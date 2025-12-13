זיו אריה סיבך את המצב: תמונת מצב בתחתית

הסיבוב השני בליגת העל החל לו היום (שבת) עם לא מעט תוצאות מפתיעות, בעיקר תוצאות שמשנות את התמונה קצת בתחתית. זיו אריה סיבך את המאבק במיקומים בחלק התחתון של הטבלה עם 0:2 אצל מ.ס אשדוד, והפועל חיפה גברה באותה תוצאה על טבריה, כשאפילו קריית שמונה סחטה נקודה מהפועל ת”א.

זה הזמן לעשות סדר. במקום האחרון נמצאת מכבי בני ריינה, אך לצפוניים יש משחק חסר נגד מכבי חיפה בהמשך המחזור, והם עם 4 נקודות בלבד. במקום ה-13 הפועל ירושלים עם 11 נקודות כשרשמה ניצחון שני העונה, ומקום אחד מעל הקו האדום הפועל פתח תקווה עם 13 נק’ ומשחק חסר גם כן, נגד מכבי ת”א בהמשך המחזור.

במקום ה-11 וללא משחק חסר קריית שמונה עם 13 נקודות, במקום ה-10 טבריה ללא משחק חסר עם 14 נק’ ובמקום ה-9 הפועל חיפה גם כן ללא משחק חסר. אם רוצים, אפשר לציין גם את סכנין שבמקום השמיני עם 17 נקודות, ומשחק חסר נגד בית”ר ירושלים.

תחתית הטבלה בליגת העל אחרי 14 מחזורים

מקום 8: בני סכנין (משחק חסר) – 17 נק’

מקום 9: הפועל חיפה – 15 נק’

מקום 10: עירוני טבריה – 14 נק’

מקום 11: עירוני ק”ש – 13 נק’

מקום 12: הפועל פ”ת (משחק חסר) – 13 נק’

מקום 13: הפועל ירושלים – 11 נק’

מקום 14: מכבי בני ריינה (משחק חסר) – 4 נק’