אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO) אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)

את האליפות אייאקס כבר לא תיקח ככל הנראה, אבל הקבוצה מאמסטרדם רוצה להחיות את העונה שלה, להתחיל לחבר ניצחונות, ולהילחם על הכבוד שלה. החניכים של פרד גרים מארחים בשעה זו את פיינורד ביוהאן קרויף ארנה ל’קלאסיקר’ ולקרב בין מקום שני לשלישי, במסגרת המחזור ה-16 בליגה ההולנדית.

קבוצתו של אוסקר גלוך מגיעה להתמודדות לאחר ניצחון הבכורה שלה בליגת האלופות, כשגברה 2:4 דרמטי על קרבאח והשיגה נקודות ראשונות במפעל. הקשר הישראלי נהנה מתקופה טובה, כשמלבד הקרדיט שהוא מקבל מפרד גרים, הוא גם מספק מספרים נאים שהגיעו לשיאם עם צמד ענק באירופה, שהעניק לו את תואר השחקן המצטיין של המשחק. אייאקס מקווה להשיג 3 נקודות ולהישאר בחיים בקרב על המקום השני.

מנגד, הקבוצה מרוטרדאם ברצף של שני ניצחונות רצופים בליגה והיא נמצאת במקום השני עם 34 נקודות. החבורה שמאומנת על ידי רובין ואן פרסי רוצה להשיג 3 נקודות שיחזירו את הפער מפ.ס.וו איינדהובן המוליכה ל-6. פיינורד רשמה הפסד מאכזב בליגה האירופית ביום חמישי האחרון, כשנכנעה 4:3 לסטיאווה בוקרשט בבית, והיא מדורגת 30 בטבלה, ולפחות כרגע היא מחוץ לתמונת ההעפלה לשלב הפלייאוף.

החבורה של פרד גרים יכלה להיות מעודדת מהתוצאות במפגשים בין שתי הקבוצות בעונה שעברה, לאחר שרשמה שני ניצחונות משני המשחקים שנערכו, 0:2 בראשון ו-1:2 בשני. לפני שתי עונות, פיינורד הנחילה שתי תבוסות כואבות לאייאקס, עם 0:4 ו-0:6 כואב.