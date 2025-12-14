יום ראשון, 14.12.2025 שעה 14:46
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2218-2614הפועל ת"א4
2231-2814מכבי נתניה5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

"אין מצב שחולצה תהיה ברשימה עם אקדח וסכין"

יותם רוטפלד מהמחלקה המשפטית באגודה לזכויות האזרח ב"שיחת היום": "מצב מקומם שצריך להביך את המשטרה, זה ממש ביטוי של משטר אפל שהולכים אליו"

|
החולצה של אולטראס הפועל ת
החולצה של אולטראס הפועל ת"א (שחר גרוס)

החולצות שאיתן הגיעו אוהדי הפועל תל אביב, שכללו מחאה נגד משטרת ישראל וגרמו להוצאת חלק מהקהל מבלומפילד, יצרו סערה גדולה בכדורגל הישראלי. יותם רוטפלד מהמחקה המשפטית באגודה לזכויות האזרח עלה לדבר על הנושא בראיון לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

מה הפעילות שלכם בנושא?
”אני אוהד הפועל כבר הרבה זמן. מעבר לזה שהתמונות מקוממות, הן צריכות להביך את המשטרה. זה לא עניין של כולה כדורגל, זה ממש ביטוי של משטר אפל שאנחנו מתקדמים אליו. מבחינה חוקית יכול להיות שחלק מהחולצות מכעיסות את השוטרים או את השר הכהניסט, אבל הדין שחלק על אדם שהולך ברחוב או אותו הדין שחל על מי שנכנס לרכבת או בא למשחק ספורט”.

אתם מוציאים מכתב לגבי החוק למניעת אלימות בספורט
”הוצאנו כבר מכתב ונוציא עוד מכתב היום, המשטרה לא יכולה לפעול בדרך הזאת. צריך להיות חשש קונקרטי שהאוהד עומד להפריע לסדר הציבורי, אבל פה זה לא המצב. אם תלכו לסעיף 14 לחוק תראו שהסעיף עוסק בכניסה של חומרים אסורים. יש שם כלי נשק, חומרים מסוכנים ואין מצב שחולצה, מעצבת ככל שתהיה תהיה ברשימה יחד עם אקדח וסכין”.

לאן אתם הולכים עם זה? עד בג”צ
”אם המשטרה לא תענה אנחנו כמובן נלך איתה לבג”צ”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */