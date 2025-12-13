חודדה: "המשחק הכי חלש שלנו", אראל: "שמח"

הפועל חיפה ובעיקר גל אראל היו חייבים לנצח, הקבוצה כדי לברוח מהתחתית והמאמן כדי למנוע זעזוע על הקווים מצד יואב כץ. בסופו של דבר המשימה בוצעה, והאדומים מהכרמל חגגו עם 0:2 יקר מאוד על עירוני טבריה, ובכך סיבכו קצת על הדרך את המפסידה.

אלירן חודדה אמר אצל המפסידה: “לא הופענו למשחק בכללי, לא סיכנו את הפועל חיפה. אנחנו נתנו להם לכבוש, נתנו מתנות. לא הגיע לנו לקחת נקודה, המשחק הכי חלש שלנו. ברור שעברנו שבוע לא שגרתי, שחקנים חולים, אבל זה תירוצים. לא הגענו למצבים, שערים רכים קיבלנו. היה משחק שבחוני עד לגול, ההפסד סיבך אותנו, יהיה מאבק קשה ונצטרך למצוא פתרונות”.

אלירן חודדה (עמרי שטיין)

בצד המנצח, גל אראל לקח אוויר ושיתף: “הבנו שאת המשחק חייבים לנצח. עברנו תקופה לא קלה במובן הספורטיבי. חצי ראשון היו לנו שתי קורות, אהבתי את החצי הראשון בפן ההגנתי. היה חשוב לא לספוג, שמח שלא ספגנו ושמח שכבשנו, האסימון נפל. צריכים לדעת לא לספוג ורק אח”כ תבניות התקפה. לא קיבלנו שום הצעה על ג’בון איסט. אני מקווה שיישאר”.