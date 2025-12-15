יום שני, 15.12.2025 שעה 15:46
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

"עם כל הכבוד לאוחנה, השינוי זה רק גיא מלמד"

הפרשן איציק אהרונוביץ' ב"שיחת היום" על מכבי חיפה: "מתי מלמד עשה דברים כאלה? בכר הבין שהוא צריך לחזור לעצמו". וגם: איך צריך לפתוח מול בית"ר?

גיא מלמד חוגג (חג'אג' רחאל)
גיא מלמד חוגג (חג'אג' רחאל)

אחרי פתיחה מתסכלת לקדנציה הזו של ברק בכר במכבי חיפה, אתמול (ראשון) הגיע כבר ניצחון שלישי ברציפות עם 0:4 מוחץ על מכבי בני ריינה. לפני זה הירוקים גברו גם על הפועל ת”א ועירוני קריית שמונה, ובעוד שבוע יגיע המבחן הגדול של המאמן מול בית”ר ירושלים. בינתיים, פרשן רדיו חיפה, איציק אהרונוביץ, דיבר על הכושר של מכבי חיפה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

איך צריך לפתוח מול בית”ר?
“עם רביעייה רגילה, עם עיסאת וגולדברג. חיפה לא צריכה לשחק עם שלושה בלמים כי בית”ר משחקת עם חלוץ מזויף. חיפה יכולה להסתדר עם הדבר הזה. בית”ר הכי מוכשרת מבחינה התקפית. תן לי את שועה עכשיו, הוא יהיה מלך השערים. יש להם שחקנים מעולים עם הכדור ברגליים, פחות בלי הכדור. למרות שזה היה ריינה, ראיתי דברים טובים מאוד ממכבי חיפה, לראות את הקבוצה היה כיף אחד גדול, סוף סוף שיחקה כדורגל”.

איך אתה מסביר את השינוי של הקבוצה?
“מאז שברק בכר הגיע, הוא מבין שאם הוא יחזור לעצמו, מבחינה טקטית, שאתה רואה את את השינוי הטקטי של גורה – התנועה עם הכדור, הבישול לקני סייף, גיא מלמד שיצא למעברים, השיפור של בטאיי והמעבר של הקבוצה לשלושה בלמים, מבחינתי מאסטרפיס טקטי”.

ברק בכר (חגברק בכר (חג'אג' רחאל)

הגיל הממוצע היה אתמול צעיר בהרבה מתחילת העונה נגד ריינה.
“זה נגמר באותה תוצאה. בכר בדרך כלל אוהב שחקנים מוכנים, בגלל זה פיינגזיכט היה הפתעה לא נורמלית. עם על הכבוד לאוחנה, זה רק גיא מלמד. תנועה אבסולוטית, שמירה על הכדור נהדרת. מלמד גם כבש, גם קורה, לוקח את הכדור על קו הבסיס של השער ומשאיר את סק לבד מול השוער, מתי הוא עשה פעולה כזאת? רק מלמד שינה את הכל ב-180 מעלות. הוא עושה תנועה, הוא מראה להם לאן הוא הולך”.

