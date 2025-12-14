בחיפה מצפים מגורה לתפוקה גדולה יותר במס'

אחד השחקנים שאמורים לקבל הערב (ראשון, 20:15) קרדיט נוסף בהרכב מכבי חיפה במשחקה מול מכבי בני ריינה הוא קנג'י גורה, שלאחרונה העפיל יחד עם נבחרתו, קורסאו, למונדיאל. מדובר בשחקן שהחליף את קסנדר סברינה ולפי שעה עומד על אפס שערי ליגה ובישול אחד. מדובר במאזן דל מאוד שאינו מייצג את הפוטנציאל של השחקן, שאמור לפתוח בחלק הקדמי יחד עם גיא מלמד וקני סייף.

הקפטן דולב חזיזה יחזור לספסל וברק בכר מוכיח בפעם המי יודע כמה, מהרגע שחזר למועדון, שהוא חזר שונה מהעונה הקודמת ואין אצלו פרות קדושות. "רק שחקנים שיוכיחו את עצמם, ישחקו וירוויחו את הלחם שלהם", אמרו בקבוצה.

קני סייף זוכה לעדיפות על פני חזיזה. גם ההחלטה להמשיך עם גיא מלמד ולא להחזיר את מלך שערי הקבוצה, טריבנטה סטיוארט, למרכז ההתקפה, מעידה על כך שהקו של בכר הוא לאפשר ולתת קרדיט לשחקנים שהביאו תפוקה והיו שותפים לשני הניצחונות האחרונים.

דולב חזיזה (עמרי שטיין)

שחקן נוסף שיזכה לקרדיט הוא מיכאל אוחנה שעושה את ההבדל בקישור. למעשה הקשר דחק את מתיאס נהואל לספסל בדיוק כפי שעשה מלמד לסטיוארט. בהגנה צפוי שינוי אחד כאשר פייר קורנו יחוזר אחרי תקופה ארוכה להרכב על חשבון ינון פיינגזיכט הצעיר שפתח בשלושת המשחקים האחרונים, אבל בשבוע האחרון החסיר מספר אימונים בגלל מחלה - דבר שסלל את דרכו של קורנו חזרה להרכב.

מי שמוצאים את עצמם בספסל הם פיטר אגבה ומתיאס נהואל כאשר שני זרים נוספים - פדראו וג'ורג'ה יובאנוביץ' - פצועים ומחוץ לסגל, בדומה לסוף פודגוראנו שחייב כבר לחשב מסלול מחדש לקראת ינואר.

ברק בכר: "בינואר נרצה לעשות חיזוק"

הרכב משוער: גאורגי ירמקוב, יילה בטאיי, עבדולאי סק, שון גולדברג, פייר קורנו, עלי מוחמד, איתן אזולאי, מיכאל אוחנה, קנג'י גורה, קני סייף וגיא מלמד.