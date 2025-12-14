מהפך: מ.ס טירת הכרמל עלתה למקום הראשון

חגיגת כדורגל בליגה הרביעית בטיבה בישראל: המחזור ה-11 בליגה ב' צפון א', צפון ב', דרום א' ודרום ב', התקיים ברקע הגשמים שהביאה סופת "ביירון", שכבר מאחורינו. הפועל בני עין מאהל ממשיכה להוביל הטבלה, מ.ס טירת הכרמל השלימה מהפך בפסגה וחלפה על פני הפועל איחוד בני ג'ת והפועל לוד ומ.כ שדרות ממשיכות להוביל.

ליגה ב' דרום א'

המוליכה הפועל 'בני רגב' לוד, כשלרשותה 28 נקודות, ניצחה 1:3 את בית"ר פתח תקווה, משערים של נתנאל פרץ, אדיר חליפה ושלום אדרי. אבי קטן כבש ראשון לאורחים, בשער שלא הספיק. לאחר ההתמודדות עילאי חכמון, השופט הראשי, הוציא כרטיס אדום לניצן חדד, שחקן בית"ר פתח תקווה.

הפועל 'בני רגב' לוד (באדיבות המועדון)

במשחקים נוספים שהתקיימו עירוני בית דגן התרחקה עד כדי שלוש נקודות מהקו האדום לאחר 0:2 על מכבי ע. כפר יונה, מצמד שערים של נוריאל בוזגלו. איתי רושה, ירין דדון ואושרי כחלון ראו אדום. הפועל כפר קאסם שנמצאת מתחת לקו האדום חילצה נקודה מהפועל הוד השרון, כשאדם בדיר השווה לאחר שתומר ללוש הבקיע את הראשון.

בית"ר כפר סבא אירחה באצטדיון לויטה את בית"ר תל אביב חולון, ולעומת היריבה העירוני מליגה א' דרום, רשמה ניצחון ענק לעיניי הקהל הצנוע שלה. אפיק דומר-מימי הבקיע צמד עבור הצהובים של משה אסולין. רונן צ'קאנה צימק בדקה ה-93. הפועל קריית אונו ובית"ר רמת גן נפרדו ב-1:1 כשאבישי שחם קבע 0:1 למקומיים ויהונתן עמרן השווה לאורחת.

הערב (ראשון), א.ס. לזרוס חולון תפגוש ב'טוטו' חולון את הפועל מחנה יהודה (20:45). מחר (שני) בני ג'לג'וליה תארח ב'מושבה צפוני' פתח תקווה את הכח מכבי עמידר רמת גן (21:30). המשחק שינעל את המחזור יתקיים ביום שלישי כאשר מ.ס. בני יפו אורתודוכסים תארח ב'צעירי יפו תל אביב' את מכבי עירוני עמישב פתח תקווה (20:30).

ליגה ב' דרום ב'

מ.כ. שדרות ממשיכה להוביל בפסגה למרות שנפרדה ב-0:0 מול העולה החדשה מ.כ ערד. שמונה כרטיסים צהובים הוציא מכיסו דניאל דוד, כולל צהוב שני ואדום שנשלף לעברו של משה פרץ, שחקנה של ערד בדקה ה-84. שדרות היא הקבוצה היחידה בליגה שטרם הפסידה העונה, כשלרשותה 28 נקודות (שמונה ניצחונות וארבע תוצאות תיקו).

מי שרודפת אחר שדרות זו עירוני בית שמש, שניצחה 0:2 את מכבי באר יעקב יחד עם 10 שחקנים, לאחר שיעקב בן שבת ראה כרטיס צהוב שני בדקה ה-29 והשאיר את החבר'ה של אלירן סגל בחיסרון מספרי על כר הדשא. זה לא הפריע לקבוצה החזקה מהמרכז להשיג את מלוא הנקודות בזכות שערים של יונתן אליאס ושי מזור.

הפועל אשקלון ניצחה 0:1 את הפועל אשדוד, משער של אביאל אפנג'ר בדקה ה-90, כשקפטן אשדוד נוגן חן ראה אדום ישיר בדקה ה-93. מכבי עירוני נתיבות נהנתה מ-0:3 על הפועל ירוחם משערים של שלו אברהם (צמד) ומתן מלכה. צעירי אבו גוש גברו 2:3 על בני אילת בעיר הדרומית, משערים של מוחמד עביד, תאייר קראעין ומוחמד אבו קלבין, כשאחמד כריים וסרגיי קוריק צימקו למקומיים.

הפועל אשקלון (באדיבות המועדון)

המשחק בין מכבי באר שבע למ.ס. שיכון המזרח לא הגיע לסיומו לאחר ששופט המשחק שרק לסיום עם תום המחצית הראשונה נוכח הצפת המגרש 'טאובל' בבאר שבע. תוצאת המשחק עמדה על 3:3 (ליאם חזיזה, ירדן בוארון ועומר זוהר הבקיעו לבאר שבע, אלון רוט עם צמד ורותם ברוך הבקיעו לשיכון המזרח).

הערב (ראשון) מכבי שעריים תארח את בית"ר ע. קריית גת במגרש הסינתטי של שעריים, וייסגל, בשעה 19:30. איציק שלום ינסה להוביל הקבוצה לנקודה ראשונה העונה בליגה, נוכח מצבה העגום בטבלה עם אפס נקודות, שער זכות אחד ו-76 שערי חובה. בשני, מ.ס רמלה תפגוש בפארק עופר (18:00) את הפועל שגב שלום למשחק שיינעל המחזור.

ליגה ב' צפון א'

המוליכה הפועל בני עין מאהל ניצחה בקלילות את מכבי בני אבו סנאן בתוצאה 0:3 משערים של אמיר טרביה, אמיר עבאס וחאלד אבו ליל, ויחד עם מכבי בני ג'דיידה מכר, טרם הפסידה העונה בליגה. לאחר 12 משחקים, רשמה תשעה ניצחונות לצד שלוש תוצאות תיקו, כשלרשותה 30 נקודות במאזן שערים חיובי של 8:32.

הפועל בני עין מאהל (צילום חאלד אבוליל)

המשחק בין הפועל דיר חנא למכבי בני ג'דיידה מכר לא הגיע לסיומו, כשבתוך המגרש פרצה מהומה והערך הספורטיבי ירד. בני מג'אר ומ.ס. בני ממב"ע הגולן והגליל נפרדו ב-3:3 דרמטי: כרים פרחאת (עצמי), עלי חמדאן וראמי עזאם הבקיעו לבני מג'אר, גואד אבו סאלח, עידן בנימין ונאהל אבו עואד השוו התוצאה והחזירו את בני ממב"ע לגולן המושלג עם נקודה ביד.

הפועל בני ג'דיידה מכר רשמה 1:3 על מ.ס. צעירי כפר מנדא, משערים של אורי רביבו, אהדם שיבלי ועומר עבאדי, עלי עיסאוי השווה זמנית. הפועל איחוד בני סמיע ניצחה 0:1 את מ.כ. שפרעם משער של אחמד שאער. מכבי איחוד בני אבטין והפועל בני בענה נפרדו ב-1:1 כשעומר מהג'ה הבקיע לבני אבטין (פנדל) ועלי אבו ריא הישווה בדקה ה-90.

הערב (ראשון) בית"ר נהריה, יחד עם אליאור סיידר, יכולה להיצמד למוליכת הטבלה ולהוריד את הפער לכדי נקודה אחת בלבד, כשתארח בסינתטי (3) בנהריה את מכבי אחווה שעב מהמקום ה-10 בטבלה. ביום שני יינעל המחזור, כאשר הפועל כאוכב תפגוש את מ.כ. אחווה כפר מנדא (כאוכב, 14:30) למשחק תחתית לוהט. המארחת מעל הקו עם תשע נקודות בעוד שיריבתה במקום האחרון.

ליגה ב' צפון ב'

מ.ס טירת הכרמל, שנמצאת במקום הראשון בטבלה, ניצחה לא פחות מ-0:5 את הפועל בני ערערה עארה. שלומי סוויד (צמד), אושר אייזנקוט, ירדן כהן ונאור עבודי, שהצטרף מהפועל טירת הכרמל היריבה העירונית, קבעו את תוצאת המשחק וחלפו בטבלה על פני הפועל איחוד בני ג'ת והפועל דליית אל כרמל. הפער בצמרת עומד על נקודה אחת בלבד (31 לעומת 30).

אל המקום השני מגיעה הפועל דליית אל כרמל, הקבוצה הדרוזית הכי צבעונית שיש, לאחר שגברה 0:3 על הפועל איחוד בני ג'ת, והנחילה לה הפסד ליגה שני העונה. ארז חסון, חסיב אבו רוקון וריאן חלבי קבעו את תוצאת המשחק. נוכח התוצאה, השתיים חולקות המקום השני, כשלשתיהן 30 נקודות. החבורה של שבל לאלה, בן משפחה של מהראן, על הגל.

ריאן, ארז וחסין, שחקני דליית אל כרמל (באדיבות המועדון)

מ.כ צופי חיפה ואיחוד בני באקה נפרדו ב-1:1, אטקה אביוה הבקיע לצופי חיפה ואור אליהו השווה. בית"ר חיפה רשמה 0:3 על מ.ס כדורגל משהד משערים של מחמוד תלס, נדב דטנר ומוחמד כבהה. צעירי חיפה גברו 2:3 על הפועל רמות מנשה מגידו, משערים של נתנאל סהלה, איתי איוב ועבד מורג'אן. יונתן לוי ועמי גילברט צימקו התוצאה.

מ.ס צעירי חיפה (באדיבות המועדון)

מ.כ כבביר, ניצחה 2:3 את מ.ס. צעירי כפר כנא, משערים של ריאד חג'יר, מור קקון ונור אלדין עודה. מוחמד חמדוני, עם צמד, צימק. היום (ראשון), מ.כ. אור עקיבא, יחד עם ערן לוי, תארח את מ.ס נתניה (אור עקיבא, 14:15). בשני המחזור יינעל כאשר הפועל יפיע תפגוש את מכבי אחי איכסאל (הסינתטי ביפיע, 19:30).