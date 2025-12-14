"אין מצב שחולצה תהיה ברשימה עם אקדח וסכין"

החולצות שאיתן הגיעו אוהדי הפועל תל אביב, שכללו מחאה נגד משטרת ישראל וגרמו להוצאת חלק מהקהל מבלומפילד, יצרו סערה גדולה בכדורגל הישראלי. יותם רוטפלד מהמחקה המשפטית באגודה לזכויות האזרח עלה לדבר על הנושא בראיון לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

מה הפעילות שלכם בנושא?

”אני אוהד הפועל כבר הרבה זמן. מעבר לזה שהתמונות מקוממות, הן צריכות להביך את המשטרה. זה לא עניין של כולה כדורגל, זה ממש ביטוי של משטר אפל שאנחנו מתקדמים אליו. מבחינה חוקית יכול להיות שחלק מהחולצות מכעיסות את השוטרים או את השר הכהניסט, אבל הדין שחלק על אדם שהולך ברחוב או אותו הדין שחל על מי שנכנס לרכבת או בא למשחק ספורט”.

אתם מוציאים מכתב לגבי החוק למניעת אלימות בספורט

”הוצאנו כבר מכתב ונוציא עוד מכתב היום, המשטרה לא יכולה לפעול בדרך הזאת. צריך להיות חשש קונקרטי שהאוהד עומד להפריע לסדר הציבורי, אבל פה זה לא המצב. אם תלכו לסעיף 14 לחוק תראו שהסעיף עוסק בכניסה של חומרים אסורים. יש שם כלי נשק, חומרים מסוכנים ואין מצב שחולצה, מעצבת ככל שתהיה תהיה ברשימה יחד עם אקדח וסכין”.

לאן אתם הולכים עם זה? עד בג”צ

”אם המשטרה לא תענה אנחנו כמובן נלך איתה לבג”צ”.