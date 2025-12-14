יום ראשון, 14.12.2025 שעה 22:15
ריאל מדריד
דקה 16
0 0
שופט: ויקטור גארסיה ורדורה
אלאבס
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2419-2515בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1815-1315אלאבס12
1716-1315ראיו וייקאנו13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20
ויניסיוס (IMAGO)
כשהכיסא של צ’אבי אלונסו מתנדנד בחוזקה, ריאל מדריד חייבת ניצחון. הבלאנקוס התרחקו שבע נקודות מברצלונה אחרי ה-0:2 שלה על אוססונה, וכעת הם מתארחים באצטדיון מנדיסורוצה של אלאבס (שידור חי בערוץ ONE) כדי לצמצם פערים מפסגת הליגה הספרדית.

ריאל הגיעה לוויטוריה אחרי שני הפסדים רצופים לסלטה ויגו ולמנצ’סטר סיטי, שניהם בסנטיאגו ברנבאו. למעשה, בשמונת המשחקים האחרונים יש לקבוצה של אלונסו שני ניצחונות בלבד, על אולימפיאקוס ואתלטיק בילבאו, ובריאל רוצים לעצור את הסחף.

אלונסו הגיע למשחק אחרי דיווחים שבהנהלת ריאל היו כאלה שכבר רצו לפטר אותו ובמדריד גם הוזכרו שמות של מועמדים, כך שעתידו כלל לא מובטח. מעבר לכך, ריאל בסגל חסר במיוחד וללא דויד אלאבה, טרנט אלכסנדר ארנולד, דני קרבחאל, אדר מיליטאו, פרלאן מנדי ואדוארדו קמאבינגה הפצועים, ואלברו קאררס, פראן גארסיה ואנדריק המורחקים.

אלאבס מצידה התאוששה משלושה הפסדים רצופים עם שני ניצחונות על פורטוגלטה בגביע המלך ועל ריאל סוסיאדד. המארחים יודעים שכל תוצאה פרט לניצחון של ריאל תהיה הפתעה גדולה.

מחצית ראשונה
  • '8
  • החמצה
  • עוד פעולה טובה של אמבפה, הפעם מקצה הרחבה, אך הצרפתי שחרר כדור מעט גבוה מדי
  • '4
  • החמצה
  • קיליאן אמבפה קיבל את הכדור על סף הרחבה ושחרר בעיטה לא מספיק טובה החוצה
