הפועל ת"א צריכה לפרוק את התסכול מול ריינה

הפועל תל אביב חוותה הערב (שבת) אולי את משחקה המתסכל ביותר שלה העונה בליגת העל, כשהוליכה 0:2 על עירוני קריית שמונה, אך ספגה שני שערים וסיימה ב-2:2 בחסות שתי טעויות שיפוט קשות של צוות ה-VAR והשופט הראשי בדמות הרחקתם של רועי אלקוקין ופנדל נוסף שנשרק לחובת הקבוצה.

תומר חבז ועמית לוינטל, בעוד בפרק בפודקאסט הפועל תל אביב בערוץ הפודקאסטים של ONE, סיכמו את אובדן הנקודות וחוסר הצדק שנעשה כלפי האדומים. חוסר המחץ והיכולת להכריע משחקים, הנתון המדאיג במשחקי החוץ, הקללה באצטדיון בנתניה ועדכון לגבי החוזה של סתיו טוריאל ועתידו.

עוד בפרק: פתיחת המשחקים המוצלחת, החילופים של אליניב ברדה, כולל החלפתו של מור בוסקילה לאחר 13 דקות, האמון באלקוקין וההשתלבות של לואיזו עד כה. האזנה נעימה