ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2218-2614הפועל ת"א4
2231-2814מכבי נתניה5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

מישל דיין: הפועל ירושלים לא תרד ליגה, נקודה

שחקן העבר של הקבוצה מהבירה לתוכנית "שיחת היום": "סדריק משחק בעמדה שהוא צריך לשחק בה וזה נראה טוב, הקבוצה צריכה לצרף חלוץ. ריינה וטבריה ירדו"

|
הפועל ירושלים חוגגת בסיום (שחר גרוס)
הפועל ירושלים חוגגת בסיום (שחר גרוס)

הפועל ירושלים נמצאת בעונה לא פשוטה, אבל אמש (שבת) השיגה ניצחון נדיר מבחינתה בליגת העל עם 0:2 על מ.ס אשדוד בחוץ, ניצחון שהגיע אחרי ה-1:1 בדרבי הירושלמי. שחקן העבר של הקבוצה מהבירה, מישל דיין, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”. 

האם כולנו צריכים להתנצל בפני זיו אריה?
”למה צריכים להתנצל? אני אמרתי שהפועל לא תרד. אמרתי גם שהפועל תנצח באשדוד”.

זה נראה יותר טוב, נכון מישל?
”לא צריך לגלות התלהבות יתר. זה נראה יותר טוב בגלל דבר אחד. קודם כל הוא משחק עם הרכב קבוע, אלמגור בעבר היו לו משחקים מצוינים ואז לא פתח. דון סדריק זה בדיוק העמדה שהוא צריך לשחק, כנף שמאל, יש לו את הדריבל הכי טוב, עושים עליו הרבה עבירות והוא מאוד מסוכן לשער”.

מישל דיין (אורן בן חקון)מישל דיין (אורן בן חקון)

אתה אומר שזיו אריה הפסיק עם משחקי האגו?
”אני לא יודע מה הוא הפסיק, הוא מבין דבר אחד. לא צריך להיות גאון כדורגל, פשוט 1 פלוס 1 שווה 2 ולא 3. אם כולם רואים שדון יכול לתרום יותר הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, זה שחקן שצריך לשחק בחלק הקדמי. אלמגור אחד השחקנים עם הפוטנציאל הכי גדול שהגיעו להפועל ירושלים. אמרתי שלא יקרה כלום אם בדש יישב על הספסל”.

מה קורה עם זה שהפועל ירושלים לא עולה עם חלוץ מובהק?
”הגיע שחקן בשם ג’רדל שכשהוא מכין לעצמו כוס קפה אז הוא נפצע. ידעו שהוא פציע, ועדיין הביאו אותו. הפועל ירושלים היא לא קבוצה שסופגת הרבה שערים, אבל יש לה בעיה בהבקעת שערים. היא צריכה ללכת על חלוץ, בין אם זה איילון אלמוג אם ישתחרר מב”ש או חלוץ אחר. יש לה מספיק שחקני כנף טובים”.

זיו אריה (רדאד גזיו אריה (רדאד ג'בארה)

מה אתה צופה שיהיה בשבוע הבא מול הפועל חיפה?
”הפועל ירושלים תישאר בליגה, נקודה. אם היא לא נשארת בליגה, אני חייב לך ארוחת צהריים”.

מי ירדו ליגה?
”ריינה ירדה כבר, לא יעזור כלום. יש לי תחושה שטבריה גם תרד, היא נראית לי קבוצה לא מספיק חזקה. הפועל ירושלים לא תרד ליגה”.

אז זיו אריה ימשיך?
”הוא מוערך מאוד במועדון. הפועל עדיין מתחת לקו האדום ואם היא לא תנצח את הפועל חיפה היא לא עשתה כלום”.

