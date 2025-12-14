יום ראשון, 14.12.2025 שעה 12:33
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
3610-3016ארסנל1
3116-3515מנצ'סטר סיטי2
3015-2215אסטון וילה3
2815-2716צ'לסי4
2612-2015קריסטל פאלאס5
2624-2616ליברפול6
2522-2615מנצ'סטר יונייטד7
2419-1816אברטון8
2323-2516ברייטון9
2317-1815סנדרלנד10
2218-2515טוטנהאם11
2219-2115ניוקאסל12
2026-2316פולהאם13
2024-2115בורנמות'14
1924-2115ברנטפורד15
1529-1915לידס16
1525-1415נוטינגהאם פורסט17
1329-1715ווסטהאם18
1033-1816ברנלי19
235-916וולבס20

סלאח סירב להתראיין: שבועיים ברצף? לא, לא

אחרי שהתפוצץ בפני התקשורת במחזור הקודם מול לידס, כוכב ליברפול התבקש להתייחס לעתידו אחרי שבישל ב-0:2 על ברייטון וסירב. הערכה: לא יעזוב בינואר

|
מוחמד סלאח (IMAGO)
מוחמד סלאח (IMAGO)

מוחמד סלאח היה השחקן האחרון של ליברפול שעזב את הדשא באנפילד. המצרי מחא כפיים לארבעת יציעי האצטדיון אחרי שריקת הסיום, עצר לרגע כדי לגעת בסמל המועדון שעל חולצתו ובהמשך אף העלה סרטון של הרגע לאינסטגרם, לפני שנעלם אל המנהרה. האם זו הייתה פרידה? קשה לדעת, אבל התחושה הייתה יותר של “להתראות” זמני, רגע לפני יציאתו לאליפות אפריקה לאומות שתיפתח בשבוע הבא במרוקו.

העתיד של סלאח בליברפול ממשיך להיות מוקף באי ודאות, במיוחד אחרי ההתפרצות הפומבית שלו באלנד רואד מול לידס לפני שבוע. חזרתו לסגל במשחק הבית מול ברייטון, לאחר שנופה מהנסיעה למשחק בליגת האלופות במילאנו נגד אינטר, הגיעה בעקבות שיחות חיוביות עם המאמן ארנה סלוט במתחם האימונים. הושגה מעין הפסקת אש, אך הסוגיה רחוקה מלהיסגר, אחרי שסלאח טען לאחרונה שהיחסים בינו לבין סלוט נסדקו ואף רמז על אפשרות לעזיבה בינואר.

על הדשא הכל נראה רגוע יותר, אך מאחורי הקלעים המתח נותר. סלאח אינו מעוניין לשבת על הספסל, בעוד סלוט לא רואה בו כרגע חלק מ-11 הטובים ביותר שלו. זהו לב הוויכוח, כשבמקביל נמשכות השיחות בין נציגו של סלאח, ראמי עבאס, לבין המנהל הספורטיבי ריצ'רד יוז. השתתפותו באליפות אפריקה תספק לכל הצדדים זמן נשימה, שכן הוא צפוי לחזור רק באמצע ינואר.

מוחמד סלאח עם יד על הסמל (IMAGO)מוחמד סלאח עם יד על הסמל (IMAGO)

גם לאחר המשחק, סלאח שמר על פרופיל נמוך. באזור הראיונות הוא סירב בנימוס לבקשות העיתונאים, ואמר בחיוך: "שבועיים ברצף? לא, לא, לא", כשהוא מדגיש בפועל את החלטתו שלא להתראיין זו הפעם השנייה ברציפות. רגע לפני כן נצפה משוחח עם חברו לשעבר לקבוצה ג'יימס מילנר, כיום בברייטון.

על אף שאינו פותח לאחרונה, האוהדים הבהירו היטב שהם רוצים לראות אותו נשאר. בשמונה השנים שלו במועדון סלאח שכתב מחדש את ספרי השיאים, זכה בתארים והפך לאחת הדמויות האהובות בתולדות אנפילד. גם מול ברייטון הוא חיזק את הטענה שעדיין יש לו הרבה מה להציע, כשעלה מהספסל ובישל את השער השני בניצחון 0:2.

הבישול הזה גם קבע שיא היסטורי נוסף: סלאח הפך לשחקן עם מספר המעורבויות הגבוה ביותר בשערים עבור מועדון אחד בפרמייר ליג, עם 277 כאלה במדי ליברפול, 188 שערים ו-89 בישולים, ובכך עבר את ויין רוני. מעבר למספרים, הופעתו שידרה רעב, מחויבות ורצון להוכיח.

מוחמד סלאח (IMAGO)מוחמד סלאח (IMAGO)

בסיום, גם ארנה סלוט ניסה להנמיך להבות וטען כי מבחינתו אין בעיה מיוחדת: סלאח חזר לסגל, עלה כמחליף מוקדם וסיפק את מה שכל אוהד מצפה לראות. באנפילד, לפחות, המסר היה חד וברור כשהקהל שר לו אחרי השריקה האחרונה, הם לא רוצים שזו תהיה הפרידה.

