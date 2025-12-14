יום ראשון, 14.12.2025 שעה 15:56
יום ראשון, 14/12/2025, 15:30אצטדיון יוהאן קרויף ארנהליגה הולנדית - מחזור 16
פיינורד
דקה 24
1 0
שופט: סרדר גוזובויוק
אייאקס
ליגה הולנדית 25-26
4320-5016פ.ס.וו. איינדהובן1
3418-4115פיינורד2
2827-4116ניימיכן3
2620-2815אייאקס4
2621-2416כרונינגן5
2524-2815אלקמאר6
מערכת ONE | 14/12/2025 15:30
הרכבים וציונים
 
 
אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)
אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)

את האליפות אייאקס כבר לא תיקח ככל הנראה, אבל הקבוצה מאמסטרדם רוצה להחיות את העונה שלה, להתחיל לחבר ניצחונות, ולהילחם על הכבוד שלה. החניכים של פרד גרים מארחים בשעה זו את פיינורד ביוהאן קרויף ארנה ל’קלאסיקר’ ולקרב בין מקום שני לשלישי, במסגרת המחזור ה-16 בליגה ההולנדית.

קבוצתו של אוסקר גלוך מגיעה להתמודדות לאחר ניצחון הבכורה שלה בליגת האלופות, כשגברה 2:4 דרמטי על קרבאח והשיגה נקודות ראשונות במפעל. הקשר הישראלי נהנה מתקופה טובה, כשמלבד הקרדיט שהוא מקבל מפרד גרים, הוא גם מספק מספרים נאים שהגיעו לשיאם עם צמד ענק באירופה, שהעניק לו את תואר השחקן המצטיין של המשחק. אייאקס מקווה להשיג 3 נקודות ולהישאר בחיים בקרב על המקום השני.

מנגד, הקבוצה מרוטרדאם ברצף של שני ניצחונות רצופים בליגה והיא נמצאת במקום השני עם 34 נקודות. החבורה שמאומנת על ידי רובין ואן פרסי רוצה להשיג 3 נקודות שיחזירו את הפער מפ.ס.וו איינדהובן המוליכה ל-6. פיינורד רשמה הפסד מאכזב בליגה האירופית ביום חמישי האחרון, כשנכנעה 4:3 לסטיאווה בוקרשט בבית, והיא מדורגת 30 בטבלה, ולפחות כרגע היא מחוץ לתמונת ההעפלה לשלב הפלייאוף.

החבורה של פרד גרים יכלה להיות מעודדת מהתוצאות במפגשים בין שתי הקבוצות בעונה שעברה, לאחר שרשמה שני ניצחונות משני המשחקים שנערכו, 0:2 בראשון ו-1:2 בשני. לפני שתי עונות, פיינורד הנחילה שתי תבוסות כואבות לאייאקס, עם 0:4 ו-0:6 כואב.

מחצית ראשונה
  • '13
  • שער
  • שער! אייאקס עלתה ל-0:1: גלוך הוביל כדור קדימה והשאיר אותו לדייבי קלאסן, ששלח טיל מחוץ לרחבה לפינה הרחוקה
  • '7
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לאוסקר גלוך. הישראלי נכנס לאמצע וניסה בעיטה מחוץ לרחבה ברגל שמאל, אך היא הלכה חלש לידיים של השוער
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הוציא את המשחק הענק ביוהאן קרויף ארנה לדרך!
אוסקר גלוך בחימום (IMAGO)אוסקר גלוך בחימום (IMAGO)
