"ראפיניה שבר את החומה האדומה, מנהיג גדול"

ברצלונה שיחקה הערב (שבת) את משחקה האחרון בקאמפ נואו לשנת 2025, ונפרדה ממנו בחיוך רב אחרי ניצחון 0:2 על אוססונה, במשחק שסחט מהקטלונים דם, יזע ודמעות.

מי שהוביל לשלוש הנקודות היה ראפיניה, שכיכב עם צמד והשבחים אליו לא איחרו לבוא כשב’מארקה’ הכתירו: “הוא מנהיג גדול”. ב’אס’ הצטרפו: “ראפיניה הפיל את החומה האדומה”, כשב’ספורט’ היללו: “הקפטן נתן הכל נגד אוססונה, לא משנה איפה הוא משחק”.

ב’מארקה’ בחרו להתייחס גם לעקיצה למאמן היריבה הגדולה, צ’אבי אלונסו, כשהקהל בקאמפ נואו צעק “צ’אבי תישאר”, לאור היכולת של ריאל מדריד: “זו לא הייתה צעקה אקראית, אלא קריאה מתוזמנת”, אחרי שהבלאנקוס ניצחו בשני משחקים בלבד מתוך שמונת משחקיה האחרונים.