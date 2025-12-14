יום ראשון, 14.12.2025 שעה 09:51
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
1510-139מ.ס. דימונה5
1513-149הפועל הרצליה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-169מ.כ. חולון ירמיהו 10
1113-139מכבי יבנה11
1113-119שמשון תל אביב12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

דובב גבאי נפצע, מכבי יבנה נקלעה לבעיה קשה

השחקן הוותיק ניסה ללחוץ את השוער של אזור שבעט לו ברגל והביא לפציעה שעלולה לסיים לחלוץ את העונה. הקבוצה נמצאת בתחתית במרחק נקודה מהמקום ה-14

|
דובב גבאי (יונתן גינזבורג)
דובב גבאי (יונתן גינזבורג)

דובב גבאי נפצע, מכבי יבנה בבעיה. הקבוצה מליגה א' דרום, שיחקה בסוף השבוע מול הפועל אזור, ממנה נפרדה ב-1:1 מאכזב. הקהל היבנאי כמעט ולא מגיע, ואם לא די בזאת הקבוצה נמצאת עמוק בתחתית, במקום ממנו מגיעים בתום העונה לפלייאוף התחתון. מעבר לאכזבה המקצועית, חלוצה בן ה-38 מצא עצמו יוצא מכר הדשא בדקה השמינית להתמודדות.

גבאי לחץ את תום כרמלי, שוערה של אזור, יתר על המידה, מתח את רגלו עד קצה היכולת וכרמלי, בלי כוונה, בעט לגבאי ברגל כשהרחיק את הכדור מהאזור המסוכן ופצע אותו. גבאי הבין מיד כי ייתכן ונעשה כאן נזק חמור לרגל שלו וביקש חילוף. הפציעה תשבית אותו לתקופה לא ברורה, כשאולטרסאונד יכריע בעניינו.

החלוץ, כזכור, בן 38, גיל שבדרך כלל מרבית הכדורגלנים פורשים, ויודע שאם יימצא כי מדובר בפציעה חמורה ייתכן ויסיים את העונה. גם אם יתברר שזו פציעה לא חמורה, גבאי יצטרך להתאושש וזה עשוי לקחת זמן מה. יש לציין כי גבאי כבר היה פצוע העונה ואף היה שיח בינו לבין המועדון על פרידה, אבל כרגע, כמו שזה נראה, הוא לא יוותר על שכרו נוכח אירועי הסופ"ש.

מאמן מכבי יבנה עופר טסלפפה (אופיר מגדל)מאמן מכבי יבנה עופר טסלפפה (אופיר מגדל)

יבנה בבעיה קשה. הרי שאלמוג בוזגלו פצוע ואין צפי לחזרתו לכר הדשא, ועתה גם דובב גבאי בחוץ ומושבת לתקופה לא ברורה. לרשותו של עופר טסלפפה עומדים דן עובדיה, הראל בני אבי ועומר לקאו, אך הוא מעדיף להשתמש בהם במחצית השנייה, במה שבדרך כלל לא מועיל למערך של הקבוצה שהוציאה בשבועות האחרונים נקודה מתוך תשע אפשריות.

בשישי הקרוב  מכבי יבנה תצא לווייסגל רחובות שם תפגוש למשחק תחתית את מי שחולקת את המקום האחרון יחד עם הפועל ניר רמת השרון, הפועל מרמורק של רז משולם, ששמטה יתרון של שני שערים בהפסד 3:2 לשמשון תל אביב. בתחילת 2026 (עוד שבועיים) הקבוצה של עופר טסלפפה תארח את בית"ר יבנה לדרבי היסטורי בליגה. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */