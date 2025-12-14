בגליל מודאגים: "לא מצליחים להיות תחרותיים"

בהפועל גליל עליון מודאגים מאוד אחרי שהקבוצה ספגה תבוסה ביתית נוספת, הפעם 86:65 מול מכבי ת''א. למרות שהצהובים הגיעו יומיים לאחר משחק יורוליג וגם השאירו מחוץ לסגל את שני הישראלים המובילים, רומן סורקין ותמיר בלאט, וגם את לוני ווקר וג'יילן הורד, המשחק היה רחוק מלהיות צמוד והצהובים הובילו מההתחלה ועד הסוף ופתחו פער דו ספרתי כבר ברבע הראשון.

"החסרונות בסגל שלהם דווקא פגעו בנו במידה מסויימת", אמרו במועדון, "כי הווידאו שראינו לקראת המשחק לא היה דומה למה שהיה מצידם על המגרש. עדיין, כמובן שזה לא תירוץ להיראות ככה. אנחנו פשוט לא מצליחים להיראות תחרותיים במשחקים וזה מאוד מדאיג".

"זה לא כוחות כך או כך", אמר גורם אחר בקבוצה, "זאת קבוצה של מעל 100 מיליון שקלים נגד קבוצה של 8 מיליון שקלים". המאמן גוני יזרעאלי סיכם: “זה לא נראה טוב. אנחנו פשוט לא משחקים מספיק טוב כרגע. אי אפשר להיראות ככה בבית שלנו. הוא צריך להיות מבצר".

לא כוחות: מכבי ת"א מנצחת את גליל עליון

בקבוצה מודעים לכך שהם חייבים לחזק את הקבוצה. החיפושים מתמקדים כעת בזר חמישי לעמדה 4. בקבוצה בוחנים את השוק בזהירות, מכיוון שהקבוצה רשמה עד כה כבר 8 זרים בליגה (נוסף על הארבעה שיש בקבוצה כבר שוחררו ג'יילן בלייקס שנפצע, דיאנדרה גולסטון, ג'ורדן בון ואייזיאה בראון) ונשארו לה עוד 2 זרים לרשום עד תום העונה. "אנחנו מחפשים בהחלט להתחזק ובוחנים את השוק, אבל הוא לא פשוט", סיכם יזרעאלי.

בקבוצה לא פוסלים שאם המצב יימשך כך, יבואו שינויים גם בסגל הישראלי. הגליל קיבלה 13 נקודות אתמול משחר עמיר, אך רק 14 נקודות מרז אדם, נועם אביבי, יובל שניידרמן ויהל מלמד יחד.