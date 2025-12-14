יום ראשון, 14.12.2025 שעה 08:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2218-2614הפועל ת"א4
2231-2814מכבי נתניה5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

"ההרגשה שלי זה שאיסט ימשיך אצלנו, יש מו"מ"

אחרי ה-0:2 של הפועל חיפה על טבריה, שאלת עתידו של החלוץ עלתה, אראל: "הוא המוציא לפועל". וגם: העקיצה של כץ למלמד ("עבר ומקבל כסף בלי ששיחק")

|
ג'בון איסט מאושר (עמרי שטיין)
ג'בון איסט מאושר (עמרי שטיין)

שאלת עתידו של חלוץ הפועל חיפה, ג’בון איסט, מתחילה להעסיק את אנשי הקבוצה שרוצים לראות אותו ממשיך גם בעונה הבאה. המאמן, גל אראל, דוחף מאוד לקדם את החתמתו של החלוץ ואמר: “יואב כץ ואני מדברים על עתידו של איסט, שהוא שחקן חשוב לנו והמוציא לפועל העיקרי שלנו. אני, בתור הסמכות המקצועית, הבעתי את דעתי שיש להחתימו כבר עכשיו לעונה הבאה”.

הצעה ראשונה של יואב כץ לשחקן כבר ניתנה, והשבוע הצדדים קבעו להמשיך ולקדם את המו”מ. הבעלים: “אנחנו במו”מ עם ג’בון איסט וההרגשה שלי שהוא ימשיך בהפועל חיפה”. על השאלה האם הוא אינו חושש שתהיה סיטואציה דומה לזאת שהייתה בשנה שעברה, כמו גיא מלמד שנמכר בינואר, אמר: “סה”כ עשיתי טובה למלמד שעבר למכבי חיפה ומקבל כסף בלי ששיחק הרבה. אני מאחל לגיא שיבקיע הערב צמד מול ריינה, זה יכול לעזור לנו”.

כץ יכול היה להיות מרוצה אתמול (שבת) מהניצחון החשוב של קבוצתו, 0:2 על עירוני טבריה. המאמן גל אראל הצליח לאורך כל השבוע להחדיר בחניכיו שהם חייבים לעצור את השיטפון הגדול של שערי החובה ואכן מול טבריה, הקבוצה לא ספגה ושמרה על שער נקי.

שחקני הפועל חיפה שמחים (עמרי שטיין)שחקני הפועל חיפה שמחים (עמרי שטיין)

אחד השחקנים שעשו את השינוי היה הקפטן דור מלול, שנכנס במקומו של ברונו רמירז, שיצא בגלל חשש לקרע בשריר הירך האחורי וייבדק במהלך היום. מלבד מלול, גם נאור סבג גילה יכולת גבוהה ורועי זיקרי.

אחד השחקנים הצעירים שנכנסו והיו אחראים לשער השני הוא יעד גונן, תוצר מחלקת הנוער, שאמר: “אני עובד קשה באימונים כדי להוכיח שאני מסוגל להשתלב. גם אם אני משחק 5 דקות אני נותן את כולי לפי ההוראות של המאמן, אני לא מסתכל רחוק ורוצה להתקדם ממשחק למשחק. כמה לחץ היה במועדון בגלל המצב בתחתית? לא אשקר, היה לחץ ויש לחץ. אני בתור שחקן צעיר, נעזר בשחקנים הוותיקים יותר כדי להיות חזק ולהתרכז נטו בכדורגל”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */