משחק 13 ברצף שדניאל פרץ כובש ומכבי מנצחת

סופת "ביירון" מאחורינו והכדורגל חזר אלינו. המחזור ה-14 בליגה הבכירה בשנתון 2011 יצא אל הדרך ושוחק בסוף השבוע, כאשר שבעה מתוך תשעת המשחקים התקיימו להם ביום שבת. מכבי תל אביב ממשיכה להוביל הטבלה ללא עוררין עם 42 נקודות, מכבי נתניה, יחד עם דביר בן שלוש – מלך שערי הליגה - רשמה 0:4 חלק על הפועל פתח תקווה.

מעבר לכך, מ.ס אשדוד סיימה ב-1:1 עם מכבי חיפה ב-10 שחקנים, בני סכנין רשמה ניצחון 0:1 קטן-גדול על הפועל ראשון לציון ועד משחקה של הפועל באר שבע, היא נמצאת מעליה בטבלה. הפועל ירושלים חזרה לנצח עם 0:3 על הפועל חדרה, מכבי פתח תקווה הסתפקה ב-0:1 על הפועל כפר סבא והפועל תל אביב הפכה ל-1:2 על מ.כ נווה יוסף בניצחון חמישי העונה בליגה.

הפועל רעננה – מכבי תל אביב 6:0

לאחר 14 משחקי ליגה הקבוצה של עידן ביטון לא עוצרת, גם לא ב-10 שחקנים, נוכח הרחקתו של עומר דכה. יהלי נסים התכבד ברביעייה, דניאל פרץ, מלך שערי הקבוצה, הוסיף אחד וכך גם איתמר בן מאיר ואסף להב. לאלא אטואר לא היו תשובות מנגד, גם לא כשהכניס את כל מחליפיו מלבד השוער ליאם סוחו. למכבי תל אביב 14 ניצחונות רצופים ו-42 נקודות.

שחקני נערים ג' של מכבי תל אביב מאושרים (לילך וויס-רוזנברג)

מכבי נתניה – הפועל פתח תקווה 0:4

היהלומים לא מוותרים השנה על האליפות, על אף שמכבי תל אביב מושלמת. החבר'ה הצעירים של בן לוי עם ניצחון 12 העונה, לצד שני הפסדים. מלך שערי הליגה, דביר בן שלוש, התכבד בשער, לצד גולים נוספים של חבריו לקבוצה, רביד שני, עילאי אברהם ועומרי אמס. נתניה מושלמת במשחקי הבית שלה ולזכותה שמונה ניצחונות ו-24 נקודות.

מכבי נתניה נערים ג' (באדיבות המועדון)

בני סכנין – הפועל ראשון לציון 0:1

ניצחון שלישי העונה לקבוצה של חוסאם אבו סאלח. קוסאי בדארנה, הקפטן, רשם את השער הבודד במשחק בדקה ה-78 להתמודדות. לחבר'ה הצעירים של אסף אסולין שמונה הפסדי ליגה והקבוצה נשארת בין ארבע הקבוצות הפחות טובות בליגה. סכנין, לעת עתה, מעל הפועל באר שבע ועדיין הקבוצה שהבקיעה הכי מעט שערים עד כה (שמונה בלבד).

בני סכנין נערים ג' (אבראהים חיאדרי - מדיה מחלקת הנוער של בני סכנין)

הפועל חדרה – הפועל ירושלים 3:0

הירושלמים ניצחו מול 10 שחקנים של חדרה, לאחר שבדקה ה-71 עומר סעת ראה אדום. אוהד זיו, מוחמד עליאן וארי אבירם סגרו עניין עד לדקה ה-65. חדרה נשארת במקום ה-14, בין חמשת הקבוצות הפחות מרשימות, לעת עתה, בליגה. הפועל ירושלים השיגה את ניצחון הליגה החמישי שלה, לצד תוצאת תיקו אחת ושמונה הפסדים. ניצחון חשוב לאדומים מעיר הבירה, אחרי ההפסד 1:0 בדרבי מול בית"ר ירושלים.

מכבי חיפה – מ.ס אשדוד 1:1

תוצאת תיקו שנייה העונה למכבי חיפה כשגם היא במשחקי הבית שלה. מ.ס אשדוד עם תוצאת תיקו רביעית במשחקי החוץ שלה, כשטרם ניצחה בהם. הקבוצה של זאק צבניה הצליחה להוציא נקודה מהירוקים שנמצאים בצמרת הטבלה. אושר אבוטבול, הקפטן של אשדוד, הימם את חיפה, לאחר שקבע 0:1, מור וויינר השווה בדקה ה-40. סהר יעקובוב, שחקן אשדוד, ראה אדום בדקה ה-83 להתמודדות.

הפועל כפר סבא – מכבי פתח תקווה 1:0

בשערו השני העונה איתי דורי קבע את תוצאת המשחק. דורי הגיע למועדון אחרי שגדל במחלקת הנוער של הפועל עלייה כפר סבא וניסה את מזלו, בעונה אחת, במכבי תל אביב (ילדים א' שרון). השנה, הוא מקבל הזדמנות ראויה מצד ירין מלמד המאמן. מכבי פתח תקווה מצמצמת הפער מהמקום השני לכדי שלוש נקודות כשהקבוצה ספגה רק שער אחד במשחקי החוץ שלה העונה.

מכבי פתח תקווה נערים ג' (באדיבות המועדון)

מ.כ נווה יוסף – הפועל תל אביב 2:1

ניצחון חמישי השנה לאדומים של איתי עוזרי, שהחלו עונה בצורה קצת פחות משכנעת מבדרך כלל. האדומים, לאחר 14 משחקים, נמצאים במקום התשיעי עם 16 נקודות, שתי נקודות פחות מהיריבה אותה ניצחו משערים של אחמד טאהא ורני מגל. בן בנימין אפוטה הבקיע השער הראשון למקומיים, אלא שזה לא הספיק. ניצחון שני בסך הכל במשחקי החוץ של הפועל תל אביב.

הפועל תל אביב נערים ג' (באדיבות המועדון)

בית"ר ירושלים – בני יהודה ת"א (14/12, בית וגן 1 תחתון ירושלים, 19:30).

הפועל קריית שמונה – הפועל באר שבע (30/12, הסינתטי החדש קריית שמונה, 18:00).