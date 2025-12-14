יום ראשון, 14.12.2025 שעה 12:32
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2218-2614הפועל ת"א4
2231-2814מכבי נתניה5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

לירן ליאני: הפנדל נגד הפועל תל אביב היה שגוי

שופט העבר התייחס לאירועי המשחק מול ק"ש: "האדום לרועי אלקוקין גבולי, יכול לתמוך בהחלטה, אך בפנדל יש טעות כפולה של השופט במגרש ושל שופט המסך"

|
גל לוי מוציא אדום לרועי אלקוקין (רועי כפיר)
גל לוי מוציא אדום לרועי אלקוקין (רועי כפיר)

שופט העבר לירן ליאני התייחס לשיפוט במפגש בין הפועל תל אביב לעירוני קריית שמונה, שהסתיים ב-2:2 דרמטי. ליאני נגע בהחלטות השיפוט שהיו גבוליות במשחק וסביר את הגרסה שלו לדברים תוך שהבהיר: “הדברים שנכתבו לעיל, הם לעניות דעתי המקצועית בלבד ואינם חלילה במטרה לפגוע באדם כזה או אחר”.

ליאני כתב: “בדקה ה-76 למשחק הורחק קשר הפועל תל אביב רועי אלקוקין לאחר התערבות שופט המסך. השופט המרכזי עמד קרוב מאוד לאירוע ובזווית טובה, ולמרות זאת לא שרק לעבירה במגרש בזמן אמת. מדובר במקרה שניתן להתווכח עליו. מצד אחד, חסרים אלמנטים של כוונה וזדון: העבירה מתבצעת מהמקום, ללא תנופה משמעותית, וניתן לטעון כי כרטיס צהוב היה פתרון סביר. במצב כזה, אילו השופט במגרש היה שולף כרטיס צהוב, סביר להניח ששופט המסך היה תומך בהחלטה ולא מתערב”.

“מן הצד השני, קשה להגן על שחקן שרואה מולו יריב, אינו נזהר, ושולח רגל גבוהה עם פקקים חשופים. גם אם אין כאן “נעיצה” מובהקת, מדובר בפגיעה באזור גבוה של הרגל ובעבירה שיש בה כדי לסכן את שלום היריב. שחקן צריך להיות אחראי לפעולותיו במגרש ולכן אני יכול לתמוך בכרטיס האדום במקרה הזה”, הוסיף השופט.

שופט העבר, לירן ליאני (אופיר מגדל)שופט העבר, לירן ליאני (אופיר מגדל)

על הפנדל בתוספת הזמן כתב ליאני שמדובר בהחלטה שגויה: “המגן השמאלי של הפועל תל אביב, יזן נאסר מכשיל ברגלו מחוץ לרחבה את הקיצוני של הפועל קריית שמונה, מוסא עלי. הטענה לעבירת יד אינה עומדת ברף הנדרש: מדובר באחיזה רגעית בלבד (תפיסה ועזיבה מיידית), ללא השפעה ממשית על פעולת החלוץ”.

“בנוסף, נפילתו של השחקן התוקף אינה תואמת את עוצמת המגע, והוא למעשה “זורק” את עצמו אל תוך הרחבה. אין כאן עבירה מתמשכת שמתחילה מחוץ לרחבה ומסתיימת בתוכה, שכן האחיזה ככל שקיימת, היא רגעית בלבד. עיקר המגע שגרם לנפילה הוא ברגל, ולא המגע המינורי ביד. לשופט במגרש קיימת האפשרות לפנות ביוזמתו לשופט המסך ולבקש בחינה חוזרת של האירוע. לאפשרות זו חשיבות מכרעת, במיוחד בהחלטות שעשויות להכריע משחק בדקות הסיום”, הוסיף, “מדובר כאן בטעות כפולה הן של השופט במגרש והן של שופט המסך”.

שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (רועי כפיר)שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (רועי כפיר)

ליאני התייחס גם לכרטיס האדום שנשלף במשחק בטרנר בין הפועל באר שבע למכבי נתניה: “בדקה ה-73 למשחק הורחק בכרטיס אדום קשר מכבי נתניה יובל שדה, בכרטיס אדום בגין מניעת הזדמנות וודאית להבקעת שער, לאחר שתפס בידו של חלוץ הפועל באר שבע, איגור זלאטנוביץ׳ וזאת הודות להתערבות שופט המסך. מדובר באירוע פשוט וברור של מניעת הזדמנות ודאית להבקעת שער. ברגע ההכשלה, השופט הראשי היה ממוקם בעיגול האמצע (תוצאה של כדור ארוך וקריאת משחק לא נכונה) וממרחק עצום שכזה קשה לאבחן אירוע באופן ודאי, מי שיכול וצריך היה לעזור לשופט בזמן אמת הוא עוזר השופט הראשון”.

הוספת תגובה



