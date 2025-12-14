יום ראשון, 14.12.2025 שעה 08:30
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2218-2614הפועל ת"א4
2231-2814מכבי נתניה5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

"תחושת פספוס, אסור לתת לבאר שבע מתנות"

אבוקסיס לשחקנים בחדר ההלבשה: "ביחד בניצחונות ובהפסדים, נתרומם". חשש לפציעה ארוכה לקוליקוב, אבוקסיס ייאלץ לאלתר מרכז הגנה חדש מול מכבי ת"א

|
שחקני מכבי נתניה מתוסכלים (מרטין גוטדאמק)
שחקני מכבי נתניה מתוסכלים (מרטין גוטדאמק)

תחושה של החמצה במכבי נתניה לאחר ההפסד אמש (שבת) 2:0 להפועל ב"ש, באיצטדיון טוטו טרנר. הקבוצה של יוסי אבוקסיס, סיפקה מתנה מהירה לזו של רן קוז'וק, עם טעות קשה של עומר ניראון ולמרות הקושי והעובדה שהייתה צריכה לרדוף, נתניה הייתה שם.

במשך קרוב ל-60 דקות, היהלומים שוב הוכיחו שהם משחקים ללא רגשי נחיתות גם במגרשי חוץ קשים, אך לא ניצלו את המצבים אליהם הגיעו. מתיאוס דאבו רשם יום פחות טוב ועוז בילו הוחלף גם הוא לאחר ההרחקה אחרי מחצית ראשונה טובה שלו. האורחת הייתה חסרה את החדות, לעיני 1500 אוהדים, שהגיעו גם בשעת צהריים מוקדמת בשבת למתחם האימונים רגע לפני שהשחקנים נסעו לדרום.

למרות ההפסד, המאמן יוסי אבוקסיס ניסה לעודד את השחקנים בסיום המשחק, כשאמר להם בחדר ההלבשה: "אני גאה בכם. אנחנו ביחד גם בהפסדים וגם בניצחונות ונתרומם מההפסד הזה ביחד". אבוקסיס גם הבהיר בסיום, שלמרות התקופה האחרונה הפחות טובה שלו, במועדון עומדים מאחוריו של השוער עומר ניראון.

עומר ניראון (ראובן שוורץ)עומר ניראון (ראובן שוורץ)

"תחושת פספוס. היינו חזק במשחק, בעיקר במחצית הראשונה, אבל אסור לתת להפועל ב"ש מתנות", אמרו בסיום בקבוצה. "זה הפסד מבאס, כי גם ב"ש לא היו ביום גדול ויכולנו להוציא יותר".

נתניה תארח במחזור הבא את האלופה מכבי ת"א, אלא שלמאמן יוסי אבוקסיס בעיה קשה בחלק האחורי, שגם כך סופג לא מעט שערים העונה: יובל שדה הורחק וייעדר, כאשר אליו יצטרף הקפטן כארם ג'אבר, שספג אמש את הכרטיס הצהוב החמישי. דניס קוליקוב, סובל מפציעה בקרסול ויעבור צילום, כאשר החשש הוא מהיעדרות ארוכה.

מוחמד דג׳טיי (רועי כפיר)מוחמד דג׳טיי (רועי כפיר)

בכל אופן, האופציות שנותרו לאבוקסיס הן איתי בן שבת שנכנס כמחליף אמש, אך לצידו את מוחמד ג'טיי, שלא שיחק כבר תקופה ארוכה ובני פלדמן, שהשתלב אך ירד לקבוצת הנוער בשבועות האחרונים. אופציה אחרת, היא לאלתר ולהציב בעמדת הבלם את אחד מהקשרים האחוריים.

"דיברנו אחרי המשחק בין השחקנים שיכולנו להוציא לפחות נקודה. יצאנו מאוכזבים מהמשחק הזה כי לא ניצלנו מספיק מצבים. יש לנו אחד את השני ונצטרך להתכונן למשחק הבא. החיסרון של הבלמים? יש לנו שחקני סגל מצויינים ואני סומך על החברים שלי לקבוצה", סיכם בסיום הקפטן כארם ג'אבר.

