3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2218-2614הפועל ת"א4
2231-2814מכבי נתניה5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

סכנין סימנה את גוני נאור, גנטוס חוזר להרכב

בנוסף למימר, הפועל ירושלים רוצה להחזיר את קשר מכבי חיפה, שמעורר עניין בקפריסין. חילו המורחק ייעדר מול בית"ר, דראמה עשוי לפתוח, מריניאן בחוד

|
גוני נאור (עמרי שטיין)
גוני נאור (עמרי שטיין)

מאמן בני סכנין, שרון מימר, מעוניין בקשר מכבי חיפה, גוני נאור, שצפוי לעזוב בינואר. בנוסף לסכנין, גם הפועל ירושלים בתמונה לנסות ולהחזיר את הקשר, ברקע יש גם התעניינות משמעותית בשחקן מקבוצה בקפריסין.

חלון ההעברות בישראל ייפתח בעוד חודש בדיוק (14.1), ונאור שמאוד מוערך חברתית אצל הירוקים, צפוי לקבל את ברכת הדרך.

בתוך כך, סכנין נערכת למשחקה מחר (20:30) בטדי ללא קהל חוץ מול בית"ר ירושלים. משורות הקבוצה ייעדר חסן חילו המורחק ואת מקומו ימלא מארון גנטוס, שיפתח במרכז ההגנה לצד איאד אבו עביד.

מארון גנטוס נגד ירדן שועה (עמרי שטיין)מארון גנטוס נגד ירדן שועה (עמרי שטיין)

שחקן נוסף שעשוי לפתוח הוא איברהימה דראמה ששולב מול בני ריינה וגילה יכולת גבוהה במיוחד. בחוד ימשיך לפתוח ארתור מריניאן שכבש מול ריינה את שערו השלישי העונה.

