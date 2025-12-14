שטינברג מונה רשמית: וינגייט - מגדלור לאומי

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, הודיע כי ארי שטינברג ימונה ליו"ר מכון וינגייט. כפי שפורסם ב-ONE, המינוי נכנס לתוקף הבוקר (ראשון) עם החתימה על כתב המינוי והוא יעמוד בראש המכון הלאומי למצוינות בספורט.

שטינברג מכהן כיום כיו״ר מנהלת ליגת העל בכדורסל וכמנכ״ל אשמורת. בעברו כיהן במגוון תפקידים בכירים במגזר הציבורי, בהם משנה למנכ"ל מרכז השלטון המקומי, סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי, וכן ניהל מיזמים ועסקים פרטיים.

יו״ר מכון וינגייט הנכנס, ארי שטינברג, מסר: "אני מודה לשר התרבות והספורט, מיקי זוהר, על האמון והבחירה בי לתפקיד היו"ר, וכן לוועדה לבדיקת מינויים בחברות ממשלתיות, בראשות השופטת בדימוס שלומית דותן. אני רואה במכון וינגייט מגדלור לאומי, המבטא ומשלב את שני התחומים בהם אני מאמין ועוסק כל חיי - חינוך וספורט. אפעל בחרדת קודש ובמסירות כדי להמשיך ולהוביל את המכון ליעדים חדשים ולמען הספורט הישראלי״.

השר מיקי זוהר אמר: "אני מברך על מינויו של ארי שטינברג. ארי מביא איתו ניסיון עשיר, אני סמוך ובטוח כי תחת הנהגתו ימשיך מכון וינגייט להיות עמוד תווך בספורט ההישגי ויפעל לקדם מצוינות ולהגדיל של ההצלחה של ספורטאיות וספורטאי ההישג הישראלים בכל התחומים. אני מאחל לו הצלחה רבה בתפקיד החשוב"