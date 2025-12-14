הפסד, פציעות ורצף קשה: עירוני טבריה מסתבכת

עירוני טבריה יצאה אתמול (שבת) בנזק גדול מסמי עופר. הצפוניים נוצחו 2:0 על ידי הפועל חיפה, שעקפה אותם בטבלה, המרחק שלהם מהקו האדום הצטמצם לשלוש נקודות בלבד, ומוחמד אוסמן הורחק בכרטיס אדום והוא לא ישחק מול הפועל באר שבע בשבת הקרובה.

הקבוצה עומדת לפני רצף כמעט בלתי אפשרי של משחקים: המוליכה, כאמור, במחזור הקרוב, בית''ר ירושלים בגביע לאחר מכן ואז האלופה מכבי ת''א, בבלומפילד. בקבוצה הודו: "זה נראה רע מאוד. פשוט לא הופענו. זה המשחק הכי גרוע שלנו השנה. הפועל ירושלים צוברת נקודות ואנחנו בצרות. הסתבכנו כהוגן בתחתית".

מוחמד אוסמן. לא ישחק מול הפועל באר שבע (חג'אג' רחאל)

בטבריה ציינו כמובן את ההכנה המאוד לא אידאלית שקרתה בגלל היעדרות מסיבית של שחקנים מהאימונים השבוע: גם הפציעות של בילנקי, שפסו וחביבאללה וגם מגפת השפעת שגרמה לחיסורים מרובים. המאמן אלירן חודדה התייחס לכך לאחר המשחק ואמר: "ידענו שההכנה פגעה בקבוצה, אבל זה לא תירוץ לאיך שנראינו. עשינו להם חיים קלים מאוד.

“בכלל לא סיכנו אותם ואת השער שלהם. הם הבקיעו בעזרה גדולה מאיתנו”, המשיך חודדה. “הראשון עצמי והשני טעות ענקית בהגנה. המשחק הזה היה צומת דרכים חשוב: ניצחון היה מרחיק אותנו מהתחתית ובמקום זה הפסדנו והסתבכנו. נצטרך לבוא סופר חדים ומרוכזים למשחקים הקרובים".

אלירן חודדה (עמרי שטיין)

בקבוצה מאוכזבים מהקלות בה הקבוצה סופגת שערים העונה ויש רצון לחזק בינואר את ההגנה בשני שחקנים: בלם נוסף וגם מגן. כעת, יתכוננו למפגש הקרוב, בשבת מול הפועל באר שבע (19:30, גרין), שיפתח את אותו רצף קשה מול הגדולות: "יהיה מאוד קשה לעבור בשלום את המשחקים האלה, מאוד מודאגים שהקו האדום יהיה עוד יותר קרוב אחריהם", אמרו במועדון.

מהמשחק ייעדרו בודאות ווהיב חביבאללה, הסובל מקרע במפשעה ומוחמד אוסמן, כמובן, שהורחק אתמול בצהוב שני. הטבריינים מצפים שעד יום שבת דוד קלטינס יחזור מהמחלה ומקווים גם להכשיר את הארון שפסו (מתיחה בשריר הירך האחורי) וסטניסלב בילנקי (שבר ברגל).