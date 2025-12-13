כל מטאטא יורה: כוח האש הבלתי נגמר של ברצלונה

זה אולי לא הלך לה קל, אבל ברצלונה סימנה פעמיים וי משמעותי השבוע עם ניצחונות חשובים על פרנקפורט בליגת האלופות ובליגה הספרדית על אוססונה. אורי רייך, אורן קדוש ונדב זילברשטיין סוגרים שבוע בפודקאסט בארסה ומתכוננים ליריבה שעדיין לא הפסידה בבית.

מה בתפריט: הקושי להתמודד מול צפיפות ומנעד השחקנים הרחב שיכול לפצח אותה, רצף הכיבושים ההיסטורי תחת פליק והסיכוי להגיע לשיא הבלתי נתפס מ-2013, ראפיניה חזר ובגדול לעמדה מספר 10 ומעמיד מספרים אדירים למרות הפציעה, פדרי שובר את השיא של מסי ומוסיף עוד בישול על הדרך, מיהו החלוץ הבכיר של ברצלונה בימים אלו, האם הניסוי ע”ש ג’רארד מרטין יכול לבלום את ברצלונה מהחתמת בלם בכיר בקיץ, האהבה העיוורת בין פליק לאריק גרסיה, בעיית המגנים המסתמנת דווקא בצד ההגנתי והמסר החשוב ביותר מסאגת אראוחו.

וגם: המצב העדכני בטבלה והביקור של ריאל מדריד במנדיסורוצה עם ההבדלים בין המאמן הגרמני של הקטאלונים לצ’אבי אלונסו של הבלאנקוס, הכניסה המשמעותית של רשפורד באלופות והנתון בו הוא מוביל את הקבוצה, האם טר שטגן צריך לפתוח בגביע המלך וחגיגת השערים האפשרית בסרמיקה – האצטדיון הבא בו ברצלונה תבקר במסגרת הליגה ובו ויאריאל עדיין לא הפסידה העונה. האזנה נעימה