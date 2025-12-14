"ביכולת טובה או בצורה מגעילה, באים לקחת נק'"

אחרי שספגה 4:0 כואב מהפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה תחזור מחר (שני, 20:00) למשחק קשה עוד יותר באצטדיון בלומפילד ותקווה להפתיע ולהתאושש אחרי תשעה משחקים רצופים ללא ניצחון. מאמן הקבוצה, עומר פרץ, דיבר היום במסיבת העיתונאים לקראת ההתמודדות.

פרץ יחסר מחר את תומר אלטמן הפצוע, כאשר בוני אמיין יפתח בקישור האחורי. עידן כהן התאושש מהפציעה ואמור להיות בסגל. שינוי נוסף בקישור, יהיה בהצבתו של רועי דוד בקישור לצידו של נדב נידם. יונתן כהן יפתח לצידו של קליי וג’וסלין טאבי בחלק הקדמי. בסך הכל, פרץ יבצע שלושה שינויים מההפסד שהפסיד להפועל תל אביב, שניים מהם כפויים כאשר אלטמן הפצוע וסונגה המורחק ייעדרו.

הרכב משוער: עומר כץ, נועם כהן, אוראל דגני, איתי רוטמן, שחר רוזן, בוני אמיין, נדב נידם, רועי דוד, ג’וסלין טאבי, יונתן כהן וקליי.

רועי דוד (חג'אג' רחאל)

עומר, התוצאות של הקבוצות למטה מתחילות להלחיץ גם אותכם. היכולת הטובה שלכם לא מתבטאת בנקודות ועכשיו יש לכם את מכבי תל אביב על הראש.

”לא זכור לי קבוצה שירדה בתחילת הסיבוב השני, יש עוד הרבה זמן והרבה דברים יכולות לקרות, בתחתית רוב הקבוצות שוות. צריך להמשיך בדרך שלנו, לא טעמנו את טעם הניצחון הרבה זמן, אנחנו צריכים את זה. מצפה משחק מהקשים בליגה, נגד קבוצה קצת פצועה בתקופה האחרונה, אבל אחרי שב”ש ניצחו מכבי יבואו בכל הכוח, יהיה משחק מעניין, אנחנו צריכים להגיע מלאים באמונה ולנסות למתוח אותם כמה שאפשר”.

סונה עם אדום ותומר אלטמן קצת פצוע, אתם לא מגיעים במצב אופטימלי.

”כן, אבל לא חושבים על זה. זה קלישאתי, אבל מי שמשחק צריך לעשות את הטוב ביותר. יש לנו על כל עמדה שחקנים שיכולים לשחק וכבר ראינו את זה העונה בכל מיני מקרים. מי שישחק מחר צריך לעשות את הטוב ביותר”.

תומר אלטמן מול אלעד מדמון (רדאד ג'בארה)

אתה זוכר את המשחק נגד מכבי תל אביב בסיבוב הקודם. במחצית הראשונה נתתם פייט, בשנייה לא.

”עמדנו איתם יחסית שווי כוחות ונענשנו בטעות הראשונה. מול קבוצה עם איכויות כאלה צריך למזער טעויות ולהיות מרוכזים 90 דקות כדי להוציא נקודות. מול ב”ש לא מזמן חווינו את זה, אומנם הצלחנו לתקן את הטעות ולסיים בתיקו, אבל עדיין. נרצה למתוח את המשחק כמה שיותר ולכבוש במצבים שנגיע אליהם”.

בלומפילד מגרש לא פשוט. אסור לכם ליפול בדקות הראשונות.

”נכון, ראינו את זה אתמול למשל כנתניה בדקה הראשונה קיבלה שער מול ב”ש, גם לנו זה קרה נגד ב”ש. קשה לחזור נגד קבוצות כאלה, ואנחנו לא רוצים לתת למכבי ביטחון מההתחלה. אנחנו רוצים לבוא נחושים וחזקים, המטרה שלנו זה להביא נקודות מחר, אנחנו לא באים להעביר את הזמן. זה היה המסר שלי לשחקנים מהרגע הראשון שהתחלנו להתכונן למשחק ונבוא בגישה הזו מחר. אסור לתת להם לפתוח בצורה טובה, אנחנו רוצים לקחת נקודות”.

שחקני הפועל פתח תקווה (עמרי שטיין)

ניצחתם בבלומפילד בפעם האחרונה ב-2009. מכבי תל אביב לא נראתה פגיעה ככה הרבה זמן. אתם יכולים לבוא ולעקוץ אותם?

”אני אוהב את הנתונים האלה כדי לשבור אותם. מכבי נראים פגיעים בליגה, אבל זו עדיין האלופה, יש להם סגל בלתי נגמר, ואחרי התוצאה של ב”ש מחר הם יבואו בכל הכוח מחר. אבל אותנו זה לא צריך לעניין, אנחנו צריכים לבוא חזקים, לא לתת להם מתנות ושטחים כדי שיוכלו להעניש אותנו. ביכולת טובה או בצורה מגעילה, אנחנו רוצים להביא מחר נקודות בכל דרך אפשרית”.

עידן כהן: “ככל שהדקות יעברו, הלחץ על מכבי ת”א יגבר”

גם שחקן הקבוצה, עידן כהן, דיבר במסיבת העיתונאים לקראת המשחק.

עידן, זה מסוג המשחקים שרק למכבי יש מה להפסיד או שלא?

”הלחץ עליהם כי הם רצים לאליפות וקבוצה שבאה לנצח בכל משחק, אז אני חושב שככל שהדקות יעברו הלחץ עליהם יגבר וזה יכול לעזור לנו”.

מה עושים כדי לא לחזור על הטעויות שעשיתם מול ב”ש והפועל ת”א?

”עברנו בווידאו על כל הטעויות, נצטרך להיות מרוכזים ב-100 אחוז”.

עידן כהן במאבק (רועי כפיר)

חזרת מהר מהפציעה.

”הצוות הרפואי טיפל בי טוב, ויש לי גנטיקה טובה, אני מרגיש 100 אחוז”.

אתם קבוצה התקפית, אבל צריכים להיות גם אחראיים. איזה מסר יש לך לחברים בחדר ההלבשה ולקהל בתור שחקן הגנה?

”אנחנו מתבאסים על כל גול שאנחנו סופגים, ואפשר לראות שיחסית נגדנו לא מגיעים להרבה מצבים, אנחנו נענשים על כל טעות שאנחנו עושים. אנחנו עובדים על זה, נשפר את זה”.