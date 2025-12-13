קטש: סיימנו את השינויים בקבוצה בשלב זה

אחרי החזרה להיכל עם אירוח משחק היורוליג מול וילרבאן והניצחון לעיני יד אליהו מלא, מכבי תל אביב המשיכה הערב (שבת) במומנטום החיובי עם 65:86 על גליל עליון.

עודד קטש אמר בסיום: “שיחקנו טוב, הרבה דקות הגנתיות טובות. לא מקום שקל לשחק בו, הכל מרגיש הרבה יותר צפוף מהרגיל. כששמרנו על ריווח נכון בהתקפה גם שיחקנו טוב, כמעט הצלחנו להישאר בריאים. מקווים שהפציעה של סנטוס לא רצינית”.

“איפה לונדברג? נתרכז בזה שהוא פה, אפשר להרגיש שגם הוא צריך עוד קצת זמן לחזור לכושר משחק. מסתכלים קדימה. זאק הנקינס? יוסיף לנו דברים ונצטרך לדעת להשתמש בו יותר טוב. סיימנו את השינויים לקבוצה בשלב זה כן. שבוע יורוליג לא פשוט, שתי קבוצות איכותיות. אתגר גדול עומד לפנינו”.

לא כוחות: מכבי ת"א מנצחת את גליל עליון

גוני יזרעאלי אמר: “מכבי הקשתה עלינו בריבאונד, וגם בהתקפה אנחנו לא מספיק מייצרים וזה בעייתי. חבל שחזרנו אחורה בפן הזה, צריך להוציא יותר טוב עם מה שיש. צריכים לשחק יותר טוב, זה התפקיד שלי. אין כרגע עדכון רכש, אנחנו מחפשים בכמה עמדות חיזוק”.