סכנין סימנה את גוני נאור, גנטוס חוזר להרכב

מאמן בני סכנין, שרון מימר, מעוניין בקשר מכבי חיפה, גוני נאור, שצפוי לעזוב בינואר. בנוסף לסכנין, גם הפועל ירושלים בתמונה לנסות ולהחזיר את הקשר, ברקע יש גם התעניינות משמעותית בשחקן מקבוצה בקפריסין.

חלון ההעברות בישראל ייפתח בעוד חודש בדיוק (14.1), ונאור שמאוד מוערך חברתית אצל הירוקים, צפוי לקבל את ברכת הדרך.

בתוך כך, סכנין נערכת למשחקה מחר (20:30) בטדי ללא קהל חוץ מול בית"ר ירושלים. משורות הקבוצה ייעדר חסן חילו המורחק ואת מקומו ימלא מארון גנטוס, שיפתח במרכז ההגנה לצד איאד אבו עביד.

מארון גנטוס נגד ירדן שועה (עמרי שטיין)

שחקן נוסף שעשוי לפתוח הוא איברהימה דראמה ששולב מול בני ריינה וגילה יכולת גבוהה במיוחד. בחוד ימשיך לפתוח ארתור מריניאן שכבש מול ריינה את שערו השלישי העונה.