ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

תחת אבטחה כבדה: עלילות מסי בהודו ממשיכות

אחרי המחדל ביום הראשון בקולקטה, הפרעוש הגיע להידרבאד, השתתף במשחק ראווה של 7 על 7 ופגש את ראש ממשלת טלנגאנה באירוע שכלל מעל 2,000 שוטרים

|
מסי בהודו (צילום מסך)
מסי בהודו (צילום מסך)

היום השני לביקורו של ליאו מסי בהודו עמד בסימן ניסיון מובהק להחזיר שליטה, סדר ותדמית אחרי הדרמה והכאוס של היום הראשון. הכוכב הארגנטינאי המשיך את סבב ארבע הערים שלו במדינה, כשהפעם הזרקור הופנה למומבאי, אך העננה שהגיעה מקולקטה המשיכה לרחף מעל הביקור כולו.

היום הראשון של המסע נחרת בזיכרון כפתיחה צורמת במיוחד. הופעתו הקצרה של מסי, שנמשכה כ-22 דקות בלבד באצטדיון סולט לייק בקולקטה, חשפה כשלים חמורים בארגון ובניהול הקהל. אלפי אוהדים זועמים, שלא הצליחו אפילו לראות את האליל הארגנטינאי, איבדו שליטה והאירוע הידרדר לכאוס שהדהד הרבה מעבר לגבולות הודו.

ראש ממשלת מערב בנגל, מאמטה באנרג'י, מיהרה להתנצל בפני מסי על האירועים החריגים וגינתה בפומבי את מה שכינתה "ניהול כושל" של האירוע. זמן קצר לאחר מכן נעצר מארגן הסיור, סאטאדרו דוטה, בנמל התעופה, צעד שהפך את הפרשה לשערורייה רשמית.

הבלגן בהודו (צילום מסך)הבלגן בהודו (צילום מסך)

לעומת זאת, התחנה השנייה בהיידראבאד סיפקה תמונה הפוכה לחלוטין. מסי, יחד עם לואיס סוארס ורודריגו דה פול, זכה לקבלת פנים חמה ומכובדת באצטדיון ראג'יב גנדי. הוא השתתף במשחק ראווה של 7 על 7, פגש את ראש ממשלת טלנגאנה רוואנת' רדי ואף נפגש עם יו"ר האופוזיציה בלוק סבהא, ראהול גנדי, כל זאת מול קהל נלהב, אך ממושמע.

אחרי הטלטלה בקולקטה, הרשויות במומבאי לא לקחו סיכונים. משטרת מומבאי הכריזה על היערכות ביטחונית רחבה לקראת היום השני, עם אמצעים המזכירים אירועי גביע עולם. מעל 2,000 שוטרים נפרסו סביב אצטדיון בראבורן, ביתו של מועדון הקריקט של הודו, וכן באזור אצטדיון וואנקהדה.

עלילות מסי בהודו נמשכות

ההיערכות כללה הקמת מגדלי תצפית, מחסומים נרחבים, מערכות כריזה ופיקוח בזמן אמת, הכל במטרה למנוע תרחיש חוזר של הכאוס מהיום הראשון. במומבאי הבהירו כי הפקת הלקחים הייתה מיידית וחד משמעית. במקביל, ההשלכות של אירועי קולקטה המשיכו להדהד בזירה הבין-לאומית. תדמיתה של העיר ספגה פגיעה קשה, כאשר כלי תקשורת מהשורה הראשונה בעולם הקדישו כותרות לאירועים. מ"הניו יורק טיימס" דרך "הגרדיאן" וה-BBC ועד כלי תקשורת בספרד ובצרפת, כולם עסקו במה שהוגדר ככאוס מטריד במיוחד.

"הניו יורק טיימס" פרסם כתבה נרחבת שבה ציין כי מסי כמעט ולא נראה באירוע, למרות שהיה אמור לשהות באצטדיון למעלה משעה. לפי הדיווח, אנשי האבטחה מיהרו להורידו מהדשא לנוכח המצב, והעיתון אף ציטט את מפקד המשטרה של מערב בנגל, רג'יב קומאר, ואת דברי המושל אננדה בוס במסיבת עיתונאים מיוחדת.

בדיווח האמריקאי הוזכרה גם ההתנצלות הרשמית של מאמטה באנרג'י והקמת ועדת בדיקה, לצד אמירה קצרה ולקונית של שר הספורט המקומי, ארופ ביסוואס: "לא אגיד דבר".

מסי באצטדיון בהודו (צילום מסך)מסי באצטדיון בהודו (צילום מסך)

הכתבה אף הציבה את האירוע בקונטקסט רחב יותר, כשהזכירה כי למרות שקולקטה נחשבת לבעלת קהל כדורגל גדול ונלהב, הקריקט נותר הספורט הפופולרי ביותר בהודו, נתון שמחדד את המתח בין הציפיות האדירות לביקורו של מסי לבין היכולת הארגונית לעמוד בהן.

כך, היום השני למסעו של ליאו מסי בהודו לא עסק רק באירועים עצמם, אלא בניסיון לשקם אמון, לשדר יציבות ולהוכיח שהכוכב הגדול בתולדות הכדורגל יכול להמשיך את ביקורו במדינה הענקית בלי שהחגיגה תצא משליטה שוב.

