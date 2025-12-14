יום ראשון, 14.12.2025 שעה 09:48
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2218-2614הפועל ת"א4
2231-2814מכבי נתניה5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

מכוער: אוהדי נתניה השחיתו את השירותים בטרנר

במהלך המשחק שהסתיים ב-0:2 להפועל באר שבע, חלק מאוהדי היהלומים השחיתו את שירותי היציע הצפוני עם כיתובים כמו "ב"ש ז****", "F*** HBS" ועוד

|
השירותים בטרנר אחרי ההשחתה של אוהדי נתניה (פרטי)
אירוע חריג נרשם אתמול באצטדיון טרנר, כאשר שירותי היציע הצפוני הושחתו במהלך המשחק בין הפועל באר שבע למכבי נתניה, שהסתיים בניצחון 0:2 של המארחת.

על קירות השירותים נכתבו כתובות פוגעניות בטוש, בהן "נתניה אימפריה", “100% אנטי באר שבע”, "F*** באר שבע" ו"באר שבע ז****". 

הכיתובים בשירותים בטרנר (פרטי)הכיתובים בשירותים בטרנר (פרטי)

בבאר שבע יקבלו השבוע את פירוט הנזקים מהנהלת אצטדיון טוטו טרנר, לאחר האירועים במשחק האחרון.

הנהלת האצטדיון מבחינתה תבהיר כי עלות התיקונים תועבר לתשלום מצד הפועל באר שבע, שמשמשת כשוכרת המתקן עבור משחקי הבית.

במועדון ציינו כי לא מדובר במקרה ראשון של גרימת נזק מצד אוהדי מכבי נתניה, וכי גם בעבר נאלצה הפועל באר שבע להתמודד עם דרישות דומות לאחר משחקים מול אותה יריבה.

