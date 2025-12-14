סופה של אגדה: ג'ון סינה פרש רשמית מהיאבקות

זה היה לילה שבו הזמן עצר מלכת. ב-Capital One Arena בוושינגטון, לעיני אלפי אוהדים ובמיליוני מסכים ברחבי העולם, ג'ון סינה נכנס לזירה בפעם האחרונה בקריירה ופרש רשמית מהיאבקות. זה לא היה עוד קרב, אלא סוף אמיתי לאגדה.

האורות כבו, המוזיקה התנגנה בפעם האחרונה, והקהל התפוצץ בקריאות "Cena!". סינה יצא מהאזור האחורי לאט, סופג כל שנייה, מביט סביב כאילו מנסה לצרוב בזיכרון את הרגע. הוא לקח מצלמה מהצוות, תיעד את עצמו ואמר בפשטות: זה לא מרגיש אמיתי, אבל אנחנו נלך עד הסוף.

היריב שנבחר לפרק הסיום לא היה מקרי. גונתר, אלוף בלתי מתפשר, זכה בזכות להתמודד מול סינה לאחר שזכה בטורניר "Last Time is Now", עם ניצחונות על שמות כמו LA Knight, סולו סיקואה וכרמלו הייז. זה היה מבחן כוח אחרון, לא מחווה נוסטלגית.

סינה מרים את גונתר (צילום מסך)

עוד לפני הפעמון, היה ברור שהקהל חצוי. גונתר ספג בוז צורם, קללות וקריאות שנאלצו להיחתך בשידור. סינה, לעומתו, הוצף באהבה. הקרב נפתח באיטיות מכוונת. גונתר פירק את סינה במכות מדודות, נהנה מהזעם ביציעים. כל מכה לוותה בקריאות "F-U Gunther", וכל חיוך שלו רק הגביר את הלהבות.

ואז הגיע הרגע שסימן תקווה. סינה התעורר, חיבר את מהלכי הקאמבק הקלאסיים, הניף את היד ל-Five Knuckle Shuffle והדליק את האולם. Attitude Adjustment ראשון נחת, אבל גונתר קם. הקהל האמין, אבל הסיפור סירב להיגמר.

מחוץ לזירה נרשם רגע אייקוני נוסף: סינה הניף את גונתר והטיח אותו דרך שולחן השדרנים. הקהל התפוצץ. לרגע נדמה היה שזה הולך לכיוון מוכר, לסיום הוליוודי, אבל גונתר חזר. ועוד איך. הוא עצר את סינה, חיבר פאוורבומב, עלה לחבל העליון והנחית ספלאש. שוב כמעט, שוב לא מספיק.

סינה מטיח את גונתר על השולחן (צילום מסך)

אז הגיע הרגע ששינה הכל. חניקת הסליפר. גונתר נעל את סינה, הקהל עמד על הרגליים וצרח "Super Cena". היד ירדה פעם אחת, פעמיים. סינה נאבק, השתחרר, והנחית AA נוסף. גם זה לא הספיק. בפעם השנייה שהסליפר ננעל, כבר היה ברור: זה הסוף. סינה נאבק עוד רגע, עוד נשימה, ואז, לראשונה זה יותר מ-20 שנה, נכנע. הקריירה שלו נגמרה בכניעה, כפי שגונתר הבטיח.

ג'ון סינה נכנע (צילום מסך)

האולם קפא. שניות של שקט, ואז התפרצות זעם. "Bullshit!" הדהד מכל עבר. סינה חייך חיוך קטן, כמעט מבויש, כאילו מבין את גודל הרגע. הזעם התחלף בהוקרה. "Thank you Cena" שטף את האולם. מתאבקים יצאו מאחורי הקלעים, והארון התמלא בנוכחות שקטה. כשטריפל H הופיע (כיום מנהל הארגון ומי שמחליט כיצד יסתיימו הקרבות), הקהל הגיב בבוז ובקריאות "You fucked up", כאילו מתקשה לעכל שזה באמת נגמר.

הקהל בהלם (צילום מסך)

ואז הגיעו המחוות. CM Punk וקודי רודס נכנסו לזירה, הניחו את התארים שלהם בידיים של סינה. לא כהעברת לפיד רשמית, אלא כהכרה. הקהל שוב הריע, ושוב הודה. זה היה סיום לקריירה שהחלה ב-27 ביוני 2002, עם משפט אחד שנכנס להיסטוריה: Ruthless Aggression. מאז, סינה הפך לפנים של הארגון, לדמות המרכזית של דור שלם.

המחווה של פאנק ורודס לסינה (צילום מסך)

המספרים מספרים סיפור עצום: 726 קרבות טלוויזיוניים, מאזן יחידים של 305 ניצחונות, 17 אליפויות עולם, זכיות בראמבל, במאני אין דה בנק, אין ספור אירועים מרכזיים, ושש רסלמניות בראש הבמה. אבל המורשת של סינה לא נמדדת רק בתארים. במשך שנים הוא סירב להשתנות, גם כשהקהל בגד בו. הוא נשאר אותו גיבור, אותו מודל לחיקוי, גם במחיר של בוז מתמשך.

מחוץ לזירה, הוא הפך לפנים האנושיות של הענף. מעל 650 משאלות של Make-A-Wish שהגשים, שיא עולמי, בלי רעש ובלי יחסי ציבור. פשוט כי כך הוא חי. סינה כבר הבהיר: הוא לא חוזר להיאבק. לא ברסלמניה, לא בהפתעה. החוזה החדש שלו עם WWE מגדיר אותו כשגריר, דמות של חליפה ועניבה, לא של חבלים וזיעה.

ג'ון סינה משאיר את הנעליים ומגני הזיעה בזירה (צילום מסך)

סינה נפרד בפעם האחרונה (צילום מסך)

בעתיד, הוא צפוי להופיע בעיקר ברגעים משמעותיים, לצד דור העתיד, אולי ב-NXT, אולי במקומות לא צפויים. לא ככוכב שמחפש אור זרקורים, אלא כמי שנותן לאחרים לזרוח. כשג'ון סינה עזב את הזירה בפעם האחרונה, זה לא היה רק סוף של קריירה. זו הייתה פרידה מדמות שהגדירה תקופה, מהוכחה שאפשר להיות הגדול מכולם ועדיין להישאר בן אדם. הוא אמר שישכחו ממנו מהר, אבל מי שראה את הלילה הזה יודע: יש אגדות שלא באמת הולכות לשום מקום.