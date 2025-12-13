יום שבת, 13.12.2025 שעה 22:29
ליגת ווינר סל 25-26
17733-8639מכבי ת"א
14512-6177הפועל ת"א
14608-6558הפועל העמק
14657-6578הפועל חולון
13720-7598עירוני קריית אתא
12520-5747הפועל ירושלים
12775-7379עירוני רמת גן
11664-6887בני הרצליה
11699-6718הפועל ב"ש/דימונה
11655-6218עירוני נס ציונה
11740-6459הפועל גליל עליון
10690-6398מכבי רעננה
9699-6328אליצור נתניה
9721-6358מכבי ראשל"צ

קטש: סיימנו את השינויים בקבוצה בשלב זה

מאמן מכבי תל אביב היה מרוצה אחרי ה-65:86 הקליל בחוץ על גליל עליון: "לא מקום שקל לשחק בו, הכל מרגיש הרבה יותר צפוף מהרגיל", וגם: איפה והנקינס

גוני יזרעאלי ועודד קטש (ניסן עייש)
גוני יזרעאלי ועודד קטש (ניסן עייש)

אחרי החזרה להיכל עם אירוח משחק היורוליג מול וילרבאן והניצחון לעיני יד אליהו מלא, מכבי תל אביב המשיכה הערב (שבת) במומנטום החיובי עם 65:86 על גליל עליון.

עודד קטש אמר בסיום: “שיחקנו טוב, הרבה דקות הגנתיות טובות. לא מקום שקל לשחק בו, הכל מרגיש הרבה יותר צפוף מהרגיל. כששמרנו על ריווח נכון בהתקפה גם שיחקנו טוב, כמעט הצלחנו להישאר בריאים. מקווים שהפציעה של סנטוס לא רצינית”.

“איפה לונדברג? נתרכז בזה שהוא פה, אפשר להרגיש שגם הוא צריך עוד קצת זמן לחזור לכושר משחק. מסתכלים קדימה. זאק הנקינס? יוסיף לנו דברים ונצטרך לדעת להשתמש בו יותר טוב. סיימנו את השינויים לקבוצה בשלב זה כן. שבוע יורוליג לא פשוט, שתי קבוצות איכותיות. אתגר גדול עומד לפנינו”.

לא כוחות: מכבי ת"א מנצחת את גליל עליון

גוני יזרעאלי אמר: “מכבי הקשתה עלינו בריבאונד, וגם בהתקפה אנחנו לא מספיק מייצרים וזה בעייתי. חבל שחזרנו אחורה בפן הזה, צריך להוציא יותר טוב עם מה שיש. צריכים לשחק יותר טוב, זה התפקיד שלי. אין כרגע עדכון רכש, אנחנו מחפשים בכמה עמדות חיזוק”.

