"נראנו טוב להבדיל מקודם, את הטעויות נתקן"

מכבי קריית גת שומרת על מקומה בפסגת ליגה א' דרום. כחלק מהמחזור ה-11 בליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי, הקבוצה אירחה ב'כרמי גת' את בית"ר יבנה, כשהאחרונה הגיעה להתמודדות לאחר שלושה ניצחונות רצופים. בסיום, 2:4 לקריית גת, שאולי מנצחת, אבל לא מצליחה לשמור על רשת נקייה בבית, מתחילת העונה.

מזג האוויר היה נהדר: מעונן, חורפי, מטפטף לעיתים. עם הכניסה למגרש הכדורגל, אפשר היה לראות את שמעון אלקבץ, מאמן בית"ר יבנה, מכדרר ומתמסר עם השחקנים שצפויים לפתוח על הספסל. הוא היה נראה נינוח ובמצב רוח נהדר. גם את צמד אנשי המועדון, הבכירים, אשר שטרית ואשר שטרית אפשר היה למצוא במגרש.

מנגד, את רומן זולו, שהגיע מצפון הארץ כשהתניע את רכבו יחסית מוקדם (המשחק החל ב-11:00), מצאנו עם המעיל השחור של קולומביה שעטף אותו מצוואר ועד כמעט ברכיים. הוא גם היה נינוח ולא התרגש מבית"ר יבנה שהגיעה לאחר שלושה ניצחונות. הוא ידע כי מה שינטרל אותם לגמרי זה שמירה צמודה (מאוד) על דניאל שניאור: "הנחתי את ארז שיפמן לעקוב אחריו", ציין בפני ONE.

זולו, מאמן מכבי קריית גת, לאחר הניצחון

בין השחקנים שחזרו לקריית גת היה עידן פרץ הצעיר, שאיבד בסוף חודש נובמבר את אביו, רונן ז"ל, שהלך לעולמו בטרם עת. עידן הכין חולצה מיוחדת בעבור אבא רונן, כשכתוב עליה "אבא אני אוהב אותך. אתה תהיה איתי לנצח". הוא הכין החולצה למקרה ויכבוש שער ויצטלם עם החולצה כמחווה מרגשת. כך היה. הבקיע בסופו של דבר ונתפס בעדשת ONE.

גם ריף מסיקה נראה על כר הדשא, אלא שפציעתו מנעה ממנו להירשם בטופס והוא עלה עם אנשי קריית גת למגדל השידור, שם ישבו וצפו במשחק. בספסל אפשר היה למצוא גם את יוסף טוואבה, שעדיין לא כשיר ב-100%: "למקרה שיצטרכו אותי", ציין במחצית בפני ONE, אלא שהתוצאה, עם הירידה לחדרי ההלבשה, הייתה 0:2 למכבי קריית גת.

דקות אחדות לפני שדניאל וזין, השופט הראשי, לצד קווניו, עבד אל רחמן אבו מדעם ורם תפירו פתחו ההתמודדות ב-11:00 בדיוק, אנשי המשק של יבנה עדיאל בנציון ויעקב שטרית, מעט התאכזב מיונתן וודמיכאל שלא הלך להביא כדור שהוא וחבריו לקבוצה העיפו מעל הגדר העוטפת את המגרש. יונתן, להגנתו, ציין כי הביא כבר כדור וזה שעף, ממש לפני שניות, לא קשור אליו.

וודמיכאל, שהתחיל את המשחק מהספסל ועלה בדקה ה-74, הבקיע שער, אלא שהקוון הרים את דגלו לטענת נבדל. ולמשחק עצמו, שאגב לא היה ברמה הגבוהה ביותר, מכבי קריית גת ביטלה כמעט בכל פרמטר את בית"ר יבנה. שניאור צעק לחבריו "שחקו כדורגל", כי באמת נדמה היה כי אין להם יכולת לא מימין ולא משמאל. קריית גת לחצה ויבנה כמעט ולא הייתה.

רומן זולו היה בערנות גבוהה. הוא ביקש מאליאור משלי, עידן פרץ וגיל חדד, שלושת שחקני ההתקפה שלו, ללחוץ גבוה, בלי עוררין. באחת מהפעמים צעק מספר מילים כשדניאל וזין היה בטוח כי אלו מופנות אליו, והאחרון רץ למאמן והוציא לעברו את הכרטיס הצהוב. זולו לא הבין מדוע מוציאים לו צהוב, הרי שדבריו לא הופנו לשופט. בהמשך המחצית הראשונה, גם שמעון אלקבץ ראה צהוב.

דניאל וזין מוציא צהוב לרומן זולו (יונתן גינזבורג)

סביב הדקה ה-20, ארעה תקרית בין דניאל שניאור לגיל חדד, שהביאה את שחקני הקבוצות להפריד. שניאור כעס על חדד על התנהלותו הבלתי ספורטיבית לטענתו, גיל חדד התרחק. דניאל וזין הסתפק באזהרה לשניים וביקש מהם "להשלים". בדקה ה-25, ליאם נגאר בתנועה לא מכוונת פגע בארז שיפמן מקריית גת, מה שהביא את דניאל וזין לשרוק ולהצביע על הנקודה הלבנה.

דניאל שניאור לא מסתדר עם גיל חדד (יונתן גינזבורג)

שחקני יבנה, ובעיקר ניב בן יוסף ואופיר קרצו, השוער והקפטן של הקבוצה, ניסו להבין מדוע שרק הוא לבעיטת עונשין מ-11 מטרים, הרי שהיד שהונפה לעברו של שחקן קריית גת הייתה שלא בכוונה תחילה, אלא כחלק מתנועת גוף שאי אפשר לעצור או לשנות. וזין היה איתן בהחלטתו ולא הקשיב די לחבר'ה מבית"ר יבנה. את הכדור החזיק עידן פרץ, בוגר מחלקת הנוער של מ.ס. אשדוד.

פרץ ניגש לכדור ובעט בחוזקה, אלא שאופיר קרצו לקח את הכדור שלו בהדיפה נהדרת. זה לא נגמר שם, הרי שדניאל וזין שרק פעם נוספת(!) וקבע בעיטת עונשין חוזרת, נוכח יציאתו המוקדמת של קרצו מקו השער. קרצו זעם עם הקוון שקבע כי הייתה יציאה מוקדמת. וזין הרגיע אותו. בבעיטה השנייה, פרץ הכניע את קרצו וקבע 0:1. "באמת יצאתי מהקו?", שאל קרצו באכזבה גדולה.

פרץ, שהתרגש מאוד מהשער, רץ לעבר הספסל, שם חיכתה לו החולצה שהכין, מבעוד מועד, לאבא רונן ז"ל, שאיננו איתנו עוד. "אבא אני אוהב אותך. אתה תהיה איתי לנצח", כתוב היה על החולצה, כשפרץ הביא אותה היישר אל מצלמת ONE והתרגש עם חבריו הן מהשער והן מהמחווה המרגשת לאבא שלו, רונן ז"ל, אליו מתגעגע מאוד.

בעיטת הפנדל של עידן פרץ (יונתן גינזבורג)

קריית גת המשיכה ללחוץ את יבנה, כשגם אחרי השער הראשון של המקומיים לא הצליחה להתאפס. בדקה ה-42 זה הפך ל-0:2, כשכדור מדויק לראשו של אליאור משלי מצא את הפינה הרחוקה של קרצו, מה שהביא לשער שני מצד המקומיים. כך הסתיימה לה המחצית הראשונה, עם צמד שערים ושליטה די ברורה של קריית גת במגרשה לעיניי הקהל שהגיע מכוסה במעיל.

ארבע דקות מפתיחת המחצית השנייה, אליאור משלי סגר צמד וחגג עם חבריו בענק, 0:3 למכבי קריית גת. בדקה ה-61 זה הפך ל-0:4 לקריית גת, כשאליאור משלי, מי אם לא הוא, הבקיע את השלישי שלו. תשעה שערים מאחוריו העונה, שלושער ראשון מאז 01/11/2024, כשהיה שחקן דימונה, בניצחון 0:4 על אזור. שלושה שלושערים לזכותו מאז החל לשחק בבוגרים בשנת 2015.

אליאור משלי חוגג ברקע שחקני יבנה המאוכזבים (יונתן גינזבורג)

לאחר השער השלישי של משלי הוא הוחלף בידי אוריאל פיניה. מאז, קריית גת הורידה מעט הרגל מהגז, למרות שיכולה הייתה לסיים המשחק גם עם חמישה ושישה שערים. גיל חדד, מתחילת ההתמודדות ועד סופה, לא קיבל את הכדורים שציפה להם ולא היה מספיק חד מול אופיר קרצו, כך שסיים משחק שלישי ברציפות ללא שער זכות מבחנינו בליגה א' דרום, מאז חבר למכבי קריית גת.

יל חדד משחיל כדור לנועם כהן בין הרגליים (יונתן גינזבורג)

יבנה התעוררה מעט, היא הבינה כי קריית גת מורידה הילוך וכבר בדקה ה-71 צימקה התוצאה ל-4:1 משער עצמי של פיליפ חאיכ. את הכדור לקח עומר פרוכטמן והניח אותו על הנקודה במרכז המגרש. דקות לאחר השער, עם כניסתו של יונתן וודמיכאל, הובקע שער נוסף, אלא שהקוון הרים דגל. יונתן הניף אגודל לעברו של הקוון, כשהבין שאכן היה בנבדל והקוון לא טעה.

מלבד האירוע הבלתי ספורטיבי בין דניאל דניאור לגיל חדד במחצית הראשונה, תיקול במחצית השנייה, על יד היציע שאכלס את אוהדי קריית גת ויבנה, הביא למהומה נוספת שהסתיימה בלא כלום. אוראל בן חמו ראה את הכרטיס הצהוב. בספסל יבנה צעקו לאופיר קרצו, הקפטן, להרגיע ולהוציא משם את כולם. "מה שחסר לנו זה אדום. יש לנו משחק בשבוע הבא!", ציינו שם.

לקראת סיום, רומן זולו ואחד מאנשי יבנה צעקו זה על זה לאחר התגרות לא רצויה. "שב בספסל, אסור לך לעמוד!", ציין זולו בפני אחד מאנשי משפחת שטרית. בדקה ה-93 דניאל וזין הצביע על הנקודה הלבנה ברחבת קריית גת ואת הכדור לקח דניאל שניאור. אל מול ראם גולן שקפץ ימינה, שניאור כבש, כשבעט בחכמה שמאלה וקבע את תוצאת המשחק, 2:4 למכבי קריית גת.

אליאור משלי. כוכבה של מכבי קריית גת (יונתן גינזבורג)

יש לציין, כמו שנכתב, כי לאחר השער הרביעי של קריית גת, זו הורידה הילוך ובית"ר יבנה החלה להעז עוד יותר. שמעון אלקבץ, עם ספסל לא מהמשובחים שאפשר היה לבקש, ניסה עם מה שיש. גם משקוף היה במחצית השנייה לזכותה של יבנה. יום קצת יותר טוב של הבית"רים, יכולים היו להוציא דבר מה מהמשחק הזה, בו קריית גת שיחקה בהילוך די נמוך ועדיין - ניצחה.

רומן זולו יצא מהמשחק ברגשות מעורבים, הרי שמצד אחד קבוצתו ניצחה וציין לטובה את החלוצים הטובים שיש לו בסגל, ומצד שני הקבוצה לא מפסיקה לספוג במשחקי הבית שלה, כשאמר כי במערכת עובדים על כך ומבינים שיש בעיה בנושא. הוא ציין לטובה את עידן פרץ הצעיר, שהבקיע והקדיש את השער לאביו ז"ל, וגם נגע ב"דרבי הקריות", כאחד שמתגורר בצפון.

מכבי קריית גת: ראם גולן, בר שושן, פיליפ חאיכ, עומר יפרח, אליאור משלי, ארז שיפמן, עדן בן מנשה, צחי יצחק, עידן פרץ, מור עדרי וגיל חדד. הוחלפו: אליאור משלי, עדן בן מנשה, צחי יצחק, עידן פרץ ומור עדרי. מחליפים: אנצ' קיזאילווקו, אוריאל פיניה, עידו שרון, דניאל צדיק ואייל אליאס. בספסל: עמית סרוסי, ליעד רמות ויוסף טוואבה. מאמן: רומן זולו.

בית"ר יבנה: אופיר קרצו, נועם כהן, אורי אשרם, רתם יצקר, עומר פרוכטמן, שליו אלמקיאס, ניב בן יוסף, ליאם נגאר, עידו בן שושן, דניאל דניאור ויהונתן מרדכי. הוחלפו: רתם יצקר, עומר פרוכטמן, שליו אלמקיאס, ניב בן יוסף וליאם נגאר. מחליפים: אוראל בן חמו, יונתן ביטון, עידן אוחיון, ליאם חפר ויונתן וודמיכאל. בספסל: עדי בר זיו, תומר כהן וגלעד מלכה. מאמן: שמעון אלקבץ.