יום ראשון, 14.12.2025 שעה 14:39
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2218-2614הפועל ת"א4
2231-2814מכבי נתניה5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

"מחר יבדקו תחתונים, מזכיר משטר טוטליטרי"

רן קוניק בתוכנית "שיחת היום" על איסור חולצות המחאה של הפועל ת"א: "המשטרה לא מעל החוק, זה מדרון חלקלק ומסוכן". וגם: רמת גן ועתידו של טוריאל

|
החולצה שסביבה נוצר הבלגן (רועי כפיר)
החולצה שסביבה נוצר הבלגן (רועי כפיר)

המשטרה שוב החליטה שאוהדים לא יכולים להיכנס למשחק כדורגל עם חולצות נגדה. זה קרה גם אתמול (שבת) במשחק של הפועל ת”א מול עירוני קריית שמונה כששוטרים נראו מבקשים מאוהדים להציג להם את החולצות שהם לובשים, גם מתחת מתחת לפריטי לבוש עליונים. ראש עיריית גבעתיים ויו"ר ועדת הספורט במרכז השלטון המקומי, רן קוניק, יצא נגד זה וגם דיבר על כך בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות "ישראייר".

איך ראית את המשחק אתמול?
”הייתי במשחק, אני אכן אוהד הפועל תל אביב. את כל הסרטונים שכל המדינה ראתה ראיתי בעיניים ולכן מאוד כעסתי וגם צייצתי ועשיתי מזה רעש. זה היה מחזה הזוי”.

אתה מדבר על החולצות של האוהדים? שהמשטרה בדקה מי עם חולצות עם איקס על המשטרה? ראינו אוהדים שנכנסים וצריכים להראות את החולצה מתחת למעיל להראות שאין סממן נגד המשטרה
”שני דברים אני רוצה להגיד לזה. כשהיה דרבי ושאלו את המשטרה איך לא בדקתם ואיך אפשרתם להכניס אמצעי פירוטכניקה היא אמרה שזה לא היא בודקת וזה לא תפקידה. דבר שני, לפי החוק המשטרה רשאית למנוע מאדם להיכנס אם הוא מכניס אמצעי שעלול לסכן חיים ולפגוע בסדר הציבורי. אני לא זוכר שחולצה כזאת מסכנת חיים, אין למשטרה סמכות לעשות את זה. אני מאוכזב שאני לא שומע את ההתאחדות, אני חושב שהם אנשים רציניים עם עמוד שדרה והם לא עושים דבר פה. העניין חייב להיפסק, זה מדרון מאוד חלקלק, היום זה חולצה מחר זה יהיה תחתונים. זה הזכיר לי משטרים טוטליטריים. הכי גרוע שמנרמלים את זה ונוח לכולם שזה הקהל של הפועל ת”א, לא ראיתי שפועלים נגד קריאות ‘שישרף לכם הכפר’. זה לא עבד במבחן בית משפט שזה הסתה, מפקד מרחב מחליט לעשות בדיקות ולהפשיט את האנשים לגמרי”.

אוהדי הפועל תל אביב, המשטרה משקיפה. ארכיון (ראובן שוורץ)אוהדי הפועל תל אביב, המשטרה משקיפה. ארכיון (ראובן שוורץ)

שבוע שעבר זה היה בלומפילד היום זה בנתניה, זאת הוראה מלמעלה
”חד משמעית זאת הוראה מלמעלה. זה נראה לגמרי כמו מאבק בין המשטרה לאוהדי הפועל, והמשטרה לא תנצח במאבק הזה. אוהדי הפועל לא יוותרו ובצדק, כי כל עוד זה חלק מחופש הביטוי והם לא עוברים על החוק, זה הקהל”.

המשטרה טוענת שקוראים להם נאצים.
”זה בדיוק כמו הסיפור בדרבי. אתה חייב לתפוס נקודתית גם אנשים שזורקים חזיזים לתוך המגרש וגם אם יש מישהו שקורא לשוטר נאצי. אם אני אעשה את זה מישהו יעצור אותי כי זה העלבת עובד ציבור, אבל זה לא דומה בכלל ללבוש חולצות כאלו. זה רק אוהדי הפעל לא ראיתי שבודקים את זה במשחקים אחרים. זה מתחיל בלבדוק חולצות היום וייגמר בדברים אחרים. המשטרה לא מעל החוק”.

המשטרה מבצעת מעצרים ביציע הפועל, ארכיון (ראובן שוורץ)המשטרה מבצעת מעצרים ביציע הפועל, ארכיון (ראובן שוורץ)

מה עם קבוצתך השנייה הפועל רמת גן?
”הפועל רמת גן גבעתיים. אנחנו תומכים בה אבל היא מדשדשת במרכז הטבלה אפילו שיש לה סגל שיכול להתמודד על העלייה. מקווה שיכנסו למומנטום”.

מי שם יותר כסף, גבעתיים או רמת גן?
”עד השנה עיריית גבעתיים תמכה הרבה יותר מאשר עיריית רמת גן, זה לא מצב תקין והשנה עיריית רמת גן הגדילה את התמיכה למעל 3 מיליון שקלים. התקציב של עיריית רמת גן מעל 2 מיליארד שקלים בשנה. אין בעיה כספית בקבוצה כרגע ואני מקווה שהם יעלו ליגה אם לא השנה אז שנה הבאה”.

של מי אתה מנטור אצל השחקים?
”אני מלווה את סתיו טוריאל בשתיים וחצי האחרונות, ובכדורסל לוטן אמסלם ובר טימור”.

סתיו טוריאל (רועי כפיר)סתיו טוריאל (רועי כפיר)

טוריאל צריך להישאר בהפועל או לצאת לחו"ל?
”אני לא ייכנס לדברים האלה, אבל מה שבטוח זה שהוא צריך להרוויח הרבה יותר ממה שהוא מרוויח היום, אם זה 160 אז לפחות פי 2. כולנו רואים את ההשפעה שלנו בקבוצה. הוא צריך להרוויח את השכר הכי גדול בהפועל ת”א”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */