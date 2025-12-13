יום שבת, 13.12.2025 שעה 20:25
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2218-2614הפועל ת"א4
2229-2813מכבי נתניה5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1433-1414עירוני טבריה10
1320-1614עירוני ק"ש11
1323-1713הפועל פ"ת12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

זיו אריה סיבך את המצב: תמונת מצב בתחתית

ה-0:2 של הפועל ירושלים באשדוד שינה את התמונה מעט: הפועל חיפה ניצחה גם כן וברחה, ק"ש עם נקודה יקרה וטבריה התקרבה לקן האדום. המצב בתחתית הליגה

|
שחקני הפועל ירושלים מאושרים (שחר גרוס)
שחקני הפועל ירושלים מאושרים (שחר גרוס)

הסיבוב השני בליגת העל החל לו היום (שבת) עם לא מעט תוצאות מפתיעות, בעיקר תוצאות שמשנות את התמונה קצת בתחתית. זיו אריה סיבך את המאבק במיקומים בחלק התחתון של הטבלה עם 0:2 אצל מ.ס אשדוד, והפועל חיפה גברה באותה תוצאה על טבריה, כשאפילו קריית שמונה סחטה נקודה מהפועל ת”א.

זה הזמן לעשות סדר. במקום האחרון נמצאת מכבי בני ריינה, אך לצפוניים יש משחק חסר נגד מכבי חיפה בהמשך המחזור, והם עם 4 נקודות בלבד. במקום ה-13 הפועל ירושלים עם 11 נקודות כשרשמה ניצחון שני העונה, ומקום אחד מעל הקו האדום הפועל פתח תקווה עם 13 נק’ ומשחק חסר גם כן, נגד מכבי ת”א בהמשך המחזור.

במקום ה-11 וללא משחק חסר קריית שמונה עם 13 נקודות, במקום ה-10 טבריה ללא משחק חסר עם 14 נק’ ובמקום ה-9 הפועל חיפה גם כן ללא משחק חסר. אם רוצים, אפשר לציין גם את סכנין שבמקום השמיני עם 17 נקודות, ומשחק חסר נגד בית”ר ירושלים.

תחתית הטבלה בליגת העל אחרי 14 מחזורים

מקום 8: בני סכנין (משחק חסר) – 17 נק’
מקום 9: הפועל חיפה – 15 נק’
מקום 10: עירוני טבריה – 14 נק’
מקום 11: עירוני ק”ש – 13 נק’
מקום 12: הפועל פ”ת (משחק חסר) – 13 נק’
מקום 13: הפועל ירושלים – 11 נק’
מקום 14: מכבי בני ריינה (משחק חסר) – 4 נק’

