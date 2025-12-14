יום ראשון, 14.12.2025 שעה 11:14
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
17733-8639מכבי ת"א
14512-6177הפועל ת"א
14608-6558הפועל העמק
14657-6578הפועל חולון
13744-7838בני הרצליה
13720-7598עירוני קריית אתא
13615-6548הפועל ירושלים
12775-7379עירוני רמת גן
11699-6718הפועל ב"ש/דימונה
11655-6218עירוני נס ציונה
11740-6459הפועל גליל עליון
10690-6398מכבי רעננה
9699-6328אליצור נתניה
9721-6358מכבי ראשל"צ

בגליל מודאגים: "לא מצליחים להיות תחרותיים"

בקבוצה יודעים שביכולת הזאת הם יתקשו לשרוד. יזרעאלי: "אסור שניראה כך בבית, הוא צריך להיות מבצר ואנחנו פשוט לא נראים טוב". חיפושים אחר פורוורד

|
שחקני גליל עליון (ניסן עייש)
שחקני גליל עליון (ניסן עייש)

בהפועל גליל עליון מודאגים מאוד אחרי שהקבוצה ספגה תבוסה ביתית נוספת, הפעם 86:65 מול מכבי ת''א. למרות שהצהובים הגיעו יומיים לאחר משחק יורוליג וגם השאירו מחוץ לסגל את שני הישראלים המובילים, רומן סורקין ותמיר בלאט, וגם את לוני ווקר וג'יילן הורד, המשחק היה רחוק מלהיות צמוד והצהובים הובילו מההתחלה ועד הסוף ופתחו פער דו ספרתי כבר ברבע הראשון.

"החסרונות בסגל שלהם דווקא פגעו בנו במידה מסויימת", אמרו במועדון, "כי הווידאו שראינו לקראת המשחק לא היה דומה למה שהיה מצידם על המגרש. עדיין, כמובן שזה לא תירוץ להיראות ככה. אנחנו פשוט לא מצליחים להיראות תחרותיים במשחקים וזה מאוד מדאיג".

"זה לא כוחות כך או כך", אמר גורם אחר בקבוצה, "זאת קבוצה של מעל 100 מיליון שקלים נגד קבוצה של 8 מיליון שקלים". המאמן גוני יזרעאלי סיכם: “זה לא נראה טוב. אנחנו פשוט לא משחקים מספיק טוב כרגע. אי אפשר להיראות ככה בבית שלנו. הוא צריך להיות מבצר".

לא כוחות: מכבי ת"א מנצחת את גליל עליון

בקבוצה מודעים לכך שהם חייבים לחזק את הקבוצה. החיפושים מתמקדים כעת בזר חמישי לעמדה 4. בקבוצה בוחנים את השוק בזהירות, מכיוון שהקבוצה רשמה עד כה כבר 8 זרים בליגה (נוסף על הארבעה שיש בקבוצה כבר שוחררו ג'יילן בלייקס שנפצע, דיאנדרה גולסטון, ג'ורדן בון ואייזיאה בראון) ונשארו לה עוד 2 זרים לרשום עד תום העונה. "אנחנו מחפשים בהחלט להתחזק ובוחנים את השוק, אבל הוא לא פשוט", סיכם יזרעאלי.

בקבוצה לא פוסלים שאם המצב יימשך כך, יבואו שינויים גם בסגל הישראלי. הגליל קיבלה 13 נקודות אתמול משחר עמיר, אך רק 14 נקודות מרז אדם, נועם אביבי, יובל שניידרמן ויהל מלמד יחד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */