למרות הזיופים: חדרה ראשונה בליגה הלאומית לנוער

סופת "ביירון" לא עצרה את הליגה הלאומית לנוער במחוז צפון מלשחק את המחזור ה-10. כל המשחקים התקיימו להם אתמול (שבת), כאשר הפועל חדרה יצאה מאוכזבת עם 1:1 מול הפועל נוף הגליל. למרות התוצאה, האדומים מהשרון עדיין ראשונים שלזכותם 22 נקודות. מי שלא השכילה לצמצם הפער זו בית"ר טוברוק, שהפסידה 3:2 למ.כ נווה יוסף, החולקת איתה את המקום השלישי (19 נקודות לכל אחת).

הפועל נוף הגליל – הפועל חדרה 1:1

למרות שהקבוצה של אלברט סולומונוב הייתה בשבוע חופשי במסגרת המחזור החולף, היא התכוננה היטב לאדומים מהשרון. החברה של מיכאל דיין עם נקודה אחת בלבד בשני המשחקים האחרונים, ועדיין, נוכח יתר התוצאות כולל הפסדה של בית"ר טוברוק, הפועל חדרה מוליכה הטבלה עם 22 נקודות, שתיים יותר מבני סכנין שעוקבת אחריה.

לאחר 37 דקות משחק וילסקו כריסטיאן נדקי, שחקן ההתקפה מגמביה שהביאה חדרה, כבש והוביל האורחים ליתרון של 0:1. בארבעת משחקיו האחרונים התכבד בשישה שערים, כשהשער נשמר עד תום המחצית הראשונה. בחצי השני, ניקולזי קחלישוילי קבע 1:1 דרמטי, בשערו הראשון העונה בליגה ובכלל במשחק ראשון שלו השנה בו מסיים 90 דקות מלאות.

מכבי ע. קריית אתא – עירוני טבריה 3:1

בעוד לקריית אתא אין איפה לארח, הקבוצות יצאו יחדיו למגרש בטמרה. במשחק בו הוצאו לא פחות מתשעה כרטיסים צהובים מכיסו של ערד מרקוביץ, עירוני טבריה ניצחה בזכות שערים של נריה חדד (צמד) ועמית סארה. ריאן עווידה, הקפטן של קריית אתא, השווה זמנית. נוכח התוצאה, שלוש נקודות מפרידות בין טבריה לבני סכנין מהמקום השני.

עירוני טבריה נוער (צילום עודד חסין - עירוני דורות טבריה)

מ.ס צעירי כפר כנא – מכבי צור שלום 2:1

שחקניו של ברק בן שמואל השיגו את ניצחון החוץ הראשון שלהם לעונה, בזכות שער דרמטי של איברהים גדיר בדקה ה-95 להתמודדות. שחקניו של מוחמד (בירתי) עבאס נותרו ב-10 שחקנים לאחר אדום לעברו של פהים כיאל בדקה ה-45. אורי חימי קבע 0:1 לצור שלום, נורברוק דירריק, הזר הניגרי של כפר כנא, השווה התוצאה, בשער שלא הועיל למקומיים.

עירוני נשר – בני סכנין 2:1

ניצחון ליגה שישי העונה ליורדת הטרייה מליגת העל לנוער. שחקניו של רשיד טרביה השיגו 3 נקודות יקרות ערך שהעלו אותם אל המקום השני, שתי נקודות פחות מהמוליכה הפועל חדרה, בזכות שער של עלי גנאמה בדקה ה-94. אדמון קסיס הבקיע ראשון לסכנין, אלעד בלסון השווה זמנית בדקה ה-84. נשר עם 25 שערי חובה - הנתון הגבוה והכי פחות טוב בליגה.

בני סכנין נוער (באדיבות המועדון)

מ.כ נוה יוסף – בית"ר טוברוק 2:3

שחקניו של אבי כהן גברו על טוברוק, שיכולה הייתה להתקרב עוד יותר לחדרה שהוציאה רק תיקו בנוף הגליל. קינגסלי דניס סנבאטיב, הזר הניגרי של נווה יוסף קבע את תוצאת המשחק אחרי הדקה ה-70. טוברוק נותרה ב-10 שחקנים החל מהדקה ה-32, לאחר אדום לאיליי סבג. ליעד פאר ומוחמד אגבאריה הוסיפו לחגיגה המקומית, אייל כץ ואסאן ג'ובה צימקו התוצאה.

מ.כ נווה יוסף נוער (באדיבות המועדון)

הפועל עפולה – הפועל אום אל פאחם 3:2

שתי הקבוצות יצאו למגרש עין מאהל, שם משחקת הפועל המקומית, מוליכת טבלת ליגה ב' צפון א'. הפועל אום אל פאחם ניצחה בדרמה גדולה בדקה ה-93 ועלתה מעל הקו האדום על חשבונה של מכבי אחי נצרת שהפסידה לקריית ים. עודי מחאמיד, אדם ותד ויוסף מחאמיד הבקיעו לאום אל פאחם, אוהד פרטוק ועמית בדוס צימקו לעפולה.

מ.ס קריית ים – מכבי אחי נצרת 1:2

ללא איליה פוטקין בסגל, הקבוצה של קיקו כהן עם ניצחון ליגה שלישי ברציפות. הפעם, מול החניכים של נג'ואן גרייב שלא עשו חיים קלים למקומיים. אחמד אבראהים קבע 0:1 לאחי נצרת, בדקות הסיום סקו סילה ושניר הרשקו הפכו התוצאה והשאירו הנקודות בבית. אחי נצרת מתחת לקו האדום וללא ניצחון עדיין. קריית ים חולקת המקום החמישי עם הפועל נוף הגליל.

מ.ס קריית ים נוער (באדיבות המועדון)

הפועל בית שאן הייתה חופשית בשבוע זה.