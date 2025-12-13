יום שבת, 13.12.2025 שעה 21:52
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2218-2614הפועל ת"א4
2231-2814מכבי נתניה5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

עונת שיא: המספרים המשוגעים של דן ביטון

בכושר שיא: כוכב הפועל באר שבע לא עוצר והשער שלו ב-0:2 מול מכבי נתניה היה ה-13 ב-14 מחזורי ליגה בלבד. וגם: העונה שעברה והתקופה במכבי תל אביב

|
דן ביטון (מרטין גוטדאמק)
דן ביטון (מרטין גוטדאמק)

הפועל באר שבע ממשיכה בדהירה שלה, אולי בדרך לאליפות, ומי שהוביל אותה גם הערב (שבת) בטוטו-טרנר ב-0:2 היקר מול מכבי נתניה הוא הכוכב הלוהט של הקבוצה ושל הליגה כולה – דן ביטון.

הקשר של האדומים הבקיע את הראשון של קבוצתו תוך פחות מדקה אחת והעלה את מאזנו ל-13 שערי ליגה ב-14 משחקים בלבד (ושלושה בישולים), נתון חריג ומרשים ביותר לשחקן בן ה-30.

רק לשם השוואה, בכל העונה שעברה, שהייתה טובה מאוד עבורו וכמעט מושלמת עבור הקבוצה, הוא מצא את הרשת ב-11 משחקי ליגה, והעונה הוא כבר עבר את המספר הזה.

עד כמה הוא נמצא בשיאו? בכל העונות אצל האלופה מכבי תל אביב ביטון הבקיע 11 שערי ליגה, ורק בעונה הזאת, עם פתיחת הסיבוב השני, הוא כבר את הכמות הזאת. הבא אחריו בטבלת מלכי השערים הוא סתיו טוריאל מהפועל תל אביב עם 9 בסך הכל.

