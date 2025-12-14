רבע 1, 04:10: מכבי רעננה - קריית אתא 11:9

המחזור התשיעי של ליגת ווינר סל מפגיש בשעה זו במטרווסט את מכבי רעננה ואת עירוני קריית אתא למשחק הראשון ביניהן בליגה הבכירה אחרי כמעט 24 שנים. שתי הקבוצות אומנם הפסידו במחזור הקודם, אבל כל אחת מהן נמצאת עדיין במצב אחר לחלוטין כשהמארחת עמוק בתחתית, בעוד יריבתה נמצאת חזק למעלה.

גם שיא קליעה עונתי של 96 נקודות לא הספיק לעולה החדשה מול בני הרצליה, שכן בצד השני היא תפקדה הרבה פחות טוב וספגה לא פחות מ-107 נקודות. עם זאת, היא יכולה להתנחם בהופעות הבכורה החיוביות של צמד הזרים החדשים, ג'ו רגלנד ודיילן קונץ, שקלעו כל אחד 18 נקודות. כעת, שי סגלוביץ' ושחקניו ינסו להתאושש במשחק הבית השני שלהם מתוך שלושה רצופים.

החבורה מהקריות אומנם נכנעה להפועל ירושלים 88:84 ברמז, אבל רק אחרי הופעה טובה נוספת, שסיפקה עוד הוכחות לכך שהיא שייכת העונה לצמרת. חניכיו של אלדד בנטוב, שבמחצית הראשונה כבר נקלעו לפיגור של 21 נקודות, השלימו מהפך ברבע הרביעי ולא היו רחוקים מלרשום את אחד הניצחונות המפוארים בתולדותיהם.

המשחק הערב הוא המפגש השישי בלבד אי פעם של שתי הקבוצות בליגה הבכירה, ומאזן הראש בראש ביניהן עומד על 1:4 לרעננה. עם זאת, במשחק האחרון ביניהן, שנערך ב-13 במרץ 2002, ניצחה דווקא קריית אתא 82:92 בחוץ.

רבע ראשון

חמישיית מכבי רעננה: טייריס רדפורד, יותם חנוכי, נייט לשבסקי, ג’ו רגלנד ודיילן קונץ.

חמישיית עירוני קריית אתא: דריוס האנה, מאליק הול, בודים יום, ג’מייה ניל ותומר אסייג.

פתיחה טובה של האורחת עם נקודות של ניל ודולינסקי נתנה לה 0:5, רגלנד וקונץ קטעו את הריצה והורידו לנקודה בלבד.