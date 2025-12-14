יום ראשון, 14.12.2025 שעה 20:35
יום ראשון, 14/12/2025, 20:15אצטדיון בראל, נוף הגלילליגת העל Winner - מחזור 14
מכבי חיפה
שער גיא מלמד (15)
בישול בישול: מיכאל אוחנה
דקה 19
0 1
שופט: עידן לייבה
מכבי בני ריינה
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2218-2614הפועל ת"א4
2231-2814מכבי נתניה5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14
דורון בן דור | 14/12/2025 20:15
הרכבים וציונים
 
 
עלי מוחמד ואיאד חלאילי (חג'אג' רחאל)
עלי מוחמד ואיאד חלאילי (חג'אג' רחאל)

מכבי חיפה מתמודדת בשעה זו מול מכבי בני ריינה במסגרת המחזור ה-14 של ליגת העל. הקבוצה של ברק בכר מגיעה במומנטום חיובי של שני ניצחונות רצופים, ויודעת שניצחון נוסף יעלה אותה למקום החמישי בטבלה.

אחרי שהקדנציה של ברק בכר נפתחה עם ארבע תוצאות תיקו רצופות, הקבוצה מהכרמל ניצחה 1:2 את הפועל תל אביב בתחילת החודש, ובמחזור הקודם השיגה 0:1 מאוחר ודרמטי נגד עירוני קריית שמונה.

מהצד השני של המתרס, ריינה של אדהם האדיה במקום האחרון בטבלה עם מאזן לא מחמיא של ארבע נקודות וניצחון אחד בלבד העונה, 1:2 על הפועל ירושלים לפני שני מחזורים. במחזור הקודם הפסידה ריינה 1:0 לבני סכנין.

בסיבוב הקודם ליגת העל נפתחה עם הצגה של הירוקים ו-0:4 על בני ריינה בסמי עופר, אולם פחות משבוע לפני כן הייתה זו ריינה שחגגה בסמי עופר, כשגברה על הירוקים 0:2 במסגרת משחקי הדירוג של גביע הטוטו.

מחצית ראשונה
  • '10
  • החמצה
  • הירוקים בטירוף, אך לא מצליחים לכבוש. כדור מצד ימין חלף על פני כולם, הגיע לקנג'י גורה, שביצע הטייה והעביר רוחב, גיא מלמד נותר חופשי בין שני בלמים והצליח לגעת, אך הכדור פגע רק בקורה
  • '8
  • החמצה
  • הזדמנות נוספת למכבי חיפה. גולדברג התקדם ומעט והקפיץ לרחבה, שם גיא מלמד עלה והוריד בנגיחה לעבר מיכאל אוחנה, שניסה בעיטה מהאוויר, אך הכדור הלך גבוה מעל השער
  • '7
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה למכבי חיפה. הנעת כדור יפה של הירוקים, קני סייף קיבל את הכדור, חתך מימין לרגל שמאל וניסה את מזלו בבעיטה מרחוק, אך גליקליך היה במקום וקלט בקלות
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט עידן לייבה הוציא את ההתמודדות לדרך!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל