יום שבת, 13.12.2025 שעה 19:53
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2218-2614הפועל ת"א4
2229-2813מכבי נתניה5
1914-2213מכבי חיפה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1320-1614עירוני ק"ש10
1323-1713הפועל פ"ת11
1224-1913הפועל חיפה12
1120-1314הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

ברדה זעם בסיום: השופטים מכריעים פה משחקים

מאמן הפועל ת״א רתח אחרי ה-2:2 נגד ק״ש: ״זה ישמע כמו בכיינות, אבל זו האמת. חייבים לעשות שינוי בנושא הזה״. ברדה: ״מרוצה מהאופי, פחות מהכדורגל״

|
אליניב ברדה (רועי כפיר)
אליניב ברדה (רועי כפיר)

דרמה גדולה אירעה הערב (שבת) באצטדיון ׳מרים׳ בנתניה, כשקריית שמונה חזרה מפיגור כפול נגד הפועל תל אביב ל-2:2 נהדר בסיום, בזכות שער שוויון עמוק בתוך תוספת הזמן. הקבוצות נפרדו בחלוקת נקודות. אליניב ברדה, שהיה נסער בסיום, ניגש לשופטים יחד עם עומר בוקסנבוים, אך גל לוי הרחיק את כולם מהאזור, כשהאדומים זעמו על החלטות השיפוט במנהרה.

לאחר המשחק, מאמן האדומים, אליניב ברדה, דיבר: ״עשו הכל כדי שנפסיד. השופטים כופים את עצמם על המשחק. כשצריך את הוואר הם לא שם וכשלא צריך הם מתערבים. צריך לעשות עם זה משהו כי הדבר הזה מכריע משחקים. כל דבר שאגיד יישמע כמו בכיינות, אבל זאת האמת״.

״מעולם לא הוסיפו לי 10 דקות ובסוף זה היה 16. אמרתי לגל לוי שהוא הכריע את המשחק ואני מאחל לו הצלחה בהמשך. היה לנו חצי ראשון נהדר ויכולנו להבקיע יותר. אני לא רואה שקריית שמונה תחזור למשחק בלי האדום שספגנו. המשחק השתנה מהרגע שקיבלנו כרטיס אדום״, המשיך ברדה.

אליניב ברדה (רועי כפיר)אליניב ברדה (רועי כפיר)

המאמן הוסיף: ״אני מבקש ממור בוסקילה סליחה, זה לא חילוף נפוץ. הוא רק נכנס והיינו צריכים להוציא אותו בגלל האדום. מאוד רצינו להתחיל עם ניצחון את הסיבוב. אנחנו רודפים אחרי ניצחון חוץ סיבוב שלם והיינו מרחק נגיעה משם, חבל שזה לא קרה. אני עוד נסער מהמשחק הזה, אז לא רוצה לדבר על המשחק הבא״.

גורם בהפועל תל אביב זעם: ״איפה הוואר? מה ההסבר שלהם? חייבים להשעות את צוות הוואר במשחק הזה, התנהלו ביהירות ושחצנות ורצו להשפיע על המשחק. זה משחק  שהיינו צריכים לנצח״.

מאמן קריית שמונה, שי ברדה, אמר: ״מחצית ראשונה לא היינו במשחק, צריך לדייק. הפועל ת״א שבוע שעבר נתנה ארבע והיינו חסרים את סאקו בנגורה וזה בלט בחצי הראשון. הראינו אופי. לא שיחקנו טוב עד הדקה ה-55. לחזור מפיגור כפול ל-2:2, צריך לדעת לקחת את הנקודה הזאת ולחבק אותה״.

שי ברדה (רועי כפיר)שי ברדה (רועי כפיר)

״שבוע שעבר ספגנו בדקה הזאת והפעם כבשו בדקה הזאת. ניקח את הנקודה ונראה מה נעשה בהמשך. טעינו פעמיים, אלו טעויות שלא מאפיינות אותנו. אנחנו חוטפים הכי הרבה בליגה בחצי היריבה והיום טעינו פעמיים בהנעת הכדור ובלחץ. צריך לדעת לחבק את הנקודה הזאת״, המשיך.

״שיחקנו נגד קבוצה מצוינת. נראה מה עושים מפה ולהבין מה נעשה בינואר. אני מרוצה מהאופי ומזה שתיקנו את מה שאיבדנו בשבוע שעבר. החזרנו את הנקודה. על הכדורגל עוד נדבר״, סיכם ברדה.

