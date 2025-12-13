יום שבת, 13.12.2025 שעה 22:43
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2218-2614הפועל ת"א4
2231-2814מכבי נתניה5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

הפועל ת"א צריכה לפרוק את התסכול מול ריינה

פודקאסט האדומים סיכם את ה-2:2 מול ק"ש: השיפוט, המאזן הלא מעודד במשחקי החוץ, חוסר היכולת להכריע משחקים והעדכון בנוגע לעתידו של טוריאל. האזינו

|
שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (רועי כפיר)
שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (רועי כפיר)

הפועל תל אביב חוותה הערב (שבת) אולי את משחקה המתסכל ביותר שלה העונה בליגת העל, כשהוליכה 0:2 על עירוני קריית שמונה, אך ספגה שני שערים וסיימה ב-2:2 בחסות שתי טעויות שיפוט קשות של צוות ה-VAR והשופט הראשי בדמות הרחקתם של רועי אלקוקין ופנדל נוסף שנשרק לחובת הקבוצה.

תומר חבז ועמית לוינטל, בעוד בפרק בפודקאסט הפועל תל אביב בערוץ הפודקאסטים של ONE, סיכמו את אובדן הנקודות וחוסר הצדק שנעשה כלפי האדומים. חוסר המחץ והיכולת להכריע משחקים, הנתון המדאיג במשחקי החוץ, הקללה באצטדיון בנתניה ועדכון לגבי החוזה של סתיו טוריאל ועתידו. 

עוד בפרק: פתיחת המשחקים המוצלחת, החילופים של אליניב ברדה, כולל החלפתו של מור בוסקילה לאחר 13 דקות, האמון באלקוקין וההשתלבות של לואיזו עד כה. האזנה נעימה

