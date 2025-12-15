"עם כל הכבוד לאוחנה, השינוי זה רק גיא מלמד"

אחרי פתיחה מתסכלת לקדנציה הזו של ברק בכר במכבי חיפה, אתמול (ראשון) הגיע כבר ניצחון שלישי ברציפות עם 0:4 מוחץ על מכבי בני ריינה. לפני זה הירוקים גברו גם על הפועל ת”א ועירוני קריית שמונה, ובעוד שבוע יגיע המבחן הגדול של המאמן מול בית”ר ירושלים. בינתיים, פרשן רדיו חיפה, איציק אהרונוביץ, דיבר על הכושר של מכבי חיפה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

איך צריך לפתוח מול בית”ר?

“עם רביעייה רגילה, עם עיסאת וגולדברג. חיפה לא צריכה לשחק עם שלושה בלמים כי בית”ר משחקת עם חלוץ מזויף. חיפה יכולה להסתדר עם הדבר הזה. בית”ר הכי מוכשרת מבחינה התקפית. תן לי את שועה עכשיו, הוא יהיה מלך השערים. יש להם שחקנים מעולים עם הכדור ברגליים, פחות בלי הכדור. למרות שזה היה ריינה, ראיתי דברים טובים מאוד ממכבי חיפה, לראות את הקבוצה היה כיף אחד גדול, סוף סוף שיחקה כדורגל”.

איך אתה מסביר את השינוי של הקבוצה?

“מאז שברק בכר הגיע, הוא מבין שאם הוא יחזור לעצמו, מבחינה טקטית, שאתה רואה את את השינוי הטקטי של גורה – התנועה עם הכדור, הבישול לקני סייף, גיא מלמד שיצא למעברים, השיפור של בטאיי והמעבר של הקבוצה לשלושה בלמים, מבחינתי מאסטרפיס טקטי”.

ברק בכר (חג'אג' רחאל)

הגיל הממוצע היה אתמול צעיר בהרבה מתחילת העונה נגד ריינה.

“זה נגמר באותה תוצאה. בכר בדרך כלל אוהב שחקנים מוכנים, בגלל זה פיינגזיכט היה הפתעה לא נורמלית. עם על הכבוד לאוחנה, זה רק גיא מלמד. תנועה אבסולוטית, שמירה על הכדור נהדרת. מלמד גם כבש, גם קורה, לוקח את הכדור על קו הבסיס של השער ומשאיר את סק לבד מול השוער, מתי הוא עשה פעולה כזאת? רק מלמד שינה את הכל ב-180 מעלות. הוא עושה תנועה, הוא מראה להם לאן הוא הולך”.