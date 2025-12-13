המשטרה עצרה שני אוהדי נתניה עם כלי תקיפה

דוברות המשטרה הודיעה היום על כלי תקיפה שנתפסו במהלך חיפוש באוטובוס של אוהדי מכבי נתניה, כששני אוהדים עוכבו, זאת כמובן רגע לפני המפגש של חניכיו של יוסי אבוקסיס נגד המוליכה הפועל באר שבע.

בהודעה נרשם: “כחלק מההיערכות המבצעית של תחנת באר שבע במחוז הדרומי, בפיקודו של מפקד התחנה נצ״מ כפיר סולומון, פועלים עשרות שוטרים גלויים וסמויים בסביבת האצטדיון, במטרה למנוע ולסכל אירועי אלימות וניסיונות להחדרת כלי תקיפה לתחומי האצטדיון”.

עוד נכתב: “במהלך החיפוש באוטובוס האוהדים של הקבוצה האורחת נתפסו כלי תקיפה וכיסוי פנים, הציוד הוחרם ו-2 אוהדים כאמור עוכבו לבדיקה. אנו קוראים לקהל האוהדים להישמע להנחיות השוטרים והסדרנים, להימנע מגילויי אלימות פיזית או מילולית, ולשמור על הוראות החוק והסדר הציבורי לפני המשחק, במהלכו ולאחר סיומו - שמרו על אווירה ספורטיבית וחוויית ספורט מהנה לכולם”.