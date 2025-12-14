יום ראשון, 14.12.2025 שעה 12:35
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2218-2614הפועל ת"א4
2231-2814מכבי נתניה5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

אוואני סובל מזעזוע מוח ובספק למשחק מול סכנין

בלם אשדוד שנפגע בהפסד 2:0 להפועל י-ם, חש בטוב, אבל שיתופו מוטל בספק. במועדון יודעים: "לא היינו צריכים להפסיד. אי אפשר להרגיש בנוח  מהתוצאות"

|
טימותי אוואני יורד מהדשא (שחר גרוס)
טימותי אוואני יורד מהדשא (שחר גרוס)

בלם מ.ס אשדוד, טימותי אוואני, סובל מזעזוע מוח, כך התברר לאחר שעבר סדרת בדיקות. הוא ספג בראש מכה חזקה מכדור שנבעט לעברו במהלך ההפסד 2:0 להפועל ירושלים ולא הצליח לחזור לשחק. הבוקר אוואני חש בטוב, אבל בגלל פרוטוקול פגיעות ראש, הוא בספק למשחק הקרוב של אשדוד נגד סכנין.

בעיר הנמל יצאו מאוכזבים מאוד מההפסד, שקטע רצף של תשעה משחקים בהם ניצחו או סיימו בתיקו. "לא היינו צריכים להפסיד את המשחק הזה”, אמרו במועדון, “במחצית הראשונה אנסה הגיע לשני מצבים של גול וזה לא נכנס. יש ימים כאלה לצערנו. התוצאות שעשינו בסיבוב הראשון לא יכולות לגרום לנו להרגיש בנוח מדי".

מאמן הקבוצה, חיים סילבס, הבהיר לשחקנים בסיום שקבוצה כמו אשדוד לא יכולה להגיע לכל כך הרבה מצבים ולא להבקיע.

סילבס: תקופה עמוסה, הרבה שחקנים חסרו

סילבס נאלץ להגיע למשחק עם לא מעט חיסורים, בדגש על רועי גורדנה שלא נכלל בסגל בגלל צהובים ואורי עזו שייעדר בחודשיים הקרובים. עמנואל אג'יי צפוי לחזור להרכב אחרי שנעדר גם בגלל הרחקה. 

