הלב בהתקפת ברצלונה: ראפיניה חוגג 29 בסטייל

תגידו מזל טוב לראפיניה. הכוכב הברזילאי של ברצלונה חוגג היום יום הולדת 29, והוא העניק לעצמו אתמול מתנה נאה עם צמד שהביא ניצחון 0:2 על אוססונה.

זה לא הלך פשוט כלל מול הגנה עקשנית מאוד של האורחת. בארסה כבשה במחצית הראשונה בתום מהלך קבוצתי נהדר שהסתיים בנגיחה של פראן טורס, אבל הוא נפסל בגלל נבדל אבסורדי שניתן לאתר רק בעולם שהשתעבד ל-VAR ומנוגד לחלוטין לרוח המשחק.

במשך דקות ארוכות נדמה היה כי זה עלול לעלות לבלאוגרנה בשתי נקודות, ואוססונה חלמה להיות היריבה הראשונה שלא מפסידה לברצלונה בקאמפ נואו המחודש. אלא שבסופו של דבר הצליחו שני שני הפליימייקרים להנדס את המפנה. פדרי, שניהל כהרגלו את המשחק מאחור, שלח מסירה מדודה לראפיניה בדקה ה-70, והטיל שלו הכניע את סרחיו הררה.

וכן, ראפיניה היה אתמול עושה משחק לכל דבר. ההחתמה של מרקוס רשפורד פעלה בהקשר זה לטובתו. בדרך כלל, מוצב הברזילאי באגף השמאלי במערך של האנזי פליק. המאמן הגרמני מעניק לו חופש פעולה נרחב, וסגנונו שונה בתכלית מזה של לאמין ימאל שמתנהג כמו קיצוני מובהק הרבה יותר, אבל העמדה במרכז עדיין שייכת לרוב לדני אולמו או פרמין לופס. אתמול אולמו לא היה כשיר, פרמין נותר על הספסל, ורשפורד קיבל את האשראי לדהור משמאל. ראפיניה נהנה מעמדה משוחררת יותר מהרגיל, והתוצאה לא איחרה לבוא. את השער הראשון שלו הוא הבקיע כאשר מצא שטח פנוי דרך המרכז, וגם את השער כבש כאשר הסתנן בעיתוי מושלם לרחבה.

מעניין להיזכר כי זו גם הייתה העמדה שלו במחזור הראשון בעונה שעברה. בתום קיץ מתסכל, במהלכו ציפו אוהדי ברצלונה רבים לראות את ניקו וויליאמס מוחתם במקומו, פתח ראפיניה בהרכב של פליק במרכז ונתן הצגה בניצחון בוולנסיה. הייתה זו תחילתו של שיתוף פעולה נפלא שהזניק את הברזילאי לגבהים חדשים. מדמות לא רצויה, הוא הפך לאחד המנהיגים החשובים ביותר של הקבוצה. הוא אף גורם לג'ורדי קרויף להיות גאה מאוד בהחלטה להחתימו בקיץ 2022.

בראיון שערך לפני מספר ימים, סיפר המנהל הספורטיבי לשעבר של ברצלונה מדוע הוחלט להעדיף את ראפיניה על פני אנתוני. הבחירה נבעה משיקולים כלכליים, אך לא בהכרח מהמחיר עצמו. המשבר הפיננסי במועדון הכריח את בארסה להיות זהירה יותר, ולדבריו של ג'ורדי היה צורך להתחשב בתסריטים הפסימיים. אנתוני שיחק באייאקס, ראפיניה היה בלידס. "אהבנו מאוד את אנתוני, אבל אם היינו מביאים שחקן מהליגה ההולנדית והוא היה נכשל, לא היינו מצליחים להחזיר את ההשקעה. על שחקן ששיחק בפרמייר ליג אפשר להחזיר את ההשקעה במקרה כזה", סיפר בנו של יוהאן קרויף האגדי שמכיר את המועדון מבפנים.

העניין הוא כי במשך שנתיים הייתה תחושה שברצלונה תיאלץ "להחזיר את ההשקעה" שנאמדה ב-58 מיליון אירו. אצל צ'אבי, ראפיניה היה לרוב בשוליים, והוא סיפר בדיעבד עד כמה הגישה כלפיו לא הייתה הוגנת לטעמו. "צ'אבי וצוותו לא סמכו עליי. שיחקתי 90 דקות רק אם לא היו אופציות אחרות. נתתי את כולי ועשיתי את ההבדל במספר משחקים, אבל כאשר הייתה למאמן הזדמנות להעדיף שחקן אחר הוא עשה זאת ללא היסוס. לפעמים הרגשתי שעשיתי הכל נכון, והוא החליף אותי אחרי שעה בכל זאת. ניסיתי לתקן את זה, ערכתי שיחות עם צ'אבי, אבל הבנתי שאין בכך טעם".

עם פליק זה היה שונה ב-180 מעלות. הוא שכנע את ראפיניה לזנוח לחלוטין מחשבות על עזיבה והבטיח לו יחס הולם. המאמן אמנם לא ציפה כי הברזילאי יספק 34 שערים ו-25 בישולים ב-2024/25, אך הוא בוודאי הכיר את מוסר העבודה שלו. ראפיניה גילה אותו בכל קבוצה בה שיחק, בין היתר אצל מרסלו ביילסה בלידס, ופליק העיד במהלך העונה שעברה: "האינטנסיביות שלו גבוהה מאוד. מעולם לא היה לי שחקן כמוהו".

הוא ממש לא היחיד שחושב כך. דייגו סימאונה, שלא נוטה לשבח את שחקני ברצלונה בכל הזדמנות, מוכן להתפייט על הברזילאי. "אני אוהב את ראפיניה. הוא יכול לשחק בכל עמדה. הוא כובש שערים, הוא לוחץ בלי הפסקה. אין לי מושג למה ראפיניה לא זכה בכדור הזהב השנה. כל אחד רשאי לבחור במי שהוא רוצה, ואני בוחר בו", אמר צ'ולו, ואפשר להרגיש עד כמה הוא מצטער על כך שהברזילאי לא נמצא אצל באתלטיקו מדריד. בכל הקשור לרוח הלחימה, ראפיניה מתאים כמו כפפה ליד לצ'ולו. הם היו עושים חיים משוגעים ביחד.

לכן היה ראפיניה כה חסר לברצלונה כאשר נעדר בשל פציעה במשך חודש וחצי. מבחינה מקצועית יש לו מחליפים ראויים בסגל, אבל קשה מאוד לשחזר את האנרגיות שלו. פדרי הוא האדריכל האלגנטי, המוח של ברצלונה והברומטר שלה. כפי שאמר לא מכבר קרלס אלנייה, "הוא חצי קבוצה, אולי אפילו שני שליש קבוצה". לאמין ימאל מביא את הברק ואת אלמנט ההפתעה. ראפיניה הוא הלב והנשמה. הוא פייטר חסר פשרות, וגם כאשר נתקלת הקבוצה בבונקר איכותי כמו של אוססונה הוא לא מתכוון להתייאש. גם כאשר נדמה שזה לא הערב של ברצלונה, ראפיניה יעשה את המקסימום כדי לשנות את המומנטום. זה לא תמיד עובד, כמובן, אבל ברוב המקרים הוא ייצא עם ידו על העליונה.

זה האופי שלו, אשר בזכותו הוא פילס את דרכו מלמטה כנגד כל הסיכויים. לקח לו זמן להגיע לטופ, והוא אף סבל לא מעט אחרי שחתם בברצלונה, אבל עכשיו הוא יודע להעריך את התהילה יותר מאחרים. זו רק עונתו השנייה במעמד של סופרסטאר, הוא כבר בן 29, כלומר מבוגר מלאמין ימאל ביותר מעשור, ונער הפלא של בארסה הוגדר ככוכב עוד לפניו. לאמין ימאל ופדרי פרצו לתודעה בגיל מוקדם והוגדרו כנערי פלא. סיפור חייו של ראפיניה אחר, וזמנו בצמרת הכדורגל העולמי יהיה קצר יותר. הוא נחוש למצות את מה שיש לו עד תום, וכל עוד פליק בברצלונה הוא ימשיך להיות אחד המנהיגים החשובים ביותר של הקבוצה.