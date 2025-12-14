תחת אבטחה כבדה: עלילות מסי בהודו ממשיכות

היום השני לביקורו של ליאו מסי בהודו עמד בסימן ניסיון מובהק להחזיר שליטה, סדר ותדמית אחרי הדרמה והכאוס של היום הראשון. הכוכב הארגנטינאי המשיך את סבב ארבע הערים שלו במדינה, כשהפעם הזרקור הופנה למומבאי, אך העננה שהגיעה מקולקטה המשיכה לרחף מעל הביקור כולו.

היום הראשון של המסע נחרת בזיכרון כפתיחה צורמת במיוחד. הופעתו הקצרה של מסי, שנמשכה כ-22 דקות בלבד באצטדיון סולט לייק בקולקטה, חשפה כשלים חמורים בארגון ובניהול הקהל. אלפי אוהדים זועמים, שלא הצליחו אפילו לראות את האליל הארגנטינאי, איבדו שליטה והאירוע הידרדר לכאוס שהדהד הרבה מעבר לגבולות הודו.

ראש ממשלת מערב בנגל, מאמטה באנרג'י, מיהרה להתנצל בפני מסי על האירועים החריגים וגינתה בפומבי את מה שכינתה "ניהול כושל" של האירוע. זמן קצר לאחר מכן נעצר מארגן הסיור, סאטאדרו דוטה, בנמל התעופה, צעד שהפך את הפרשה לשערורייה רשמית.

הבלגן בהודו (צילום מסך)

לעומת זאת, התחנה השנייה בהיידראבאד סיפקה תמונה הפוכה לחלוטין. מסי, יחד עם לואיס סוארס ורודריגו דה פול, זכה לקבלת פנים חמה ומכובדת באצטדיון ראג'יב גנדי. הוא השתתף במשחק ראווה של 7 על 7, פגש את ראש ממשלת טלנגאנה רוואנת' רדי ואף נפגש עם יו"ר האופוזיציה בלוק סבהא, ראהול גנדי, כל זאת מול קהל נלהב, אך ממושמע.

אחרי הטלטלה בקולקטה, הרשויות במומבאי לא לקחו סיכונים. משטרת מומבאי הכריזה על היערכות ביטחונית רחבה לקראת היום השני, עם אמצעים המזכירים אירועי גביע עולם. מעל 2,000 שוטרים נפרסו סביב אצטדיון בראבורן, ביתו של מועדון הקריקט של הודו, וכן באזור אצטדיון וואנקהדה.

עלילות מסי בהודו נמשכות

ההיערכות כללה הקמת מגדלי תצפית, מחסומים נרחבים, מערכות כריזה ופיקוח בזמן אמת, הכל במטרה למנוע תרחיש חוזר של הכאוס מהיום הראשון. במומבאי הבהירו כי הפקת הלקחים הייתה מיידית וחד משמעית. במקביל, ההשלכות של אירועי קולקטה המשיכו להדהד בזירה הבין-לאומית. תדמיתה של העיר ספגה פגיעה קשה, כאשר כלי תקשורת מהשורה הראשונה בעולם הקדישו כותרות לאירועים. מ"הניו יורק טיימס" דרך "הגרדיאן" וה-BBC ועד כלי תקשורת בספרד ובצרפת, כולם עסקו במה שהוגדר ככאוס מטריד במיוחד.

"הניו יורק טיימס" פרסם כתבה נרחבת שבה ציין כי מסי כמעט ולא נראה באירוע, למרות שהיה אמור לשהות באצטדיון למעלה משעה. לפי הדיווח, אנשי האבטחה מיהרו להורידו מהדשא לנוכח המצב, והעיתון אף ציטט את מפקד המשטרה של מערב בנגל, רג'יב קומאר, ואת דברי המושל אננדה בוס במסיבת עיתונאים מיוחדת.

בדיווח האמריקאי הוזכרה גם ההתנצלות הרשמית של מאמטה באנרג'י והקמת ועדת בדיקה, לצד אמירה קצרה ולקונית של שר הספורט המקומי, ארופ ביסוואס: "לא אגיד דבר".

מסי באצטדיון בהודו (צילום מסך)

הכתבה אף הציבה את האירוע בקונטקסט רחב יותר, כשהזכירה כי למרות שקולקטה נחשבת לבעלת קהל כדורגל גדול ונלהב, הקריקט נותר הספורט הפופולרי ביותר בהודו, נתון שמחדד את המתח בין הציפיות האדירות לביקורו של מסי לבין היכולת הארגונית לעמוד בהן.

כך, היום השני למסעו של ליאו מסי בהודו לא עסק רק באירועים עצמם, אלא בניסיון לשקם אמון, לשדר יציבות ולהוכיח שהכוכב הגדול בתולדות הכדורגל יכול להמשיך את ביקורו במדינה הענקית בלי שהחגיגה תצא משליטה שוב.