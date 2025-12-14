אחרי 16 ניצחונות: הפסד לת'אנדר, הספרס בגמר

שיי גילג’ס אלכסנדר בהלם: אוקלהומה סיטי הפסידה אחרי לא פחות מ-16 ניצחונות רצופים. סן אנטוניו עשתה סוף לריצה המשוגעת של אלופת ה-NBA ועלתה על חשבונה לגמר הגביע בלאס וגאס במה שהיה בסך הכל ההפסד השני העונה של הת’אנדר.

היריבה בגמר תהיה ניו יורק שניצחה בחצי הגמר הראשון את אורלנדו אחרי הצגה של ג’יילן ברונסון. ואחרי שני חצאי הגמר, סן אנטוניו והניקס ייפגשו לקרב ראש בראש על התואר הראשון של העונה ב-NBA במה שיהיה גם התואר הראשון של ויקטור וומבניאמה או הראשון של הקבוצה מהתפוח הגדול מזה 52 שנה. הגמר ייערך ביום שלישי בלילה.

אוקלהומה סיטי – סן אנטוניו 111:109

הת’אנדר הגיעו ללאס וגאס עם פתיחת העונה הטובה בתולדות ה-NBA ומאזן 1:24 מטורף. רק קבוצה אחת הצליחה לנצח את האלופה מתחילת העונה וזו פורטלנד של דני אבדיה מלפני כמעט חודש וחצי, אבל עכשיו גם וומבניאמה יכול לסמן לעצמו וי גדול על הישג מרשים.

שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

בהתחלה זה דווקא נראה שהמגמה תימשך ואוקלהומה סיטי תהיה זו שתפגוש את הניקס בגמר עם יתרון 20:31 בסוף הרבע הראשון, אבל סן אנטוניו הגיבה עם 18:26 ברבע השני. כל זה לא העיד על ההמשך, שכן חצי הגמר השני היה צמוד ונותר כזה עד לסיום הדרמטי.

הת’אנדר רדפו אחרי הספרס בקלאץ’ והצליחו להתקרב למרחק נקודה אחרי שתי נקודות של ג’יילן וויליאמס מקו העונשין, 3.7 שניות לסוף. אלא שדווין ואסל קלע בעצמו פעמיים מהעונשין, וויליאמס נשלח שוב לקו וקלע הפעם רק פעם אחת, אלכס קארוסו פספס על הבאזר והספרס חגגו.

ואסל הוביל את קלעי סן אנטוניו עם 23 נקודות, דיארון פוקס וסטפון קאסל קלעו 22 כל אחד, כמו וומבניאמה שלא פתח בחמישייה בחזרה שלו מהפציעה ונראה קצת חלוד בהתחלה. מנגד לא הספיקו 29 נקודות של שיי גילג’ס אלכסנדר, וויליאמס הסתפק ב-17.

אורלנדו – ניו יורק 132:120

חצי הגמר הראשון התנהל באווירת פלייאוף עם פיזיות גבוהה וקצב מהיר. ניו יורק הציגה יעילות מרשימה עם 60.7% מהשדה וניצחה מתחת לסלים 62:70. עד אמצע הרבע השלישי המשחק היה צמוד במיוחד, עם 11 שינויים בהובלה ו-10 מצבים של שוויון, אך ריצת 0:10 של הניקס העניקה להם יתרון 92:102 שממנו אורלנדו כבר לא הצליחה לחזור.

ג'יילן ברונסון (רויטרס)

ברונסון רשם שיא עונה של 40 נקודות והוסיף שמונה אסיסטים כדי להוביל את הניקס לניצחון חמישי רצוף ותשיעי בעשרת המשחקים האחרונים. הקפטן קלע לפחות 30 נקודות משחק רביעי ברציפות, דייק ב-16 מ-27 מהשדה והלהיב במיוחד עם שלשה ברבע השלישי לאחר שאנתוני בלאק החליק ונפל לאחור. לצידו בלטו קארל אנתוני טאונס שסיים עם 29 נקודות ואו.ג’י אננובי שקלע 24.

ספייק לי מרוצה (רויטרס)

אצל אורלנדו בלט ג’יילן סאגס, שקלע 25 מתוך 26 נקודותיו כבר במחצית הראשונה, אך נפצע בירך שמאל וירד לחדר ההלבשה מוקדם ברבע הרביעי. פאולו באנקרו הוסיף 25 נקודות ודזמונד ביין תרם 18. המג’יק הופיעו למשחק ללא פרנץ ואגנר, שמושבת למספר שבועות בעקבות נקע חמור בקרסול.