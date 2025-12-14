יום ראשון, 14.12.2025 שעה 20:35
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
17733-8639מכבי ת"א
14512-6177הפועל ת"א
14608-6558הפועל העמק
14657-6578הפועל חולון
13744-7838בני הרצליה
13720-7598עירוני קריית אתא
13615-6548הפועל ירושלים
12775-7379עירוני רמת גן
11699-6718הפועל ב"ש/דימונה
11655-6218עירוני נס ציונה
11740-6459הפועל גליל עליון
10690-6398מכבי רעננה
9699-6328אליצור נתניה
9721-6358מכבי ראשל"צ

רבע 2, 04:49: הפועל ב"ש - הפועל ת"א 40:36

ליגת ווינר סל, מחזור 9: האורחת פתחה נהדר ועלתה ליתרון דו ספרתי במטרה לשמור על מאזן מושלם במסגרת המקומית, אך הדרומיים חזרו וצימקו את הפער

|
תומר גינת מוביל כדור (מרטין גוטדאמק)
תומר גינת מוביל כדור (מרטין גוטדאמק)

שתי קבוצות שחזרו מהפגרה עם ניצחון נפגשות בשעה זו באולם הקונכייה, כשהפועל באר שבע/דימונה מארחת את הפועל תל אביב במסגרת המחזור התשיעי של ליגת ווינר סל. המארחת רוצה לחבר ניצחון שני רצוף ולברוח ממאבקי התחתית, בעוד שמוליכת היורוליג מחפשת להישאר מושלמת בליגה ולשמור על הפסגה.

האדומים מבירת הנגב ניצחו במחזור האחרון את אליצור נתניה 77:83 בחוץ, וקטעו בכך רצף של שני הפסדים בדרך למאזן 3:5. יואב ויטלם המשיך בעונת הפריצה המרשימה שלו עם 24 נקודות ושמונה אסיסטים, מספרים שסידרו לו הופעה שנייה בחמישיית המחזור. שחקניו של רמי הדר, שעדיין לא רשמו העונה רצף ניצחונות, ינסו לעשות זאת לראשונה דווקא מול קבוצה שטרם הפסידה בליגה.

במחזור הקודם אומנם ירדו חניכיו של דימיטריס איטודיס מ-80 נקודות לראשונה העונה בזירה המקומית, אך עדיין השכילו לנצח את הפועל העמק 68:76 בהיכל מנורה מבטחים, כשים מדר הוביל את הקלעים עם 14 נקודות בהופעת הבכורה המחודשת שלו בליגה. ביורוליג שמרו התל אביבים על מקומם בפסגה עם ניצחון בחוץ על בולוניה, וכעת הם ינסו לעלות למאזן מושלם של 0:8 בליגה.

בעונה שעברה קטעה באר שבע/דימונה להפועל תל אביב רצף של שישה ניצחונות עם 82:83 דרמטי בהיכל מנורה מבטחים משלשת קלאץ' של אייברסון מולינאר, אך הפעם האחרונה שבה גברה עליהם בביתה הייתה לפני יותר מארבע שנים, ב-4 בדצמבר 2021, אז ניצחה 82:88 בקונכייה.

אוהדי הפועל תל אביב (מרטין גוטדאמק)אוהדי הפועל תל אביב (מרטין גוטדאמק)
גג'אמפ בול (מרטין גוטדאמק)

רבע ראשון: 22:25 להפועל תל אביב

חמישיית הפועל באר שבע/דימונה: יואב ויטלם, סי ג’יי אלבי, ברנדון אנג’ל, מייקל פוטסר ג’וניור וקודי דמפס.

חמישיית הפועל תל אביב: טיילר אניס, בר טימור, קולין מלקולם, תומר גינת וטאי אודיאסה.

מלקולם קלע את חמשת הנקודות הראשונות של האורחים מתל אביב, בעוד דמפס השיב מנגד עם הארבע הראשונות של קבוצתו. אודיאסה המשיך במומנטום של הלבנים ורשם ארבע רצופות משלו כדי לקבוע 4:9. חניכיו של דימיטריס איטודיס המשיכו בקצב הטוב שלהם ועלו ליתרון דו ספרתי לאחר סל אודיאסה, אך פוסטר ג’וניור רשם את השלשה הראשונה במשחק של הדרומיים כדי לצמק.

פוסטר ג’וניור המשיך לצמק את הפער כאשר שרשרת החילופים בשתי הקבוצות נכנסה לפעולה, ולקראת סיום הרבע המארחת לחצה וצימקה לשלוש בלבד, 22:25 לאורחים מהמרכז.

קולין מלקולם בפעולה (מרטין גוטדאמק)קולין מלקולם בפעולה (מרטין גוטדאמק)
ים מדר בהגנה (מרטין גוטדאמק)ים מדר בהגנה (מרטין גוטדאמק)

רבע שני:

ים מדר עלה מהספסל ורשם את הנקודות הראשונות ברבע. פוסטר המשיך בשלו, הגיע ל-14 נקודות וצימק לשתיים בלבד, אך שלשה בצד השני של איש ויינרייט הרגיעה את איטודיס. בכל פעם שהיה נדמה כי האורחת לוחצת על הדוושה ובורחת, פוסטר ג’וניור היה שם כדי להשיב לצד של רמי הדר ולשמור אותם קרובים.

נקוודת של נווה בן שמן קבעו 36:38 בלבד לאורחים וגרמו לאיטודיס לקחת פסק זמן ולדבר עם חניכיו.

דימיטריס איטודיס וקולין מלקולם (מרטין גוטדאמק)דימיטריס איטודיס וקולין מלקולם (מרטין גוטדאמק)
סי גסי ג'יי אלבי בדרך לסל (מרטין גוטדאמק)
