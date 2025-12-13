יום שבת, 13.12.2025 שעה 22:44
ליגה איטלקית 25-26
3111-2214מילאן1
3112-2214נאפולי2
3013-3214אינטר3
278-1514רומא4
2512-2314בולוניה5
2411-1914קומו6
2314-1814יובנטוס7
2211-1715לאציו8
2017-1914ססואולו9
2018-1815קרמונזה10
1822-1514אודינזה11
1726-1515טורינו12
1617-1714אטאלנטה13
1619-1115לצ'ה14
1419-1414קליארי15
1421-1514גנואה16
1418-1015פארמה17
1020-1015פיזה18
921-1114ורונה19
624-1114פיורנטינה20

חברת "וויז אייר" ורומא חתמו על שיתוף פעולה

מועדון הפאר האיטלקי וחברת התעופה הגדולה הודיעו על שותפות חדשה, במסגרתה החברה תופיע כספונסר על שרוול חולצת המשחק. וגם: הטבות לאוהדים?

|
שחקני רומא (IMAGO)
שחקני רומא (IMAGO)

רומא הודיעה הערב (שבת) על שותפות חדשה עם חברת התעופה הגדולה “וויז אייר”. במסגרת ההסכם, וויז אייר תהפוך לשותפה ראשית ותופיע כספונסר על שרוול חולצת המשחק של הקבוצה, החל מה-15 בדצמבר, במשחק הליגה מול קומו באצטדיון האולימפיקו ברומא.

כאמור, שיתוף הפעולה יכלול נוכחות רחבה של וויז אייר גם מעבר למגרש, עם שילוב המותג בפלטפורמות הדיגיטליות של המועדון, בפעילויות ביום משחק וביוזמות שונות לחיזוק מעורבות אוהדי הקבוצה האיטלקית. בין היתר, מתוכננים מבצעים והטבות ייעודיות שיאפשרו לאוהדי רומא ליהנות מאפשרויות טיסה נוחות ונגישות יותר ברחבי אירופה.

במועדון ציינו כי מדובר בצעד משמעותי נוסף בהרחבת המותג ברמה הגלובלית ובהעמקת הקשר עם קהל האוהדים הבינלאומי. במקביל, גם בוויז אייר הביעו גאווה על שיתוף הפעולה עם אחד המועדונים הגדולים ביותר בכדורגל האיטלקי, והדגישו את הרצון לחבר בין עולם התעופה לעולם הספורט ולהגיע למיליוני אוהדים ברחבי היבשת.

