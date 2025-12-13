עונת שיא: המספרים המשוגעים של דן ביטון

הפועל באר שבע ממשיכה בדהירה שלה, אולי בדרך לאליפות, ומי שהוביל אותה גם הערב (שבת) בטוטו-טרנר ב-0:2 היקר מול מכבי נתניה הוא הכוכב הלוהט של הקבוצה ושל הליגה כולה – דן ביטון.

הקשר של האדומים הבקיע את הראשון של קבוצתו תוך פחות מדקה אחת והעלה את מאזנו ל-13 שערי ליגה ב-14 משחקים בלבד (ושלושה בישולים), נתון חריג ומרשים ביותר לשחקן בן ה-30.

רק לשם השוואה, בכל העונה שעברה, שהייתה טובה מאוד עבורו וכמעט מושלמת עבור הקבוצה, הוא מצא את הרשת ב-11 משחקי ליגה, והעונה הוא כבר עבר את המספר הזה.

עד כמה הוא נמצא בשיאו? בכל העונות אצל האלופה מכבי תל אביב ביטון הבקיע 11 שערי ליגה, ורק בעונה הזאת, עם פתיחת הסיבוב השני, הוא כבר את הכמות הזאת. הבא אחריו בטבלת מלכי השערים הוא סתיו טוריאל מהפועל תל אביב עם 9 בסך הכל.