערכה מצד חברים לקבוצה ויריבים ברחבי העולם, ציין בשבת את הופעתו ה-150 בליגה במדי בארסה, במשחק מול אוססונה במחזור ה-16. הוא שיחק 14 משחקים העונה, 37 בעונת 2024/25, 24 בעונת 2023/24, 26 בעונת 2022/23, 12 בעונת 2021/22 ו-37 בעונת 2020/21. הוא הגיע לציון הדרך הזה בגיל 23 שנים ו-18 ימים בלבד, והפך לשחקן הצעיר ביותר בתולדות ברצלונה שעושה זאת.

בכך פדרי עבר את גדול כוכבי הכדורגל העולמי, מסי. הארגנטינאי רשם את הופעתו ה-150 במדי ברצלונה בגיל 23 שנים ו-121 ימים. שחקן ברצלונה לשעבר הגיע לאבן הדרך הזו ב-23 באוקטובר 2010, במשחק הליגה מול סראגוסה במחזור ה-8, שבו חגג את ההישג עם צמד שערים שהעניק שלוש נקודות לקבוצה הקטלuנית.

ליאו מסי ופדרי (רויטרס)

הפציעות של פדרי

השחקן שלו בסך הכל 220 הופעות במדי בארסה, שיחק ב-150 המשחקים הללו במספר עמדות שונות, מה שסייע להשתלבותו בקבוצה מעבר לאיכויות הטבעיות שלו, ראיית משחק, יצירתיות, חיבור בין הקווים, כישרון למציאת שטחים ונתיבי מסירה. הוא שיחק 121 פעמים כקשר מרכזי, 20 פעמים כקשר התקפי, 7 פעמים כקיצוני שמאלי, פעם אחת כקשר שמאלי ופעם אחת כקשר אחורי. במשחקים הללו כבש גם 22 שערים ובישל 17 נוספים.

הוא בלתי ניתן להזזה מבחינת האנזי פליק, שאחרי המשחק מול אוססונה שוב הרעיף שבחים על השחקן הצעיר. "פדרי הוא מדהים, ברמה הגבוהה ביותר, יוצא דופן", הצהיר המאמן הגרמני. אך הוא היה חיוני לא פחות גם עבור רונאלד קומאן וצ'אבי. "כשהדברים מסתבכים, תנו את הכדור לפדרי והוא פותר הכל", אמר אריק גארסיה.

מה שמנע גם מהקשר, שרבים סבורים כי ראוי לזכות בכדור הזהב, לשבור את השיא ההיסטורי הזה מהר יותר היו הפציעות, שמנעו ממנו רצף ויציבות גדולים יותר בעונותיו הראשונות בבארסה. אבל כשהוא כשיר, מקומו בהרכב מובטח.