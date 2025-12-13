ילדים א': סיכום משחקי השבת בליגת שרון

המחזור השמיני בליגת שרון בשנתון ילדים א' יצא לדרך היום (שבת) עם חמישה משחקים, שהניבו 14 שערים והסתיימו כולם בהכרעות. עוד ארבעה משחקים ייערכו בשלושת הימים הראשונים של השבוע - והם יינעלו את המחזור, כמובן במידה ומזג האוויר לא יגרום לביטול משחקים. אז מה היה לנו היום?

מכבי פ"ת צפון שומרת על מאזן מושלם בתום שמונה מחזורים, זאת לאחר שניצחה 0:4 את בביתה את הפועל רמת השרון. את השערים לזכותה כבשו: ליאור מליחי (5,38), אורי כהן (26), דניאל עזרא (34).

גם מכבי ת"א צפון עם מאה אחוזי הצלחה לאחר שמונה מחזורים, אם כי זכתה לפייט חזק מיריבתה, מכבי חיפה/חוף הכרמל. ניאו גורן (22,34) כבש צמד, שהעניק למארחת בצהוב יתרון 0:2. בדקה ה-53 יובל רוטמן כבש שער מצמק לזכות חוף הכרמל, אך שתי דקות מאוחר יותר שער שכבש אייל אפק העלה את מכבי ת"א ליתרון 1:3. שער שכבש בדקה ה-66 אורי וולך האורח, קבע את תוצאת המשחק - ניצחון 2:3 לזכות מכבי ת"א.

ילדים א נהלל יזרעאל (באדיבות המועדון)

מ.כ נהלל יזרעאל שבה ממגרש ספורטק צפון עם ניצחון 0:1 על הפועל ת"א צפון, שהיווה ניצחון ליגה שישי בשמונה משחקים. שער שכבש רון אילת (41) עשה את ההבדל בתוצאה.

הפועל חיפה המשיכה את הפורמה הטובה עם ניצחון 0:2 במשחק הדרבי מול מ.כ נווה יוסף. עומרי חסדיה (47) ואסיל שריף (58) העניקו להפועל חיפה ניצחון ביתי, במשחק שנערך במגרש בקרית ים.

הפועל חדרה זכתה בניצחון ליגה שלישי העונה, זאת לאחר שניצחה בביתה 0:2 את הפועל עפולה. גל כהן העלה את חדרה ליתרון ראשון כבר בדקה הרביעית. רותם אבגי כבש את שער הניצחון בדקה ה-62.