כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2018-1316חטאפה8
1920-1916אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
928-1615לבאנטה20

הקמע של אלונסו חוזר: אור ירוק למסטנטואונו

הקשר הארגנטינאי, שריאל מדריד תמיד מנצחת כאשר הוא בהרכב הפותח, מקווה לקבל כעת יותר דקות משחק בזכות עזיבתו של ברהים דיאס לגביע אפריקה לאומות

|
פרנקו מסטנטואנו (IMAGO)
פרנקו מסטנטואנו (IMAGO)

פרנקו מסטנטואונו לא נמצא בתקופה הטובה ביותר שלו בריאל מדריד, אבל המזל שלו עשוי להשתנות בקרוב. הנסיבות מתחילות להתחבר. הארגנטינאי זומן כבר ל-4 משחקים רצופים, אך לא שיחק אפילו דקה אחת: מול ג'ירונה, אתלטיק בילבאו, סלטה ומנצ'סטר סיטי. הוא לא שיחק מאז 1 בנובמבר. לאחר שהחלים מפציעה, הוא צריך להגיע לשיא הכושר, וצ'אבי אלונסו עדיין לא רואה אותו שם. עם זאת, לוח המשחקים מרמז שהחזרה שלו לפעילות קרובה.

כמה גורמים תורמים לכך. קודם כל, הפציעה הולכת ונשארת מאחור, כפי שצ'אבי אלונסו אמר לפני כמה שבועות: "פרנקו חוזר לכושר. אחרי הפובאלגיה הוא צריך להתאמן יותר. הוא משתפר, הוא זמין. כרגע אלה החלטות טקטיות". הבעיה החלה בגביע העולם למועדונים, כשהוא עדיין שיחק בריבר פלייט, והפסקה של כמה שבועות סייעה לו למצוא פתרון, לפחות לעת עתה.

גורם נוסף הוא לוח המשחקים, ובמיוחד תחרות אחת: גביע המלך. ברור שמסטנטואונו אינו שחקן הרכב קבוע של ריאל מדריד כרגע. הוא כן היה כזה בתחילת העונה, כשפתח ב-4 מ-6 מחזורי הליגה הראשונים וב-2 משחקי ליגת האלופות הראשונים. אבל הוא איבד את המעמד הזה וכעת צריך להתחיל מחדש.

פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)

מול טלאברה מהליגה השלישית בספרד, בסיבוב 32 האחרונות, צפוי הרכב משני של ריאל מדריד, ומסטנטואונו אמור להיות בו. הגביע, לפחות בשלבים המוקדמים, יהיה במה לשחקני הספסל ויכולה לשמש קרש קפיצה עבורו כדי להראות לצ'אבי אלונסו, או למי שיחליף אותו אם יהיה שינוי על הקווים, שהוא ראוי ליותר.

מעבר לכך, עזיבתו של ברהים דיאס לגביע אפריקה לאומות אחרי המשחק מול אלאבס, ככל הנראה עד אמצע ינואר, פועלת גם היא לטובתו, משום שהיא מצמצמת את התחרות על מקום בהרכב. מול סיטי בחר צ'אבי אלונסו שוב במערך עם 3 שחקני התקפה, וניכר שיפור, מה שמרמז שהמערך הזה צפוי להמשיך. אם כך, הסיכויים של מסטנטואונו לפתוח יגדלו.

פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)פרנקו מסטנטואונו (IMAGO)

ולכך צריך להוסיף שריאל מדריד, איתו, הצליחה מאוד. כשהוא פותח, ריאל מדריד ניצחה בכל 9 המשחקים שבהם שיחקה. ומאז פציעתו נרשמו 2 ניצחונות, 3 תוצאות תיקו ו-3 הפסדים מול ליברפול, סלטה ויגו ומנצ'סטר סיטי. אין כאן קשר ישיר, שכן גם היכולת של הקשר במשחקים הללו לא הייתה יוצאת דופן (שער אחד ו-0 בישולים עד כה), אבל עם קצב העבודה והיצירתיות שלו הוא תרם לדקות הטובות ביותר של ריאל מדריד העונה. זו ריאל מדריד שצ'אבי אלונסו צריך להחזיר לעצמה כדי לחזור לשיא, החל מהערב (ראשון) בוויטוריה מול אלאבס.

