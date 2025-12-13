חברת "וויז אייר" ורומא חתמו על שיתוף פעולה

רומא הודיעה הערב (שבת) על שותפות חדשה עם חברת התעופה הגדולה “וויז אייר”. במסגרת ההסכם, וויז אייר תהפוך לשותפה ראשית ותופיע כספונסר על שרוול חולצת המשחק של הקבוצה, החל מה-15 בדצמבר, במשחק הליגה מול קומו באצטדיון האולימפיקו ברומא.

כאמור, שיתוף הפעולה יכלול נוכחות רחבה של וויז אייר גם מעבר למגרש, עם שילוב המותג בפלטפורמות הדיגיטליות של המועדון, בפעילויות ביום משחק וביוזמות שונות לחיזוק מעורבות אוהדי הקבוצה האיטלקית. בין היתר, מתוכננים מבצעים והטבות ייעודיות שיאפשרו לאוהדי רומא ליהנות מאפשרויות טיסה נוחות ונגישות יותר ברחבי אירופה.

במועדון ציינו כי מדובר בצעד משמעותי נוסף בהרחבת המותג ברמה הגלובלית ובהעמקת הקשר עם קהל האוהדים הבינלאומי. במקביל, גם בוויז אייר הביעו גאווה על שיתוף הפעולה עם אחד המועדונים הגדולים ביותר בכדורגל האיטלקי, והדגישו את הרצון לחבר בין עולם התעופה לעולם הספורט ולהגיע למיליוני אוהדים ברחבי היבשת.