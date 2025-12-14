היחס לניצחון שלישי ברציפות של מכבי חיפה

מכבי חיפה מקווה להמשיך במגמת ההתאוששות עם ניצחון שלישי ברציפות. הירוקים יתארחו ב-20:15 באצטדיון גרין למשחק חוץ מול מכבי בני ריינה והם כמובן פייבוריטים ב-Winner. ניצחון ירוק קיבל יחס של פי 1.4 לעומת 5.6 לניצחון של היריבה, בעוד היחס לתיקו הוא פי 4.6.

בספרד, ריאל מדריד תנסה לצאת מהמשבר שלה במשחק חוץ מול אלאבס (22:00, שידור חי בערוץ ONE). צ’אבי אלונסו חייב ניצחון אחרי שני הפסדים ביתיים רצופים וכל תוצאה אחרת עלולה להוביל לסיום דרכו. ניצחון של הבלאנקוס מוערך ביחס של פי 1.45, בעוד מי שמאמין בבאסקים והם אכן ינצחו, ירוויח פי 5.8 מסכום ההימור. היחס לתיקו הוא פי 4.

באיטליה, יובנטוס תתארח אצל בולוניה ב-21:45. הגברת הזקנה קיבלה יחס של פי 2.3 לניצחון לעומת פי 2.85 ליריבה. אם לא תהיה הכרעה בתום 90 דקות, מי שיהמר על כך ירוויח פי 3.05 מסכום ההימור.

ויניסיוס (IMAGO)

וגם כדורסל יש הערב: ב-20:00 הפועל ת"א תתארח אצל הפועל ב"ש והקבוצה של דימיטריס איטודיס כמובן פייבוריטית. ניצחון שלה ב-13 הפרש ומעלה קיבל יחס של פי 1.8, כמו גם לניצחון ב-11 הפרש ומטה, הפסד או הארכה. אם הפועל ת"א תנצח ב-12 הפרש, היחס לכך הוא פי 9.