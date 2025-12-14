יום ראשון, 14.12.2025 שעה 09:50
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2218-2614הפועל ת"א4
2231-2814מכבי נתניה5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

בחיפה מצפים מגורה לתפוקה גדולה יותר במס'

הקיצוני טרם כבש ובישל פעם אחת העונה, אבל צפוי לפתוח ב-20:15 מול ריינה עם מלמד וסייף, שיועדף על פני חזיזה. "רק שחקנים שיוכיחו את עצמם, ישחקו"

|
קנג'י גורה (עמרי שטיין)
קנג'י גורה (עמרי שטיין)

אחד השחקנים שאמורים לקבל הערב (ראשון, 20:15) קרדיט נוסף בהרכב מכבי חיפה במשחקה מול מכבי בני ריינה הוא קנג'י גורה, שלאחרונה העפיל יחד עם נבחרתו, קורסאו, למונדיאל. מדובר בשחקן שהחליף את קסנדר סברינה ולפי שעה עומד על אפס שערי ליגה ובישול אחד. מדובר במאזן דל מאוד שאינו מייצג את הפוטנציאל של השחקן, שאמור לפתוח בחלק הקדמי יחד עם גיא מלמד וקני סייף.

הקפטן דולב חזיזה יחזור לספסל וברק בכר מוכיח בפעם המי יודע כמה, מהרגע שחזר למועדון, שהוא חזר שונה מהעונה הקודמת ואין אצלו פרות קדושות. "רק שחקנים שיוכיחו את עצמם, ישחקו וירוויחו את הלחם שלהם", אמרו בקבוצה.

קני סייף זוכה לעדיפות על פני חזיזה. גם ההחלטה להמשיך עם גיא מלמד ולא להחזיר את מלך שערי הקבוצה, טריבנטה סטיוארט, למרכז ההתקפה, מעידה על כך שהקו של בכר הוא לאפשר ולתת קרדיט לשחקנים שהביאו תפוקה והיו שותפים לשני הניצחונות האחרונים.

דולב חזיזה (עמרי שטיין)דולב חזיזה (עמרי שטיין)

שחקן נוסף שיזכה לקרדיט הוא מיכאל אוחנה שעושה את ההבדל בקישור. למעשה הקשר דחק את מתיאס נהואל לספסל בדיוק כפי שעשה מלמד לסטיוארט. בהגנה צפוי שינוי אחד כאשר פייר קורנו יחוזר אחרי תקופה ארוכה להרכב על חשבון ינון פיינגזיכט הצעיר שפתח בשלושת המשחקים האחרונים, אבל בשבוע האחרון החסיר מספר אימונים בגלל מחלה - דבר שסלל את דרכו של קורנו חזרה להרכב.

מי שמוצאים את עצמם בספסל הם פיטר אגבה ומתיאס נהואל כאשר שני זרים נוספים - פדראו וג'ורג'ה יובאנוביץ' - פצועים ומחוץ לסגל, בדומה לסוף פודגוראנו שחייב כבר לחשב מסלול מחדש לקראת ינואר.

ברק בכר: "בינואר נרצה לעשות חיזוק"

הרכב משוער: גאורגי ירמקוב, יילה בטאיי, עבדולאי סק, שון גולדברג, פייר קורנו, עלי מוחמד, איתן אזולאי, מיכאל אוחנה, קנג'י גורה, קני סייף וגיא מלמד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */