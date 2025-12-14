"האצטדיון נראה כמו כניסה לכלא במדינה חשוכה"

החולצות שאיתן הגיעו אוהדי הפועל תל אביב, שכללו מחאה נגד משטרת ישראל וגרמו להוצאת חלק מהקהל מבלומפילד, יצרו סערה גדולה בכדורגל הישראלי. יזהר שי, שר המדע והטכנולוגיה לשעבר, עלה לדבר על הנושא בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות “ישראייר”.

אתה היית מחוקק, על סמך מה הם עושים את הבדיקות בכניסה ליציעים?

”לכולנו ברור שאם כל אוהדי הפועל ת”א היו מגיעים עם סיכת חבל תלייה, הם היו נכנסים כולם ללא שום ביקורת, אם שר בממשלה יכול ללכת ככה אז בטח גם אוהד שהולך לראות כדורגל. ברור לנו שלא מדובר על חוק, שבוע שעבר חשבנו שמדובר בטעות. אתמול במגרש ניגש אלי אדם בשנות ה-60 לחייו עם דמעות בעיניים לאחר שעבר בדיקה פולשנית, והייתה לו חולצה מתחת לסווצ’רט של הבן המנוח שלי שנפל. אולי יום אחד אפילו החולצה הזאת תהיה פסולה. ברגע שהמשטרה הופכת להיות משטרת מחשבות, ואני לא מרגיש בנוח עם שירים וטקסטים שהולכים נגד השוטרים, אבל ברגע שהם הופכים להיות שוטרי מחשבות ומופעלים על ידי גנטיקה של עבריין מורשע שכל משנתו היא גזענות ואיומים, התוצאה היא מאוד עצובה וראינו אותה אתמול”.

אתה בכוונה לא אומר את השם שלו, איתמר בן גביר?

”אין לי בעיה להגיד את השם שלו. הוא עבריין והוא מתגאה שהוא מנע עסקת חטופים. הוא סמל התיעוב והכישלון של הממשלה הזאת ובמקרה המעשים הנלוזים שלו משפיעים על אוהדי הספורט בישראל”.

איתמר בן גביר (רדאד ג'בארה)

איך הרגשת שהאדם ניגש אליך והוא בסך הכל לבש את החולצה של הבן שלך?

”תחושה מאוד עצובה, בא אליי בן אדם שהלך עם המשפחה שלו לראות כדורגל ונעצר על ידי שוטרים כדי לראות מה כתוב על החולצה מתחת לסווצ’רט. אנחנו מדינה שיודעת להכיל ולקדם וסדר היום שלה אמור להיות ליברלי ומכבד גם כלפיח משטרת ישראל. אנחנו רואים את השוטרים בודקים את החולצות שנכנסים איתם למגרשים, כל אזרח ישראלי צריך להרגיש את התחושות הרעות האלה, שילכו כבר לעזאזל האנשים שגורמים לכדורגל להיות כפוף לתפיסות חשוכות של ימי הביניים. מגרש כדורגל בנתניה נראה כמו כניסה לבית כלא במדינה חשוכה”.

כמה אתה חושב שזה יתפשט מעבר לספורט?

”מי שחושב שזה יעצור טועה. זה ימשך בכניסה לאירועים אחרים ובכניסה לפארקים, ותראה שוטרים עומדים ועוצרים אנשים ושואלים אותם מה הם לובשים. ככה מתדרדרת דמוקרטיה, שאתה לא מאפשר לאנשים מחאה. אנחנו במדרון חלקלק ומסוכן, ובשום אופן אסור להסכים בלי קשר לקבוצה שאתה אוהד. אם אתה אוהב את מדינת ישראל אתה צריך להתנגד בכל דרך אפשרית להתנהגות הזאת”.