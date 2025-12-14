יום ראשון, 14.12.2025 שעה 09:15
3610-3016ארסנל1
3116-3515מנצ'סטר סיטי2
3015-2215אסטון וילה3
2815-2716צ'לסי4
2612-2015קריסטל פאלאס5
2624-2616ליברפול6
2522-2615מנצ'סטר יונייטד7
2419-1816אברטון8
2323-2516ברייטון9
2317-1815סנדרלנד10
2218-2515טוטנהאם11
2219-2115ניוקאסל12
2026-2316פולהאם13
2024-2115בורנמות'14
1924-2115ברנטפורד15
1529-1915לידס16
1525-1415נוטינגהאם פורסט17
1329-1715ווסטהאם18
1033-1816ברנלי19
235-916וולבס20

"זו הייתה רכבת הרים": בארסנל נושמים לרווחה

המוליכה ממשיכה להתקשות לסגור עניין, אך הצליחה הפעם. ארטטה סיכם את הניצחון 1:2 על וולבס: "מצאנו דרך לנצח, זה הדבר שחיובי". דאגה מפציעת ווייט

|
סאקה חוגג (IMAGO)
סאקה חוגג (IMAGO)

הניצחון הדרמטי 1:2 של ארסנל על וולבס אמנם הגדיל בחזרה את הפער בפסגה, אך התחושות שאחרי השריקה היו מורכבות הרבה יותר משמחה נקייה. באמירויות הורגשה הקלה עצומה, כמעט אנחת רווחה קולקטיבית, אחרי דקות ארוכות של לחץ, עצבים וחשש ממשי לאיבוד נקודות נוסף במאבק האליפות.

מיקל ארטטה לא ניסה לייפות את הדברים. המאמן הודה שזה היה משחק של עליות וירידות, והסביר שככל שהדקות חלפו וארסנל לא הכריעה, הביטחון עבר לצד של וולבס. לדבריו, הקבוצה נאלצה לקחת יותר סיכונים, לשחק מהר יותר, ובעיקר למצוא פתרון גם כשהכול נראה תקוע. "מצאנו דרך לנצח, וזה הדבר החיובי", אמר, אך הוסיף מיד שיש לא מעט מה לשפר.

בתקשורת האנגלית הודגש שארסנל שוב התקשתה מול יריבה שמתגוננת נמוך. זו אינה תופעה חדשה, ובמשחקים האחרונים זה הפך לדפוס מדאיג: שליטה בכדור, מעט מאוד מצבים, והרבה תסכול. המחצית הראשונה, ללא אף בעיטה למסגרת, הוצגה כסימפטום לבעיה עמוקה יותר ולא כסטייה חד פעמית.

מיקל ארטטה (IMAGO)מיקל ארטטה (IMAGO)

גם הקהל לא נעלם מהניתוחים. ביציעים הורגשה עצבנות הולכת וגוברת, כזו שנובעת לא רק מהמשחק עצמו אלא מהקונטקסט הרחב יותר. שלוש עונות רצופות שבהן ארסנל סיימה במקום השני הפכו כל משחק כזה למבחן אופי, והלחץ עבר מהיציעים לדשא ככל שהזמן התקדם.

פרשנים ציינו שהנסיגה לאחור אחרי היתרון כמעט עלתה לארסנל ביוקר, במיוחד לאור הזיכרון הטרי משערי שוויון מאוחרים שספגה לאחרונה. הדקות האחרונות נתפסו כהמשך ישיר לרצף של משחקים שבהם הקבוצה מתקשה "לסגור עניין" בצורה שקטה ובטוחה.

מנגד, לא מעט נכתב על האופי שארסנל כן הפגינה. גם כשהכל התחיל לברוח, היא מצאה דרך לצאת עם שלוש נקודות. שתי טעויות של וולבס הכריעו את הכף, אבל בארסנל טוענים שאלו מצבים שנוצרים מלחץ מתמשך ולא ממזל בלבד.

ארסנל חוגגת (IMAGO)ארסנל חוגגת (IMAGO)

מיקל ארטטה דיבר בכנות חריגה אחרי המשחק ולא הסתיר את המורכבות: "זו הייתה רכבת הרים. ככל שהמשחק נמשך, הם התחילו להאמין ואנחנו היינו צריכים להאיץ את הקצב ולקחת יותר סיכונים", אמר, והוסיף כי למרות התחושות הקשות, "אם לא היינו מנצחים, היינו יוצאים מתוסכלים ובצדק".

בנוגע לפציעות, המאמן היה חד וברור הרבה יותר: על מצבו של בן ווייט אמר ש"הוא הרגיש משהו בשריר הירך וזה לא חדשות טובות", והסביר את התמונה הרחבה יותר, "אנחנו נמצאים במעגל מסוכן. הוא לא שיחק הרבה דקות בגלל הפציעה הקודמת, וברגע שהוא התחיל לצבור מומנטום, הוא נאלץ לשחק הרבה כי לא הייתה לנו שום ברירה. אפילו סיכנו היום שחקנים אחרים, כי פשוט אין לנו אף אחד אחר".

מיטומה ובן ווייט נאבקים (רויטרס)מיטומה ובן ווייט נאבקים (רויטרס)

הפער של 5 נקודות ממנצ'סטר סיטי מעניק לארסנל אוויר לנשימה, אך אף אחד במועדון לא ממהר לחגוג. המשחק הבא בגודיסון פארק כבר מרחף מעל, וכולם מודעים לכך שהיכולת תצטרך להשתפר מול יריבה עיקשת נוספת.

לצד הדיון המקצועי, הדאגה הגדולה נוגעת למצבו של בן ווייט. ארטטה אישר שהמגן חש משהו בשריר הירך, והבהיר שמדובר בחדשות לא טובות. ווייט רק חזר לאחרונה מפציעה ממושכת, אך נאלץ לשחק בעומס חריג בגלל מצוקת שחקנים בהגנה.

