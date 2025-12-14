יום ראשון, 14.12.2025 שעה 11:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2218-2614הפועל ת"א4
2231-2814מכבי נתניה5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

הפסד, פציעות ורצף קשה: עירוני טבריה מסתבכת

הקבוצה של אלירן חודדה נראתה רע ב-2:0 מול הפועל חיפה והתקרבה לקו האדום: "ההכנה הייתה לקויה, יהיה מאתגר מאוד לעבור בשלום את המשחקים הקרובים"

|
שחקני עירוני טבריה מאוכזבים (עמרי שטיין)
שחקני עירוני טבריה מאוכזבים (עמרי שטיין)

עירוני טבריה יצאה אתמול (שבת) בנזק גדול מסמי עופר. הצפוניים נוצחו 2:0 על ידי הפועל חיפה, שעקפה אותם בטבלה, המרחק שלהם מהקו האדום הצטמצם לשלוש נקודות בלבד, ומוחמד אוסמן הורחק בכרטיס אדום והוא לא ישחק מול הפועל באר שבע בשבת הקרובה.

הקבוצה עומדת לפני רצף כמעט בלתי אפשרי של משחקים: המוליכה, כאמור, במחזור הקרוב, בית''ר ירושלים בגביע לאחר מכן ואז האלופה מכבי ת''א, בבלומפילד. בקבוצה הודו: "זה נראה רע מאוד. פשוט לא הופענו. זה המשחק הכי גרוע שלנו השנה. הפועל ירושלים צוברת נקודות ואנחנו בצרות. הסתבכנו כהוגן בתחתית". 

מוחמד אוסמן. לא ישחק מול הפועל באר שבע (חגמוחמד אוסמן. לא ישחק מול הפועל באר שבע (חג'אג' רחאל)

בטבריה ציינו כמובן את ההכנה המאוד לא אידאלית שקרתה בגלל היעדרות מסיבית של שחקנים מהאימונים השבוע: גם הפציעות של בילנקי, שפסו וחביבאללה וגם מגפת השפעת שגרמה לחיסורים מרובים. המאמן אלירן חודדה התייחס לכך לאחר המשחק ואמר: "ידענו שההכנה פגעה בקבוצה, אבל זה לא תירוץ לאיך שנראינו. עשינו להם חיים קלים מאוד.

“בכלל לא סיכנו אותם ואת השער שלהם. הם הבקיעו בעזרה גדולה מאיתנו”, המשיך חודדה. “הראשון עצמי והשני טעות ענקית בהגנה. המשחק הזה היה צומת דרכים חשוב: ניצחון היה מרחיק אותנו מהתחתית ובמקום זה הפסדנו והסתבכנו. נצטרך לבוא סופר חדים ומרוכזים למשחקים הקרובים".

אלירן חודדה (עמרי שטיין)אלירן חודדה (עמרי שטיין)

בקבוצה מאוכזבים מהקלות בה הקבוצה סופגת שערים העונה ויש רצון לחזק בינואר את ההגנה בשני שחקנים: בלם נוסף וגם מגן. כעת, יתכוננו למפגש הקרוב, בשבת מול הפועל באר שבע (19:30, גרין), שיפתח את אותו רצף קשה מול הגדולות: "יהיה מאוד קשה לעבור בשלום את המשחקים האלה, מאוד מודאגים שהקו האדום יהיה עוד יותר קרוב אחריהם", אמרו במועדון. 

מהמשחק ייעדרו בודאות ווהיב חביבאללה, הסובל מקרע במפשעה ומוחמד אוסמן, כמובן, שהורחק אתמול בצהוב שני. הטבריינים מצפים שעד יום שבת דוד קלטינס יחזור מהמחלה ומקווים גם להכשיר את הארון שפסו (מתיחה בשריר הירך האחורי) וסטניסלב בילנקי (שבר ברגל). 

