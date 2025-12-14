"צריכה להיות ענישה דרמטית, להרחיק קבוצות"

בעקבות האירועים האלימים האחרונים במחלקות הנוער השונות ברחבי הארץ, ראש מערך ההסברה של ההתאחדות לכדורגל שלומי ברזל, יחד עם ניר בן ניסן מקבוצת צורן, התראיינו על המצב הלא פשוט של דור העתיד בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

ניר, מה אתה יכול לומר לנו על האירוע שהיה?

”ראשית אציג את עצמי ואז אשקף את האירוע האלים והחריג שהיה במגרש המקומי בקדימה צורן. אני רוצה לעשות קריאת השכמה. אני הבעלים של מועדון הכדורגל מכבי צורן, ייסדתי אותו על בסיס ערכי חינוך לפני הכל. אני בסערת רגשות מאז יום שישי, אבל אני עדיין עם רגליים על הקרקע”.

מה קרה אצלכם?

”משחק נערים ג’ בין צורן למכבי בני טייבה, בסיום המשחק התרחש אירוע חמור. דקה לסיום המשחק התוצאה הייתה 1:1 ושחקן שלנו הצליח להבקיע גול ניצחון והאירוע איבד את זה. מהרגע הראשון היה משחק אגרסיבי, אבל השופט שלט בצורה מאוד יפה במשחק. אחד משחקני שמשון בני טייבה דרך על אחד השחקנים של צורן ושופט המשחק בא להוציא לו כרטיס אדום ומאותו רגע השחקנים של טייבה תקפו את שחקי מכבי צורן”.

מה היה שם באירוע, מה זאת אומרת תקפו?

”תקפו באגרופים, חלק מהילדים פונו לבית חולים עם חשש לשבר בחוליות. מדובר באירוע נקודתי, שמנוגד לערכים של המועדון”.

שלומי יום שיש ויש לא מעט מקרי אלימות בנערים, איך אתם רואים את זה?

”כבר קרוב לחודש שינו זוארץ ואני מזהים עלייה בהעמדות לדין על מקרי אלימות. ברור לנו שאם הקצב הזה נמשך נגיע למספרים שיעברו את השנה הקודמת, ובהרבה. החלטנו לעשות כמה דברים כמו לפעול במישור החינוכי, אבל אני מתחיל קצת להרים ידיים בנושא הזה. אני רואה את הכמות שהייתה, אתה יושב ואומר שלא יכול להיות כזה דבר. חבורה שרצה אחרי שחקנים שבורחים על נפשם ושתופסים מישהו ומפרקים אותו. זה לא אמור להיות ככה. בכל סופ”ש מתקיימים משהו כמו אלף משחקים, אני לא מוצא נחמה שרק בשלושה מתקיימים אירועים כאלה, זאת עבריינות”.

איך אתם מתכוונים להילחם בזה?

”צריכה להתכנס הועדה ולהחליט על צעדי ענישה דרמטיים, מבחינתי קבוצה שהייתה חלק מאירוע כזה לא יכולה לשחק וצריכה להיות מורחקת”.

שלומי ברזל (איציק בלניצקי)

ניר: “מדובר פה בבעיה חינוכית. בעלי מועדונים צריכים לדעת את מי הם מעסיקים, קודם כל להעסיק אנשי חינוך. כל העניין והטירוף מגיע שההורים ביציע מדליקים את הילדים מגיל צעיר, צריך לחנך את הנוער שלנו. אנחנו צריכים ליצור אמנות בין המועדונים, זו קריאת השכמה לבוא ולשנות ולחנך את הילדים לדרך אחרת, בראש ובראשונה זה מגיע מהמאמנים. אם אני כמאמן מעסיק מורה בבית ספר הוא מבין שהנציחון לא הכל והוא יודע שיש אחריות אישית וכבוד הדדי”.

שלומי, מה אפשר לעשות עם זה?

”זה לא פוסל שום דבר ממה שאמרו פה. יש מקומות באירופה שהעניין התחרותי מתחיל בגילאים יותר בוגרים מאשר אצלנו. גם אם אני לא אעשה טבלה אז כל מיני אתרים אחרים יעשו טבלה. הייתה עונה שזיהינו שההורים הם מקור הבעיה ויצאנו בקמפיין, זה עזר לנקודה מסוימת. אלה שנתיים שהצונמי שהחברה הישראלית עברה בא לידי ביטוי, החברה נעשית אלימה בכל מקום”.

כבר נקבע מועד לכינוס חירום?

”לא אבל אני חושב ששינו יעשה את בקרוב. זה אירועים חריגים שאתה אומר ‘מה עובר עליהם?’ זה בסך הכל כדורגל”.

משטרת ישראל או משטרת האופנה עדיין לא הגיעה לאולפן הזה, מה דעתה של ההתאחדות בכדורגל בנושא הזה?

”אמרנו את זה בצורה מאוד ברורה, ריבונו של עולם זה עדיין מדינה דמוקרטית אנשים צריך לזכור שמותר למחות ולהביע דעה, וכל עוד זה בגבול הלגיטימי אז אין מה לעשות. אמרתי את זה אצלכם לפני שבועיים שלושה, יש פה קרב של הורדת ידיים שחייב להסתיים כי אף צד לא ינצח בו. מה שברור שכל עוד זה נמשך כולם מפסידים”.