יום ראשון, 14.12.2025 שעה 00:20
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2218-2614הפועל ת"א4
2231-2814מכבי נתניה5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

"לא נמנעה כניסת אוהדים שפעלו בהתאם לחוק"

על רקע המתיחות עם האוהדים והמחאה של קהל הפועל ת"א באצטדיון בנתניה, המשטרה פרסמה הודעת הכחשה: "החולצות לא הוחרמו", "אירוע תרבות ולא זירת קרב"

|
אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)
אוהדי הפועל תל אביב (רועי כפיר)

על רקע המתיחות בין אוהדי הכדורגל למשטרה והמחאה מוקדם יותר היום (שבת) של קהל הפועל תל אביב באצטדיון בנתניה במהלך המשחק מול קריית שמונה (2:2 דרמטי בסיום), המשטרה פרסמה הודעת הכחשה בנוגע למספרים דברים.

מדוברות המשטרה נמסר: “הודעת הכחשה הנוגעת לפרסומים וציוצים שגויים הערב, המטעים את הציבור בדבר אכיפת איסור הכנסת ציוד למשחק באצטדיון נתניה, המבטא אלימות ושיח אלים בגנות המשטרה.

במסגרת היערכות משטרת ישראל לאבטחה, שמירה על הסדר הציבורי והכוונת התנועה לקראת משחק הכדורגל שנערך הערב באצטדיון נתניה בין הקבוצות הפועל תל אביב וקריית שמונה, נפרסו החל משעות הצהריים שוטרים, סדרנים ומאבטחים, בהתאם להוראות החוק.

כאמור, סמוך למועד המשחק, ועל אף שהודענו באופן ברור בהודעות מקדימות כי הסדרנים והמאבטחים ימנעו הכנסת אמצעים המבטאים שיח אלים, בחרו קומץ אוהדים להגיע עם חולצות ועליהן הדפס בוטה בגנות משטרת ישראל וקבוצה יריבה אחרת ולפיכך הם נדרשו בהתאם לסעיפים 12 ו-14 (8), שקבע המחוקק בחוק הספורט, למנוע הכנסתם ולהסירם.

למען הסר ספק ובניגוד לפרסומים שונים, החולצות לא הוחרמו ולא נמנעה כניסתם של אוהדים שפעלו בהתאם לחוק. בנוסף, זה המקום להביע הסתייגות נחרצת מהתבטאות מכוערת מצד אוהדים, שבמהלך המשחק שרו שירים בגנות המשטרה תוך שימוש בכינוי השוטרים - נאו-נאצים.

לצערנו שוב אנו רואים מתן גיבוי של חלק מגורמים המשפיעים על עולם הכדורגל, הנותנים לגיטימציה להתנהגות זו, כאשר תמיכה בקבוצת האוהדים הללו היא מתן גיבוי לגינוי עבודת המשטרה שעושה תפקידה נאמנה תוך שמירה על ביטחונם ושלומם של כלל האוהדים. 

משטרת ישראל תמשיך לפעול על מנת לאפשר את קיומו של המשחק באופן תקין כאירוע תרבות ולא זירת קרב ולא נאפשר כל ניסיון לעודד אלימות, להפר את הסדר ולהפריע למשטרה לבצע את תפקידה”.

