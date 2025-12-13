יום שבת, 13.12.2025 שעה 21:55
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2218-2614הפועל ת"א4
2231-2814מכבי נתניה5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

חודדה: "המשחק הכי חלש שלנו", אראל: "שמח"

מאמן טבריה בסיום ה-2:0 להפועל חיפה: "שבוע לא שגרתי עם חולים, אבל זה תירוצים, ההפסד סיבך אותנו". אראל: "עברנו תקופה לא קלה". וגם: עתיד איסט

|
גל אראל (עמרי שטיין)
גל אראל (עמרי שטיין)

הפועל חיפה ובעיקר גל אראל היו חייבים לנצח, הקבוצה כדי לברוח מהתחתית והמאמן כדי למנוע זעזוע על הקווים מצד יואב כץ. בסופו של דבר המשימה בוצעה, והאדומים מהכרמל חגגו עם 0:2 יקר מאוד על עירוני טבריה, ובכך סיבכו קצת על הדרך את המפסידה.

אלירן חודדה אמר אצל המפסידה: “לא הופענו למשחק בכללי, לא סיכנו את הפועל חיפה. אנחנו נתנו להם לכבוש, נתנו מתנות. לא הגיע לנו לקחת נקודה, המשחק הכי חלש שלנו. ברור שעברנו שבוע לא שגרתי, שחקנים חולים, אבל זה תירוצים. לא הגענו למצבים, שערים רכים קיבלנו. היה משחק שבחוני עד לגול, ההפסד סיבך אותנו, יהיה מאבק קשה ונצטרך למצוא פתרונות”.

אלירן חודדה (עמרי שטיין)אלירן חודדה (עמרי שטיין)

בצד המנצח, גל אראל לקח אוויר ושיתף: “הבנו שאת המשחק חייבים לנצח. עברנו תקופה לא קלה במובן הספורטיבי. חצי ראשון היו לנו שתי קורות, אהבתי את החצי הראשון בפן ההגנתי. היה חשוב לא לספוג, שמח שלא ספגנו ושמח שכבשנו, האסימון נפל. צריכים לדעת לא לספוג ורק אח”כ תבניות התקפה. לא קיבלנו שום הצעה על ג’בון איסט. אני מקווה שיישאר”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */